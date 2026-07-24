Felkészülés: alsóbb osztályú csapatot vert a Barca és a Real, Sallaiék kikaptak a Monzától

Mindkét spanyol óriás zárt kapuk mögött fogadta alsóbb osztályú ellenfelét. A La Liga címvédője a negyedosztályú, szintén katalán Europával találkozott, s 4–1-es sikert könyvelhetett el. A frissen szerződtetett Karim Adeyemi edzésen már együtt dolgozott a társaival, de itt még nem jutott szóhoz.

Mindeközben a Real Madrid a harmadik vonalban vitézkedő Alcorcónnal csapott össze, s az utánpótlásból érkező fiatalokkal feltöltött gárda 1–0-s győzelmet aratott. A királyiak gólját Daniel Yánez szerezte tizenegyesből.

A regnáló török bajnok az ausztriai Linzben küzdött meg az olasz élvonalba frissen visszajutott Monzával, s hiába birtokolta többet a labdát, az olasz csapat minden egyéb, mérvadó mutatóban föléje nőtt, s az Andrea Carboni, Patrick Cutrone duó góljaival kétgólos győzelmet ért el. A Galatasarayban Sallai Roland 62 percet töltött a pályán.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Barcelona (spanyol)–CE Europa (spanyol) 4–1

Galatasaray (török)–Monza (olasz) 0–2

Real Madrid (spanyol)–Alcorcón (spanyol) 1–0