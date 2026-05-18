Mindenben megegyeztek, már csak aláírni kell: Mourinho lesz a Real Madrid edzője

ROCK PÉTER
2026.05.18. 13:05
José Mourinho (jobbra) egykori játékosát váltja a Real Madrid kispadján (Fotó: Getty Images)
Real Madrid José Mourinho vezetőedző
Eldőlt, hogy José Mourinho ismét a Real Madrid vezetőedzője lesz: a portugál tréner megállapodott a madridi klubbal egy kétéves szerződésről, így 13 év után visszatér a Bernabéuba – számolt be róla Fabrizio Romano.

A Real Madrid vezetősége a trófea nélküli, csalódást keltő idényt követően döntött a változtatás mellett. A klubnál úgy vélik, José Mourinho személye rendet teremthet az öltözőben, amely az elmúlt hónapokban finoman szólva sem volt problémáktól mentes...

A hivatalos bejelentés várhatóan az idény utolsó bajnokija után érkezhet meg, a 63 éves szakembert pedig jövő héten mutathatják be Madridban. A megállapodás két évre szól, ugyanakkor tartalmaz egy egyéves hosszabbítási opciót is.

A csapatot január óta Álvaro Arbeloa irányította, miután a klub menesztette Xabi Alonsót, aki mindössze hét hónapot tölthetett a kispadon. Mourinho előtt így két korábbi játékosa sem tudott tartós megoldást jelenteni a madridiak számára.

A portugál edző sikeres, de hullámzó első madridi időszaka 2010 és 2013 között zajlott. Ezalatt egy spanyol bajnoki címet, egy Király-kupát és egy Spanyol Szuperkupát nyert a csapattal, miközben szoros kapcsolatot alakított ki Florentino Pérez klubelnökkel – ez a jó viszony a jelek szerint most is kulcsszerepet játszik a visszatérésében.

Mourinho a 2025–2026-os idényt a Benficánál fejezte be: csapata szombaton 3–1-re legyőzte az Estorilt, és a harmadik helyen zárt a portugál bajnokságban, veretlenül.

Jose Mourinho Presented As New Real Madrid Coach
José Mourinho a 2010-es bemutatása során Florentino Pérezzel (Fotó: Getty Images)

A Sky Sports értesülése szerint Mourinho négy stábtagját is magával viszi Lisszabonból Madridba. A portugál klubbal nyolc hónapja aláírt szerződésében szerepel egy kivásárlási záradék, amely lehetővé teszi számára a távozást 2.6 millió font ellenében.

A tárgyalásokat Mourinho ügynöke, Jorge Mendes folytatta le Pérezszel és a Real Madrid vezetőségével.

 

