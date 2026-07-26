Atlétikai ob: Halász Bence ismét egyre közelebb a 82 méterhez

Az időjárás megkegyelmezett a legjobb magyar atlétáknak vasárnap is, akik még a jövő heti kánikula előtt valamivel kellemesebb viszonyok közepette mérhették össze erejüket az ob-n. A második nap a női 400 m gáttal kezdődött, és rögtön szép eredménynek lehettünk szemtanúi: Mátó Sára élete második legjobb futásával, 55.29-cel védte meg a címét.

„Szerencsére végre nem foglalkoztam vele, hogy milyen körülmények között futok, hanem csak azt éreztem, hogy futok és jól megy. Eddig az idén nem mindig tudtam ösztönből futni, most végre el tudtam engedni mindent. Bízom benne, hogy így tudom folytatni és akkor tudok még fejlődni. Egyébként imádok ebben a stadionban futni, jó hangulata van, jó minőségű a pálya és jó emlékek kötnek ide a korábbi ob-król és a Gyulai Memorialokról. Reménykedem benne, hogy szeptemberben a világdöntőn is rajthoz tudok állni, de előtte még a birminghami Európa-bajnokságon van a hangsúly.” MATÓ SÁRA

A Sportolj Velünk Sportegyesület futóiról szólt a 800 méter, mind a nők, mind a férfiak versenyét a veszprémi klub atlétája nyerte meg. Ennél különbözőbb módon nem tudták volna ezt megtenni, hiszen míg Varga Gréta az utolsó métereken hajrázta le a szombaton az 1500-at megnyerő Monoszlay Casey-t, Kubasi János valósággal kilőtt a rajtból és egy pillanatra sem engedte ki a kezéből a címvédés lehetőségét.

A nyár elején nyolc méter fölé jutó Pap Kristóf szereplésére a lábfájása rányomta a bélyegét, elsőre 736-ot ugrott, majd másodikra mintha rosszul érkezett volna be a homokba. Többet nem láthattuk a nekifutón, Németh Mátyás 756-tal „le is ugrotta” őt az élről.

Takács Boglárka sorozatban ötödször duplázott az országos bajnokságon, azaz a 100 méter után a 200-at is megnyerte, 23.02-es idei legjobbjával.

Nem sokkal utána jött Molnár Attila egyetlen hétvégi fellépése, a 400 méter Európa-rekordere a félkörös távon tesztelte a sebességét. Ellenfelei között ott volt a szombaton 400-on kiugró Enyingi Patrik, aki már az előfutamok során bizonyította jó formáját. Az első rajt nem sikerült, másodikra már szélsebesen robogtak a cél felé a fiúk.

Enyingi Patrik

Mindenki kihozta magából a maximumot, az első négy helyezett egyaránt egyéni csúccsal zárt. A kanyarból Enyingi jött ki a leghamarabb, sikerült megtartania az előnyét Molnárral és a többiekkel szemben. Kettejük között alig három század döntött, Enyingi 20.77-tel nyert, Molnár 20.80-at sprintelt. A MATE-GEAC sprinterének két aranyat hozott a vasárnap, hiszen csapata 4x400-as váltójával is felállhatott a dobogó felső fokára.

Halász Bencének az utolsó dobása repült a legmesszebbre, 81.87 méteres idei legjobbját felszabadult üvöltés kísérte. Biztató eredmény ez az Eb előtt az olimpiai ezüstérmestől. Fiatal riválisa, Szabados Ármin is ott lehet majd Birminghamben a döntőben, ezúttal 78.56-tal szerezte meg az ezüstérmet. A Szombathelyi Dobó SE ugyanúgy hazavihette az aranyérmet mindkét nemnél (a női versenyt Németh Zsanett 70 méter feletti eredménnyel nyerte meg), mint ahogyan az Szegedi Vasutas Sportegyesület is Beregszászi Renáta és Fekete István révén súlylökésben.

