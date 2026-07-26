Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–Ferencváros 4–2

Antonelli 50 pont előnnyel megy nyári szünetre, de nehéz folytatásra számít

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.07.26. 20:19
null
Antonelli egy nehéz hétvégén is növelni tudta az előnyét a bajnokságban (Fotó: Meder István)
Címkék
F1 Magyar Nagydíj Andrea Kimi Antonelli George Russell Formula–1 Mercedes
A Mercedes az idén először nem tudott harcba szállni a pole pozícióért és a győzelemért is, de a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli így is növelni tudta az előnyét a Formula–1-es Magyar Nagydíjon, miután üldözői számára sem jött ki a lépés a Hungaroringen, miközben ő dobogóra tudott állni.

Andrea Kimi Antonelli 45 pont előnnyel érkezett meg a Magyar Nagydíjra, és 50 pont előny birtokában mehet el a nyári szünetre. A hétvége kezdetén azonban egyáltalán nem úgy tűnt, hogy az olasznak sikerül növelnie a különbséget, hiszen azután, hogy kihagyta a pénteki első edzést, még a vezető tízesből is kiszorult. Bár a pilóta szombaton visszazárkózott, csak a hetedik pozícióból várhatta a futam rajtját a rajtbüntetése után. 

Antonelli a versenyen eltérő stratégiával próbált előrébb törni, és az elnyújtott első etapja után úgy tűnt, akár egy kiállással is teljesítheti a versenyt. A Mercedes viszont újra kihívta a kereket cserélni, aminek következtében újra hátracsúszott. A virtuális biztonsági autós szakasz alatt cserélő Ferrarik azonban utat nyitottak előtte a dobogó felé, és az olasz meg is tartotta a harmadik helyét, miközben bajnoki riválisai közül Lewis Hamilton az ötödik, míg George Russell a hetedik pozícióban zárt. 

„Kemény verseny volt. Nagyon nehéz volt előzni, ezért valamit lépnünk kellett taktikai szempontból. Először az egykiállásos taktikával próbálkoztunk, de aztán a csapat jelezte, hogy a gumik már túlságosan a határon vannak, ezért újra kiálltunk. Ezután jött a virtuális biztonsági autós szakasz, és a két Ferrari is a bokszba hajtott. Tudtam, hogy nehéz dolgom lesz, mert én kemény gumikon voltam, ők pedig lágyakon. Szerencsére sikerült magam mögött tartani őket.”

„Nem igazán számítottam ilyen erős eredményre. Természetesen nagyon boldog vagyok, örömteli, hogy a lehető legjobb hangulatban mehetünk a nyári szünetre. Úgy gondolom, a mai futam elsősorban a kármentésről szólt, és tovább kell dolgoznunk, mert a szezon második fele rendkívül nehéz lesz. Mindent megteszünk a további sikerekért.”

Kapcsolódó tartalom

„Úgy csatázott Alonsóval az utolsó helyért, mintha bajnoki címért harcoltak volna” – Piastri beszólt Sainznak

Norris bízik benne, hogy a mostani csak az első az idei sikerek között. „Hiszek benne, hogy még nyerhetünk futamokat.”

Hamilton a Ferrari taktikáját és a saját teljesítményét is kritizálta a Magyar Nagydíj után

A Ferrari favoritként érkezett a Hungaroringre, de végül a dobogóról is lemaradt.

 

Russell számára újabb versenyhétvége alakult csalódást keltően. A brit ezúttal is elmaradt a csapattársától egy körön, de a büntetések révén előrébb lépett a rajtrácson. A pilóta futama aztán már a rajtnál megpecsételődött: a Mercedes lefulladt, és a mezőny végére került, így onnantól kezdve minden a felzárkózásról szólt. 

Russell Antonellihez hasonlóan eleinte egykiállásos taktikát próbált követni, ám végül ő is kénytelen volt újra meglátogatni a bokszutcát. A brit végül a hetedik helyen ért célba, és a lemaradása 59 pontra nőtt. A mercedeses ezen felül a rajtbüntetés határán táncol, hiszen új erőforrást kellett építeni az autójába a kvalifikáció végén fellépő vízszivárgás miatt, és ezzel már nem maradt büntetés nélkül felhasználható egysége egyes elemekből. 

„A borzalmas rajt enyhe kifejezés. Sajnos nem tudtam mit tenni, egyszerűen történt valami. Már a gázon voltam és vártam a rajtot, amikor a motor váratlanul teljesen megvadult. Hol nagyon felpörgött, hol visszaesett a fordulatszám. Ez is felkerülhet azon dolgok hosszú listájára, amelyek az év első felében történtek velem. Bízom benne, hogy a szezon második felére végre lenyugszanak körülöttem a dolgok.”

