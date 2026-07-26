Nem bírt az FCSB-vel a Csíkszereda; nyert első hazai meccsén a Sepsi

Három nap alatt másodszor játszott a Sepsi Duna Arénában az Universitatea, de míg csütörtökön, a Konferencialigában kétgólos hátrányból is pontot mentett a Brann ellen, vasárnap örülhetett, hogy megúszta egygólos vereséggel.

Hiányoztunk? Visszatértünk! – felirattal fogadta a Sepsi-tábor a több mint egy év után újra hazai Superliga-mérkőzést játszó kedvenceit, akik a mérkőzést nagy részét uralták is az előző idény ezüstérmese ellen. Két kimaradt hazai helyzet után a korábbi fehérvári Funsho Bamgboye készítette le a labdát Doru Andrei számára, aki 21 méterről kilőtte a bal felső sarkot – az első félidőben egyértelműen jobb volt Sepsi. A szünet utáni perceket már a korábbi szentgyörgyi sikeredző, Cristiano Bergodi irányította vendégek uralták, de Jovo Lukic a világbajnokságon hagyta góllövő cipőjét. A végjátékban viszont szétkontrázta ellenfelét a Sepsi, Batzula Hunor azonban közelről és távolról is a kapufát találta el – a három pontot így is otthon tartották a piros-fehérek.

A Csíkszereda ellenben két forduló után is pont és szerzett gól nélkül áll, a FCSB ráadásul nyolc hónapos hazai veretlenségének is véget vetett. Szabó István vezetőedző egy helyen változtatott a Corvinul elleni vesztes csapaton (Szalay Szabolcs maradt ki), ezúttal azonban nem a szünet után, hanem már az első 16 percben megpecsételődött csapata sorsa. A távolról is sűrűn próbálkozó bukarestiek szinte egyből vezetést szereztek Riszto Radunovics bombagóljával, majd Dennis Politic megpattanó lövése is bement. Innen kezdve már hiába mindent védett Pap Eduard, a statikus csíki támadójáték csak a félidők végén vezetett (kimaradt) helyzetekig, így az alapembereiket csak egy-egy félidőt játszató vendégek visszavágtak a tavasszal elszenvedett vereségért.

Superliga, 2. forduló

Sepsi OSK–Universitatea Kolozsvár 1–0 (D. Andrei 22.)

Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt hiányzott.

FK Csíkszereda–FCSB 0–2 (Radunovics 3., Politic 16.)

Csíkszereda: Hegedűs János és Pászka Lóránd végigjátszotta a találkozót, Magyar Zsolt kezdett, a 66. percben lecserélték, Eppel Márton a 83. percig volt a pályán, Tajti Mátyás a 72. percben állt be, Ódor Máté a 84. percben lépett pályára, Czékus Ádám, Szabó Alex és Szalay Szabolcs végig a kispadon maradt.