Antonelli 50 pont előnnyel megy nyári szünetre, de nehéz folytatásra számít

Andrea Kimi Antonelli 45 pont előnnyel érkezett meg a Magyar Nagydíjra, és 50 pont előny birtokában mehet el a nyári szünetre. A hétvége kezdetén azonban egyáltalán nem úgy tűnt, hogy az olasznak sikerül növelnie a különbséget, hiszen azután, hogy kihagyta a pénteki első edzést, még a vezető tízesből is kiszorult. Bár a pilóta szombaton visszazárkózott, csak a hetedik pozícióból várhatta a futam rajtját a rajtbüntetése után.

Antonelli a versenyen eltérő stratégiával próbált előrébb törni, és az elnyújtott első etapja után úgy tűnt, akár egy kiállással is teljesítheti a versenyt. A Mercedes viszont újra kihívta a kereket cserélni, aminek következtében újra hátracsúszott. A virtuális biztonsági autós szakasz alatt cserélő Ferrarik azonban utat nyitottak előtte a dobogó felé, és az olasz meg is tartotta a harmadik helyét, miközben bajnoki riválisai közül Lewis Hamilton az ötödik, míg George Russell a hetedik pozícióban zárt.

„Kemény verseny volt. Nagyon nehéz volt előzni, ezért valamit lépnünk kellett taktikai szempontból. Először az egykiállásos taktikával próbálkoztunk, de aztán a csapat jelezte, hogy a gumik már túlságosan a határon vannak, ezért újra kiálltunk. Ezután jött a virtuális biztonsági autós szakasz, és a két Ferrari is a bokszba hajtott. Tudtam, hogy nehéz dolgom lesz, mert én kemény gumikon voltam, ők pedig lágyakon. Szerencsére sikerült magam mögött tartani őket.”

„Nem igazán számítottam ilyen erős eredményre. Természetesen nagyon boldog vagyok, örömteli, hogy a lehető legjobb hangulatban mehetünk a nyári szünetre. Úgy gondolom, a mai futam elsősorban a kármentésről szólt, és tovább kell dolgoznunk, mert a szezon második fele rendkívül nehéz lesz. Mindent megteszünk a további sikerekért.”