Nemzeti Sportrádió

Korai hátrány után fordított a Gyirmót, a hajrában brusztolta ki a győzelmet a Soroksár – ez történt az NB II-ben

P. Gy., R. Z.P. Gy., R. Z.
2026.07.26. 20:51
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Az újonc Gyirmót a Csákvár elleni győzelemmel kezdte az idényt (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC)
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Szentlőrinc NB II Karcagi SC Gyirmót FC Győr elő eredménykövető NB II 1. forduló Soroksár SC labdarúgó NB II Mezőkövesd Zsóry FC Aqvital FC Csákvár
A labdarúgó NB II 1. fordulójában három mérkőzést rendeznek vasárnap. A Szentlőrinc és a Karcag összecsapása gól nélkül zárult, 19 órától a Gyirmót már az 1. percben hátrányba került a Csákvár ellen, a szünet után azonban az újonc a maga javára fordította a meccset. A Soroksár sokáig döntetlenre állt a fővárosban a Mezőkövesd ellen, végül a hajrában Kékesi góljával bezsebelte a három pontot.


LABDARÚGÓ NB II
1. FORDULÓ

GYIRMÓT FC GYŐR–AQVITAL FC CSÁKVÁR 3–1 (1–1) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 852 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Punyi Gyula, Mohos Milán)
GYIRMÓT: Papp L. – Csorba (Szabó M., 73), Lányi, Pejovics, Medgyes S. – Berecz Zs. – Iván A. (Kiss N., 73.), Rácz B. (Nagy T., 73.), Madarász (Kalmár Zs., 89.), Miknyóczki – Novák Cs. (Vasvári, 90+1.) Vezetőedző: Weitner Ádám
CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lorentz, Schmidtka (Lakatos K., 58.), Helembai (Kiss K., 82.) – Mészáros D. (Radics M., 71.) – Tömösvári (Zahorán, 82.), Ásványi D., Sipos Z. (Somfalvi, 58.), Benkő – Pesti Z. Vezetőedző: Berndt András
Gólszerző: Iván A. (28., 62.), Novák Cs. (46.), ill. Benkő (1.)
MESTERMÉRLEG
Weitner Ádám: – Nem úgy terveztük a kezdést, hogy az elején bombagólt kapjunk… Csapatom mentális erejét is jelzi, hogy innen tudtunk nyerni jól játszó ellenfelünkkel szemben. Győzelmünket idősebb Horváth Ferenc emlékének ajánljuk.
Berndt András: – Jól kezdtük a mérkőzést, de sajnos nem tudtunk élni a lélektani előnnyel. Egy hármas állásnál is volt még esélyünk visszakapaszkodni.
SOROKSÁR SC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1–0 (0–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezette: Takács Tamás (László István Sándor, Bán Kristóf Patrik)
SOROKSÁR: Jova – Lukács D., Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. – Varga Z. (Vass Á., 61.), Köböl (Bencze M., 81.), Vattay, Kálnoki-Kis (Lukács L., 69.) – Kuznyecov (Szász, 81.), Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
MEZŐKÖVESD: Winter – Ternován, Varjas, Csörgő, Vajda S. – Csirmaz (Mamusits, 57.), Rab (Ottucsák, a szünetben), Zachán, Lőrinczy (Silling, 65.) – Keresztes  (Hajdú R., 81.), Kovács P. (Vörös B., 57.). Vezetőedző: Máté Péter
Gólszerző: Kékesi (76.)
MESTERMÉRLEG
Korolovszky Gábor: – Nagyon örülök a győzelemnek. Az első félidőt el kell felejteni, a másodikban már jól játszottunk. Egy szép fejes döntötte el a találkozót.
Máté Péter: – Szerintem ez egy gyenge mérkőzés volt. Túl sok hibával játszottunk és kissé idegesen is.

SZENTLŐRINC–KARCAGI SC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Gaál Ákos (Kulman Tamás, Topálszki Szabin)
SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Bolla G., Kiss-Szemán – Szolgai, Máté Cs. – Varga B. (Harsányi I., 82.), Galambos (Pálfalvi, 90.), Czérna (Kun, 64.) – Sámson (Rideg, 64.).  Vezetőedző: Nikházi Márk
KARCAG: Gergely R. – Győri Á. (Lólé, 75.), Szekszárdi T., Fazekas L., Fábián – Szűcs K., Asztalos (László D., 85.) – Fekete O. (Horváth M., 90.), Székely D. (Györgye, 75.), Pap Zs. (Halácsi, a szünetben) – Kohut. Vezetőedző: Varga Attila
MESTERMÉRLEG
Nikházi Márk: – Akkor kellene fogni a fejünket, ha nem lettek volna lehetőségeink, de voltak.
Varga Attila: – Hosszú, kimerítő utazást követően érkeztünk meg. Nem vagyok a célfutball híve, most mégis kifejezetten kértem a csapattól, hogy ezzel próbálkozzunk. Bejött.

A szombati találkozók jegyzőkönyveit itt találják meg.

A 2. FORDULÓ MŰSORA
Augusztus 1., szombat
17.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Videoton FC Fehérvár
19.00: Diósgyőri VTK–Szentlőrinc
19.00: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka
19.00: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC
19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló
19.00: HR-Rent Kozármisleny–Gyirmót FC Győr
Augusztus 2., vasárnap
17.30: Karcagi SC–Soroksár SC
19.00: Aqvital FC Csákvár–FC Nagykanizsa

 

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Szentlőrinc NB II Karcagi SC Gyirmót FC Győr elő eredménykövető NB II 1. forduló Soroksár SC labdarúgó NB II Mezőkövesd Zsóry FC Aqvital FC Csákvár
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