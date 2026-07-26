Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–Ferencváros 4–2

NB III: az Újpest II hatot, az MTK II négyet rúgott; vereséggel rajtoltak az osztályozón elvérző csapatok

2026.07.26. 20:23
null
A kék-fehérek a Budafok elleni győzelem után (Fotó: MTK Budapest)
Címkék
labdarúgó NB III NB III Északnyugati csoport NB III Délnyugati csoport Újpest II NB III Északkeleti csoport NB III Délkeleti csoport MTK II NB III
A labdarúgó NB III 2026–2027-es idényének első vasárnapi játéknapja öt mérkőzéssel kezdődött meg késő délelőtt: az Újpest II, az MTK II és az ETO Akadémia győzött, a Kisvárda és a Honvéd második csapata döntetlennel rajtolt. A legutóbbi évadban az osztályozón elvérző Cigánd és a Monor is vereséggel kezdett a délutáni meccseken.

Az MTK II a 32. percben már 3–0-ra vezetett a Budafok ellen, és bár a második félidőben nagy erőket mozgósított az NB II-ből kiesett vendégcsapat, a három pont a kék-fehéreké lett. Az Újpest II kezdőcsapatában Tamás Krisztián és Barczi Dávid is ott volt, utóbbi gólt is szerzett, beállítva a BKV Előre elleni 6–0-s végeredményt, míg az ETO Akadémia a csereként beszálló Somogyi Ákos 93. percbeli góljával gyűrte le a Tatabányát.

Délután nyert az előző évadban dobogós DEAC, az osztályozón elbukó Cigánd viszont kikapott hazai pályán az Egertől az Északkeleti csoportban. Északnyugaton a Haladás döntetlennel kezdett, míg a Délkeleti csoportban legutóbb ezüstérmes ESMTK 2–1-re felülmúlta a címvédő Monort. Délnyugaton a Paks II idegenben ikszelt.

LABDARÚGÓ NB III
1. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Kisvárda Master Good II–Mátészalkai MTK 1–1
Tarpa SC–Füzesabonyi SC 2–1
Tiszafüredi VSE–Debreceni EAC 0–2
Bacsó Beton-Cigánd SE–Eger SE 0–1
Szombaton játszották
Nyíregyháza Spartacus FC II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok 3–1
Gödöllői SK–Salgótarjáni BTC 3–1
Debreceni VSC II–Hajdúnánás FK 5–2
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye 0–1

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–Opus Tigáz Tatabánya 2–1
Haladás FC–FC Sopron 1–1
Szombaton játszották
Zalaegerszegi TE FC II–VSC 2015 Veszprém 1–3
Bicskei TC–Puskás Akadémia FC II 2–1
Credobus Mosonmagyaróvár–Sárisápi BSE 3–0
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Király SE 0–1
Komárom VSE–1908 SZAC Budapest 1–1
Dorogi Bányász FC–Balatonalmádi SE 4–1

DÉLKELETI CSOPORT
Újpest FC II–BKV Előre 6–0
Kispest-Honvéd FC II–Békéscsaba 1912 Előre 0–0
ESMTK–Monor SE 2–1
Meton-FC Dabas SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 1–4
Szombaton játszották
Szegedi VSE–Vasas FC II 1–1
III. kerületi TVE–Csepel SC 2–0
Gyulai Termál FC–Hódmezővásárhelyi FC 3–0
Szolnoki MÁV FC–Sándorfalvi SKE 5–2

DÉLNYUGATI CSOPORT
MTK Budapest II–Budafoki MTE 4–2
PTE-PEAC–Sárbogárd SE 2–1
ReBase Majosi SE–Paksi FC II 2–2
Szombaton játszották
Kaposvári Rákóczi FC–BFC Siófok 2–1
Iváncsa KSE–Szekszárdi UFC 4–0
Érdi VSE–Budaörs 3–3
Pécsi MFC–Dunaharaszti MTK 2–0
Ferencvárosi TC II–Dunaújváros FC 3–0 – játék nélkül

Labdarúgó NB II
Tegnap, 20:10

NB III: gólzáport rendezett a rajton a DVSC II, a Szolnok, a Dorog és az Iváncsa, hatgólos döntetlen Érden

„A dunaújvárosi labdarúgás jövője kritikus ponthoz érkezett” – elmaradt az FTC II elleni mérkőzés.

 

 

labdarúgó NB III NB III Északnyugati csoport NB III Délnyugati csoport Újpest II NB III Északkeleti csoport NB III Délkeleti csoport MTK II NB III
Legfrissebb hírek

NB III: gólzáport rendezett a rajton a DVSC II, a Szolnok, a Dorog és az Iváncsa, hatgólos döntetlen Érden

Labdarúgó NB II
Tegnap, 20:10

NB III: a Békéscsaba egy nappal a rajt előtt bejelentette új játékosait és vezetőedzőjét

Labdarúgó NB II
Tegnap, 10:47

Zalaegerszeg: 26 éves argentin vezetőedzője lett az NB III-as második csapatnak

Labdarúgó NB I
2026.07.23. 07:59

NB III, DÉLNYUGATI CSOPORT, 2026–2027

Labdarúgó NB II
2026.07.21. 19:26

NB III, DÉLKELETI CSOPORT, 2026–2027

Labdarúgó NB II
2026.07.21. 19:26

NB III, ÉSZAKNYUGATI CSOPORT, 2026–2027

Labdarúgó NB II
2026.07.21. 19:26

NB III, ÉSZAKKELETI CSOPORT, 2026–2027

Labdarúgó NB II
2026.07.21. 19:26

Engedett a kluboknak az MLSZ, nem kell vasárnap játszaniuk a csapatoknak az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.07.16. 20:03