Kozák Luca jobban kapta el a rajtot, mint Tóth Anna, aki ezt követően nagyot küzdött, hogy ott maradjon a 100 méteres gátfutás hazai rekordere mögött. Ez sikerült is neki, de megelőzni már nem tudta, a debreceniek klasszisa 12.78-cal, egy tized előnnyel diadalmaskodott.

„Az elmúlt tíz nap nagyon jól sikerült, kezdve a Gyulai Memorialon futott 12.59-cel, majd kedden Besztercebányán 12.76-ot futottam, most 12.78 lett. Sprintszámra nem volt ideális az időjárás, mert inkább szembe- és oldalszelek voltak, emiatt a célom annyi volt, hogy a győzelmet behúzzam. Már ötödik alkalommal futottam 12.80-on belül az idén, bármilyen körülmény van, ezt már meg tudom csinálni, aminek örülök. Tudtam, hogy Tóth Anna jó formában van, úgyhogy nem állhattam hozzá úgy, hogy bármit csinálok, nyerni fogok. Az elejét jól megcsináltam, részben azért, mert mellette futottam, aztán úgy éreztem, hogy az ötödik gát után elléptem tőle.” KOZÁK LUCA

Az ob-t az 5000 méteres futamok zárták, a hölgyek között Vindics-Tóth Lili Anna hosszú hajrát nyitott, amivel sikerült leráznia magáról az őt üldöző Böhm Lillát. Monoszlay Casey ebben a számban is szerzett egy (bronz)érmet, így háromszor ünnepelhetett a pódiumon a hétvégén. Az urak között Szögi István és Palkovits István végletekig kiélezett csatájából ezúttal Szögi jött ki jobban, akiben több erő maradt a célegyenesre egy óriási sprinthez.

131. ATLÉTIKAI MAGYAR BAJNOKSÁG, BUDAPEST

Férfiak. 200 m (-0.6). Országos bajnok: Enyingi Patrik (MATE-GEAC, edzője: Körmendy Katalin) 20.77, 2. Molnár Attila (FTC) 20.80, 3. Deák Zalán (A-Plast Ikarus BSE) 21.09. 800 m. Ob: Kubasi János (SVSE, e: Tóthné Stupián Anikó) 1:47.05, 2. Polyánki Bence (BEAC) 1:47.90, 3. Földi Gergő (UTE) 1:48.66. 5000 m. Ob: Szögi István (MTK Budapest) 14:04.05, 2. Palkovits István (SVSE) 14:04.12, 3. Karsai Gábor (Békéscsabai AC) 14:12.56. 110 m gát (-0.7). Ob: Eszes Dániel (VSD Dunakeszi, e: Maracskó Pál) 13.95, 2. Zemen Zalán (Győri Atlétikai Club) 14.06, 3. Szeles Bálint (EVSI) 14.14. 400 m gát. Ob: Molnár Csaba (A-Plast Ikarus BSE, e: Budai Tamás) 50.22, 2. Birovecz Bátor Péter (MATE-GEAC) 50.99, 3. Bánóczy Árpád (Vasas) 51.19. 4x400 m váltó. Ob: MATE-GEAC (Enyingi Patrik, Steigerwald Ernő, Nadj Levente, Kovács Árpád, e: Körmendy Katalin) 3:06.55, 2. UTE (Szilveszter Marcell, Sáray Péter Csaba, Földi Gergő, Csahóczi Csanád) 3:09.26, 3. A-Plast Ikarus BSE (Birovecz Ben Jordán, Pálvölgyi Levente, Takács Gergő, Molnár Csaba) 3:12.45. Rúd. Ob: Nagy Marcell (MATE-GEAC, e: Lőrincz Milán) 520, 2. Kéri Tamás (FTC) 480, 3. Konta Szabolcs (MTK Budapest) 470. Távol. Ob: Németh Mátyás (KARC, e: Adamik Zoltán, Scherer Tamás és Simity László) 756 (+0.6), 2. Pap Kristóf (TFSE) 736 (+1.2), 3. Zuber Marcell (FTC) 723 (+0.9). Súly. Ob: Fekete István (SZVSE, e: ifj. Eperjesi László) 18.59, 2. Tóth Balázs (DSC-SI) 17.83, 3. Kovács László (Győri Atlétikai Club) 16.82. Kalapács. Ob: Halász Bence (Szombathelyi Dobó SE, e: Németh László, Varga Balázs, Igaz Bálint, Németh Zsolt, Kiss Szilárd) 81.87, 2. Szabados Ármin (Haladás VSE) 78.56, 3. Czeller Gábor (VEDAC) 73.04

