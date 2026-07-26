NB III: az Újpest II hatot, az MTK II négyet rúgott; vereséggel rajtoltak az osztályozón elvérző csapatok

Az MTK II a 32. percben már 3–0-ra vezetett a Budafok ellen, és bár a második félidőben nagy erőket mozgósított az NB II-ből kiesett vendégcsapat, a három pont a kék-fehéreké lett. Az Újpest II kezdőcsapatában Tamás Krisztián és Barczi Dávid is ott volt, utóbbi gólt is szerzett, beállítva a BKV Előre elleni 6–0-s végeredményt, míg az ETO Akadémia a csereként beszálló Somogyi Ákos 93. percbeli góljával gyűrte le a Tatabányát.

Délután nyert az előző évadban dobogós DEAC, az osztályozón elbukó Cigánd viszont kikapott hazai pályán az Egertől az Északkeleti csoportban. Északnyugaton a Haladás döntetlennel kezdett, míg a Délkeleti csoportban legutóbb ezüstérmes ESMTK 2–1-re felülmúlta a címvédő Monort. Délnyugaton a Paks II idegenben ikszelt.

LABDARÚGÓ NB III

1. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Kisvárda Master Good II–Mátészalkai MTK 1–1

Tarpa SC–Füzesabonyi SC 2–1

Tiszafüredi VSE–Debreceni EAC 0–2

Bacsó Beton-Cigánd SE–Eger SE 0–1

Szombaton játszották

Nyíregyháza Spartacus FC II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok 3–1

Gödöllői SK–Salgótarjáni BTC 3–1

Debreceni VSC II–Hajdúnánás FK 5–2

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye 0–1

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

ETO Akadémia–Opus Tigáz Tatabánya 2–1

Haladás FC–FC Sopron 1–1

Szombaton játszották

Zalaegerszegi TE FC II–VSC 2015 Veszprém 1–3

Bicskei TC–Puskás Akadémia FC II 2–1

Credobus Mosonmagyaróvár–Sárisápi BSE 3–0

Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Király SE 0–1

Komárom VSE–1908 SZAC Budapest 1–1

Dorogi Bányász FC–Balatonalmádi SE 4–1

DÉLKELETI CSOPORT

Újpest FC II–BKV Előre 6–0

Kispest-Honvéd FC II–Békéscsaba 1912 Előre 0–0

ESMTK–Monor SE 2–1

Meton-FC Dabas SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 1–4

Szombaton játszották

Szegedi VSE–Vasas FC II 1–1

III. kerületi TVE–Csepel SC 2–0

Gyulai Termál FC–Hódmezővásárhelyi FC 3–0

Szolnoki MÁV FC–Sándorfalvi SKE 5–2

DÉLNYUGATI CSOPORT

MTK Budapest II–Budafoki MTE 4–2

PTE-PEAC–Sárbogárd SE 2–1

ReBase Majosi SE–Paksi FC II 2–2

Szombaton játszották

Kaposvári Rákóczi FC–BFC Siófok 2–1

Iváncsa KSE–Szekszárdi UFC 4–0

Érdi VSE–Budaörs 3–3

Pécsi MFC–Dunaharaszti MTK 2–0

Ferencvárosi TC II–Dunaújváros FC 3–0 – játék nélkül