„Próbálok pozitív maradni. Az év első felében rengeteg csalódás ért. Egy idő után össze kell szedned magad, és elfogadnod, hogy rengeteg olyan tényező van, amelyre nincs ráhatásod, mégis ellened dolgozik. Persze, vannak olyan dolgok is, amelyek rajtam múlnak, ezekben kell javulnom, és ezért továbbra is keményen dolgozom. Nyilván nem vagyok elégedett azzal, ahogy eddig alakult az idény, de próbálok pozitív maradni, és továbbra is mindent beleadok.”

Russellnek némi vigaszt azért jelentett a futamon mutatott tempó. „Az azért elégtételt jelent, hogy a tempóm erős volt. A csapat szerint bárkiével felvette a versenyt, ami némi vigaszt jelent. De idén egyszerűen egyik probléma követi a másikat.”

MAGYAR NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1. NorrisMcLaren-Mercedes-
  2. VerstappenRed Bull-Ford15.080 mp h.
  3. AntonelliMercedes18.728 mp h.
  4. LeclercFerrari23.840 mp h.
  5. HamiltonFerrari24.540 mp h.
  6. HadjarRed Bull-Ford55.488 mp h.
  7. RussellMercedes57.503 mp h.
  8. LawsonRacing Bulls-Ford1 kör h.
  9. HülkenbergAudi1 kör h.
10. LindbladRacing Bulls-Ford1 kör h.
11. BortoletoAudi1 kör h.
12. GaslyAlpine-Mercedes1 kör h.
13. StrollAston Martin-Honda1 kör h.
14. AlonsoAston Martin-Honda1 kör h.
15. ColapintoAlpine-Mercedes2 kör h.
16. OconHaas-Ferrari2 kör h.
17. AlbonWilliams-Mercedes2 kör h.
18. SainzWilliams-Mercedes2 kör h.
19. BearmanHaas-Ferrari2 kör h.
FELADTÁK megtett körök
PiastriMcLaren-Mercedes55
PérezCadillac-Ferrari48
BottasCadillac-Ferrari13

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
  1. Kimi Antonelli219
  2. Lewis Hamilton169
  3. George Russell160
  4. Charles Leclerc138
  5. Lando Norris128
  6. Max Verstappen109
  7. Oscar Piastri  82
  8. Isack Hadjar  68
  9. Liam Lawson  43
10. Pierre Gasly  42
11. Arvid Lindblad  23
12. Franco Colapinto  19
13. Oliver Bearman  18
14. Gabriel Bortoleto  10
15. Carlos Sainz    6
16. Alexander Albon    5
17. Esteban Ocon    3
18. Nico Hülkenberg    2
19. Fernando Alonso    1
KONSTRUKTŐRÖK 
  1. Mercedes379
  2. Ferrari307
  3. McLaren-Mercedes210
  4. Red Bull-Ford177
  5. Racing Bulls-Ford  66
  6. Alpine-Mercedes  61
  7. Haas-Ferrari  21
  8. Audi  12
  9. Williams-Mercedes  11
10. Aston Martin-Honda    1
11. Cadillac-Ferrari    0
41. MAGYAR NAGYDÍJ
JÚLIUS 24., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:19.075
2. szabadedzés1. Hamilton 1:18.729
JÚLIUS 25., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:17.939
Időmérő1. Norris 1:17.207
JÚLIUS 26., VASÁRNAP
A verseny 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Antonelli
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00


 

F1 Magyar Nagydíj Andrea Kimi Antonelli George Russell Formula–1 Mercedes
Legfrissebb hírek

Verstappen versenye a túlélésről szólt, de dobogóra állt a Magyar Nagydíjon

F1
38 perce

Hamilton a Ferrari taktikáját és a saját teljesítményét is kritizálta a Magyar Nagydíj után

F1
1 órája

„Úgy csatázott Alonsóval az utolsó helyért, mintha bajnoki címért harcoltak volna” – Piastri beszólt Sainznak

F1
2 órája

Magyar Péter: Szeretnénk, ha minél több magyar látogatna ki a Magyar Nagydíjra

F1
2 órája

Norris magabiztos sikert aratott Verstappen és Antonelli előtt; Piastri kiesett a Hungaroringen

F1
4 órája

Nálunk forgat a Trónok Harca sztárja, Liam Cunningham – eljött megnézni az F1-es Magyar Nagydíjat

F1
5 órája

Noel León nyerte a Formula–2-esek versenyét a Magyar Nagydíjon

F1
8 órája

Malajzia rendezi az idei Bahreini Nagydíjat – hivatalos

F1
8 órája