Nők. 200 m (-0.2). Országos bajnok: Takács Boglárka (MTK Budapest, e: Németh Roland) 23.02, 2. Brucker Lili Hanna (UTE) 23.28, 3. Szentgyörgyi Zita (MTK Budapest) 23.45. 800 m. Ob: Varga Gréta (SVSE, e: Németh Eszter és Tóthné Stupián Anikó) 2:07.52, 2. Monoszlay Casey (Margitszigeti AC) 2:07.73, 3. Janositz Gréta (TFSE) 2:08.46. 5000 m. Ob: Vindics-Tóth Lili Anna (KASI, e: Wolfgang Heinig és Vindics Balázs) 15:57.44, 2. Böhm Lilla (BHSE) 16:15.59, 3. Monoszlay Casey (Margitszigeti AC) 16:49.17. 100 m gát (-0.4). Ob: Kozák Luca (DSC-SI, e: Suba László és Suba Emese Réka) 12.78, 2. Tóth Anna (DVTK) 12.88, 3. Bankó Laura (DSC-SI) 13.49. 400 m gát. Ob: Mátó Sára (MATE-GEAC, e: Kovács Zoltán és Bram Peters) 55.29, 2. Mohai Regina (MTK Budapest) 56.34, 3. Lalik Petra (DVTK) 57.04. 4x400 m váltó. Ob: SVSE (Felber Kata Zselyke, Horváth Anna, Széll Gyöngyi, Besenyődi Petra, e: Barcza Bence, Bartha László, Horváth Loretta, Horváthné Németh Ilona, Nagy Patrik, Széll István és Tóthné Stupián Anikó) 3:47.72, 2. A-Plast Ikarus BSE (Marcos-Figueredo Anais, Keller Kincső Panna, Hargittai Zsófia, Molnár Eszter) 3:49.06, 3. UTE (Nyilasi Diána, Kalmár Alíz Dorottya, Sárdi-Nagy Johanna, Brucker Lili Hanna) 3:50.49. Hármas. Ob: Virók Erna Sára (BHSE, e: Kiss Tibor, Zsivoczky-Pandel Attila és Kiss Tamás György) 12.92 (+0.4), 2. Papp Zsófia (DSC-SI) 12.65 (+0.6), 3. Nagy Fruzsina (TSC-Geotech) 12.64 (+0.3). Súly. Ob: Beregszászi Renáta (SZVSE, e: ifj. Eperjesi László) 16.55, 2. Kling Réka (AC Bonyhád) 13.75, 3. Baukó Petra (Békéscsabai AC) 13.02. Kalapács. Ob: Németh Zsanett (Szombathelyi Dobó SE, e: Németh László, Varga Balázs, Igaz Bálint, Németh Zsolt, Kiss Szilárd) 70.46, 2. Csatári Jázmin (VEDAC) 68.49, 3. Gyurátz Réka (Szombathelyi Dobó SE) 67.63. Gerely. Ob: Bogdán Annabella (Békéscsabai AC, e: Varga Lőrinc) 53.88, 2. Diósi-Moravcsik Angéla (MTK Budapest) 52.42, 3. Kövér Fanni (MTK Budapest) 50.91