Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: alsóbb osztályú csapatot vert a Barca és a Real, Sallaiék kikaptak a Monzától

M. B.M. B.
2026.07.24. 22:19
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Fotó: X/Club Esportiu Europa
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Real Madrid Barcelona Galatasaray Sallai Roland felkészülési mérkőzés
Felkészülési mérkőzést játszott pénteken a Barcelona, a Real Madrid és a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray is.

Mindkét spanyol óriás zárt kapuk mögött fogadta alsóbb osztályú ellenfelét. A La Liga címvédője a negyedosztályú, szintén katalán Europával találkozott, s 4–1-es sikert könyvelhetett el. A frissen szerződtetett Karim Adeyemi edzésen már együtt dolgozott a társaival, de itt még nem jutott szóhoz.

Mindeközben a Real Madrid a harmadik vonalban vitézkedő Alcorcónnal csapott össze, s az utánpótlásból érkező fiatalokkal feltöltött gárda 1–0-s győzelmet aratott. A királyiak gólját Daniel Yánez szerezte tizenegyesből.

A regnáló török bajnok az ausztriai Linzben küzdött meg az olasz élvonalba frissen visszajutott Monzával, s hiába birtokolta többet a labdát, az olasz csapat minden egyéb, mérvadó mutatóban föléje nőtt, s az Andrea Carboni, Patrick Cutrone duó góljaival kétgólos győzelmet ért el. A Galatasarayban Sallai Roland 62 percet töltött a pályán.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Barcelona (spanyol)–CE Europa (spanyol) 4–1
Galatasaray (török)–Monza (olasz) 0–2
Real Madrid (spanyol)–Alcorcón (spanyol) 1–0

 

Real Madrid Barcelona Galatasaray Sallai Roland felkészülési mérkőzés
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