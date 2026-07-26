Antonelli 50 pont előnnyel megy nyári szünetre, de nehéz folytatásra számít
Andrea Kimi Antonelli 45 pont előnnyel érkezett meg a Magyar Nagydíjra, és 50 pont előny birtokában mehet el a nyári szünetre. A hétvége kezdetén azonban egyáltalán nem úgy tűnt, hogy az olasznak sikerül növelnie a különbséget, hiszen azután, hogy kihagyta a pénteki első edzést, még a vezető tízesből is kiszorult. Bár a pilóta szombaton visszazárkózott, csak a hetedik pozícióból várhatta a futam rajtját a rajtbüntetése után.
Antonelli a versenyen eltérő stratégiával próbált előrébb törni, és az elnyújtott első etapja után úgy tűnt, akár egy kiállással is teljesítheti a versenyt. A Mercedes viszont újra kihívta a kereket cserélni, aminek következtében újra hátracsúszott. A virtuális biztonsági autós szakasz alatt cserélő Ferrarik azonban utat nyitottak előtte a dobogó felé, és az olasz meg is tartotta a harmadik helyét, miközben bajnoki riválisai közül Lewis Hamilton az ötödik, míg George Russell a hetedik pozícióban zárt.
„Kemény verseny volt. Nagyon nehéz volt előzni, ezért valamit lépnünk kellett taktikai szempontból. Először az egykiállásos taktikával próbálkoztunk, de aztán a csapat jelezte, hogy a gumik már túlságosan a határon vannak, ezért újra kiálltunk. Ezután jött a virtuális biztonsági autós szakasz, és a két Ferrari is a bokszba hajtott. Tudtam, hogy nehéz dolgom lesz, mert én kemény gumikon voltam, ők pedig lágyakon. Szerencsére sikerült magam mögött tartani őket.”
„Nem igazán számítottam ilyen erős eredményre. Természetesen nagyon boldog vagyok, örömteli, hogy a lehető legjobb hangulatban mehetünk a nyári szünetre. Úgy gondolom, a mai futam elsősorban a kármentésről szólt, és tovább kell dolgoznunk, mert a szezon második fele rendkívül nehéz lesz. Mindent megteszünk a további sikerekért.”
Russell számára újabb versenyhétvége alakult csalódást keltően. A brit ezúttal is elmaradt a csapattársától egy körön, de a büntetések révén előrébb lépett a rajtrácson. A pilóta futama aztán már a rajtnál megpecsételődött: a Mercedes lefulladt, és a mezőny végére került, így onnantól kezdve minden a felzárkózásról szólt.
Russell Antonellihez hasonlóan eleinte egykiállásos taktikát próbált követni, ám végül ő is kénytelen volt újra meglátogatni a bokszutcát. A brit végül a hetedik helyen ért célba, és a lemaradása 59 pontra nőtt. A mercedeses ezen felül a rajtbüntetés határán táncol, hiszen új erőforrást kellett építeni az autójába a kvalifikáció végén fellépő vízszivárgás miatt, és ezzel már nem maradt büntetés nélkül felhasználható egysége egyes elemekből.
„A borzalmas rajt enyhe kifejezés. Sajnos nem tudtam mit tenni, egyszerűen történt valami. Már a gázon voltam és vártam a rajtot, amikor a motor váratlanul teljesen megvadult. Hol nagyon felpörgött, hol visszaesett a fordulatszám. Ez is felkerülhet azon dolgok hosszú listájára, amelyek az év első felében történtek velem. Bízom benne, hogy a szezon második felére végre lenyugszanak körülöttem a dolgok.”
„Próbálok pozitív maradni. Az év első felében rengeteg csalódás ért. Egy idő után össze kell szedned magad, és elfogadnod, hogy rengeteg olyan tényező van, amelyre nincs ráhatásod, mégis ellened dolgozik. Persze, vannak olyan dolgok is, amelyek rajtam múlnak, ezekben kell javulnom, és ezért továbbra is keményen dolgozom. Nyilván nem vagyok elégedett azzal, ahogy eddig alakult az idény, de próbálok pozitív maradni, és továbbra is mindent beleadok.”
Russellnek némi vigaszt azért jelentett a futamon mutatott tempó. „Az azért elégtételt jelent, hogy a tempóm erős volt. A csapat szerint bárkiével felvette a versenyt, ami némi vigaszt jelent. De idén egyszerűen egyik probléma követi a másikat.”
MAGYAR NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1. Norris
|McLaren-Mercedes
|-
|2. Verstappen
|Red Bull-Ford
|15.080 mp h.
|3. Antonelli
|Mercedes
|18.728 mp h.
|4. Leclerc
|Ferrari
|23.840 mp h.
|5. Hamilton
|Ferrari
|24.540 mp h.
|6. Hadjar
|Red Bull-Ford
|55.488 mp h.
|7. Russell
|Mercedes
|57.503 mp h.
|8. Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|9. Hülkenberg
|Audi
|1 kör h.
|10. Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|11. Bortoleto
|Audi
|1 kör h.
|12. Gasly
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|13. Stroll
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|14. Alonso
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|15. Colapinto
|Alpine-Mercedes
|2 kör h.
|16. Ocon
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|17. Albon
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|18. Sainz
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|19. Bearman
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|55
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|48
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|13
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|219
|2.
|Lewis Hamilton
|169
|3.
|George Russell
|160
|4.
|Charles Leclerc
|138
|5.
|Lando Norris
|128
|6.
|Max Verstappen
|109
|7.
|Oscar Piastri
|82
|8.
|Isack Hadjar
|68
|9.
|Liam Lawson
|43
|10.
|Pierre Gasly
|42
|11.
|Arvid Lindblad
|23
|12.
|Franco Colapinto
|19
|13.
|Oliver Bearman
|18
|14.
|Gabriel Bortoleto
|10
|15.
|Carlos Sainz
|6
|16.
|Alexander Albon
|5
|17.
|Esteban Ocon
|3
|18.
|Nico Hülkenberg
|2
|19.
|Fernando Alonso
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|379
|2.
|Ferrari
|307
|3.
|McLaren-Mercedes
|210
|4.
|Red Bull-Ford
|177
|5.
|Racing Bulls-Ford
|66
|6.
|Alpine-Mercedes
|61
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Audi
|12
|9.
|Williams-Mercedes
|11
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|41. MAGYAR NAGYDÍJ
|JÚLIUS 24., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:19.075
|2. szabadedzés
|1. Hamilton 1:18.729
|JÚLIUS 25., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:17.939
|Időmérő
|1. Norris 1:17.207
|JÚLIUS 26., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Norris, 2. Verstappen, 3. Antonelli
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00