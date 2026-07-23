Nemzeti Sportrádió

A vb legjobbja a Real Madridhoz igazolna, Mourinhónak azonban nem kell – sajtóhír

2026.07.23. 10:24
null
Rodri a világbajnoki serleggel (Fotó: Getty Images)
Címkék
Rodri foci vb 2026 Real Madrid átigazolások Manchester City
A madridi As szerint hiába szeretne Rodri a Real Madrid labdarúgócsapatához igazolni, José Mourinho vezetőedzőnek más elképzelései vannak: gyorsabb, direktebb stílusban futballozó játékosokat szeretne csapata középpályáján látni. Ezért kútba eshet az üzlet, amelyre az elmúlt napokban jó esély látszott.

A spanyol As szerint egyelőre nincs valós alapja azoknak a híreknek, amelyek szerint a Real Madrid hamarosan megállapodna Rodrival. Bár a Manchester City középpályásának szerződése egy év múlva lejár és egybehangzó sajtóhírek szerint szívesen visszatérne Spanyolországba, a madridi klubnál cáfolják, hogy tárgyalások zajlanának a felek között.

A lap úgy tudja: a Real Madrid szakmai stábja, élén José Mourinho vezetőedzővel újfajta futballfilozófiát épít, egy olyat, amibe az As szerint nem fér bele az aranylabdás középpályás – akit nem mellesleg a világbajnokság legjobb játékosának is megválasztottak.

A madridi sportlap szerint a Mourinho-féle koncepció kevésbé a labdabirtoklásra és a játék irányítására kíván majd törekedni, helyette inkább a gyorsabb, direktebb játékot szeretné meghonosítani a csapatnál a portugál sztáredző, aki 2010 és 2013 között már irányította a madridi gárdát. Márpedig Mourinho terve állítólag annyira kőbe vésett, hogy abba még az aranylabdás játékos stílusa sem illik bele.

A Real Madridnál nagyra értékelik a spanyol középpályás teljesítményét, és elismerik, hogy meghatározó szerepet játszott a spanyolok világbajnoki sikerében, de egyelőre nem tervezik a szerződtetését – dacára annak, hogy az As szerint már 60 millió euróért is mozdítható lenne jelenlegi klubjától, ami jelen piaci viszonyok között „aprópénznek” tűnik. 

Ugyanakkor az esetleges klubváltás szempontjából az sem éppen elhanyagolható, hogy a The Athletic szerint műtétre szorul a 30 éves középpályás. Rodri ugyanis már egy ideje küzd a makacs hátsérülésével – bár a lap a pontos diagnózist nem ismertette –, és a világbajnokság után kés alá fekszik. A fő probléma nem is feltétlenül az operáció, hanem az, hogy egyelőre nem tudni, pontosan mennyi időt kellene kihagynia az aranylabdás játékosnak.

Ráadásul a Manchester Citynél eddig Rodri mutatott hajlandóságot arra, hogy a jövő nyáron lejáró szerződését meghosszabbítsa, a bizonytalan felépülési idővel járó műtét miatt viszont könnyen lehet, hogy nem is lesz olyan könnyű dolga, akár csapatot vált, akár maradna a Citynél.

 

Rodri foci vb 2026 Real Madrid átigazolások Manchester City
Legfrissebb hírek

Marco Rossi: Spanyolország megérdemelten lett világbajnok!

Magyar válogatott
2 órája

Maradona és Messi – Thury Gábor jegyzete

Foci vb 2026
13 órája

Vb 2026: három spanyol is bekerült a FIFA szurkolói álomtizenegyébe

Foci vb 2026
17 órája

Így muzsikáltak a világbajnokságon a fiatalok – szubjektív értékelés

Foci vb 2026
22 órája

Rodri: Valaki biztosan segített nekem odafentről

Foci vb 2026
Tegnap, 6:31

Visszavonul Anthony Taylor játékvezető

Angol labdarúgás
2026.07.21. 17:19

Vinícius Júnior arcesztétikai beavatkozáson esett át

Foci vb 2026
2026.07.21. 16:23

Félelem és reszketés az Aztékban; argentin feltámadások – a világbajnokság 5+1 legjobb meccse

Foci vb 2026
2026.07.21. 15:47