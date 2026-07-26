Elkezdte: Szoboszlai góllal és gólpasszal vezette győzelemre a Liverpoolt a tengerentúlon

Ez volt a Liverpool első mérkőzése az új vezetőedző, Andoni Iraola munkába állása óta.

Szobo back with a bang 💥 pic.twitter.com/TWuP1t6g2r — Liverpool FC (@LFC) July 26, 2026

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

LIVERPOOL (angol)–SUNDERLAND (angol) 4–2 (1–1)

Nashville, 24 897 néző. V: Robert Vincze (egyesült államokbeli)

LIVERPOOL: Mamardasvili (Woodman, 67.) – Gomez (Ndukwe, 8.), Jones (Nyoni, a szünetben), Elliott (Szoboszlai, a szünetben), Cimikasz (Kerkez, a szünetben), Frimpong (Ramsay, 67.), McConnell (Scanlon, 56.), Morrison (Abe, 67.), Ngumoha (Koumas, 46.), N’Diaye (Chambers, 67.), Wright (Chiesa, , a szünetben). Vezetőedző: Andoni Iraola

Gólszerző: Morrison (13.), Szoboszlai (56.), Chiesa (72.), Koumas (85.), ill. Le Fee (28.), Tuterov (49.)