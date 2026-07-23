A vb legjobbja a Real Madridhoz igazolna, Mourinhónak azonban nem kell – sajtóhír

A spanyol As szerint egyelőre nincs valós alapja azoknak a híreknek, amelyek szerint a Real Madrid hamarosan megállapodna Rodrival. Bár a Manchester City középpályásának szerződése egy év múlva lejár és egybehangzó sajtóhírek szerint szívesen visszatérne Spanyolországba, a madridi klubnál cáfolják, hogy tárgyalások zajlanának a felek között.

A lap úgy tudja: a Real Madrid szakmai stábja, élén José Mourinho vezetőedzővel újfajta futballfilozófiát épít, egy olyat, amibe az As szerint nem fér bele az aranylabdás középpályás – akit nem mellesleg a világbajnokság legjobb játékosának is megválasztottak.

A madridi sportlap szerint a Mourinho-féle koncepció kevésbé a labdabirtoklásra és a játék irányítására kíván majd törekedni, helyette inkább a gyorsabb, direktebb játékot szeretné meghonosítani a csapatnál a portugál sztáredző, aki 2010 és 2013 között már irányította a madridi gárdát. Márpedig Mourinho terve állítólag annyira kőbe vésett, hogy abba még az aranylabdás játékos stílusa sem illik bele.

A Real Madridnál nagyra értékelik a spanyol középpályás teljesítményét, és elismerik, hogy meghatározó szerepet játszott a spanyolok világbajnoki sikerében, de egyelőre nem tervezik a szerződtetését – dacára annak, hogy az As szerint már 60 millió euróért is mozdítható lenne jelenlegi klubjától, ami jelen piaci viszonyok között „aprópénznek” tűnik.

Ugyanakkor az esetleges klubváltás szempontjából az sem éppen elhanyagolható, hogy a The Athletic szerint műtétre szorul a 30 éves középpályás. Rodri ugyanis már egy ideje küzd a makacs hátsérülésével – bár a lap a pontos diagnózist nem ismertette –, és a világbajnokság után kés alá fekszik. A fő probléma nem is feltétlenül az operáció, hanem az, hogy egyelőre nem tudni, pontosan mennyi időt kellene kihagynia az aranylabdás játékosnak.

Ráadásul a Manchester Citynél eddig Rodri mutatott hajlandóságot arra, hogy a jövő nyáron lejáró szerződését meghosszabbítsa, a bizonytalan felépülési idővel járó műtét miatt viszont könnyen lehet, hogy nem is lesz olyan könnyű dolga, akár csapatot vált, akár maradna a Citynél.