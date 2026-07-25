A PSG után a Real Madrid is megegyezett Yan Diomandéval, már csak a Leipziggel kell dűlőre jutni – sajtóhír
Gyorsan robog előre a nyári transzferidőszak eddigi legnagyobb sztorijának ígérkező Yan Diomande-átigazolás. Fabrizio Romano legfrissebb értesülései szerint ugyanis a Real Madrid megegyezett az elefántcsontparti szélsővel a személyes részletekről, s már csak az RB Leipziggel kell nyélbe ütni az üzletet.
A királyi klub ezzel gyakorlatilag „utolérte” az eddigi favoritnak számító Paris Saint-Germaint, amely még júniusban megegyezett Diomandéval – írja az olasz transzferguru. Más kérdés, hogy párizsiak hivatalos ajánlatot eddig nem küldtek a szászországi klubnak (erről itt írtunk), így a Real (amely egy 90+10 millió eurós ajánlattal már bepróbálkozott Lipcsében, sikertelenül) helyzeti előnyben van a konkurenciával szemben.
Romano hozzáteszi, hogy a királyi klub hamarosan új ajánlatot tesz a 19 éves szélsőért (aki alig több mint egy éve a Leganés színeiben volt a Real ellenfele!), de a PSG sem tett még le Diomande megszerzéséről.
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