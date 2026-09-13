Aubameyang ismét betalált, a Depor továbbra is veretlen a La Ligában

Már a második percben megzörrent a Deportivo hálója a Coliseumban, de Iván Azón lesről talált be, így elmaradt a korai gól. Az első játékrész hátralevő részében a felek – leszámítva a hajrát, amikor Soriának kétszer kellett védenie – eredménytelenül őrölték egymást, így gól nélküli döntetlen volt az állás a szünetben.

A fordulás után a hazaiak ragadták magukhoz az irányítást, és az 53. percben Mario Martín a keresztlécet döngette meg. A játékrész derekán megtört a jég: Iván Azón passzából Ramón Terrats lőtt a jobb alsóba, megszerezve a vezetést a Getafének. A fővárosiak öröme 12 percig tartott, amikor Yeremay Hernández a jobb szélről kanyarította be a labdát az ötösre, ahonnan az üresen hagyott Pierre-Emerick Aubameyang bólintott a hálóba. A 37 éves gaboni ötödik meccsén az ötödik gólját jegyezte, újfent igazolva pazar formáját. 1–1

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Getafe–Deportivo 1–1 (Terrats 66., ill. Aubameyang 78.)

Celta Vigo–Málaga 1–1 (Jutgla 41., ill. Nino 84.)

Levante–Barcelona 2–4 (Iván Romero 80., Brugué 88., ill. Espart 5., Yamal 19., 48. – a másodikat 11-esből, Adeyemi 90+2.)

21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Villarreal–Real Betis (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Real Madrid–Rayo Vallecano 4–1 (K. Mbappé 14., 90+1. – az elsőt 11-esből, Carreras 17., Jude Bellingham 36., ill. Camello 51.)

Racing Santander–Alavés 2–1 (Zabiri 38., 53., ill. Koski 18.)

Kiállítva: A. Almeida (89., Racing)

Osasuna–Espanyol 0–2 (R. Fernández 3., 17.)

Athletic Bilbao–Elche 1–1 (I. Williams 79., ill. Buonanotte 50. – 11-esből)

Pénteken játszották

Sevilla–Valencia 1–0 (J. Iglesias 81.)