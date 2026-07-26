Korai hátrány után fordított a Gyirmót, a hajrában brusztolta ki a győzelmet a Soroksár – ez történt az NB II-ben



LABDARÚGÓ NB II

1. FORDULÓ

GYIRMÓT FC GYŐR–AQVITAL FC CSÁKVÁR 3–1 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 852 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Punyi Gyula, Mohos Milán)

GYIRMÓT: Papp L. – Csorba (Szabó M., 73), Lányi, Pejovics, Medgyes S. – Berecz Zs. – Iván A. (Kiss N., 73.), Rácz B. (Nagy T., 73.), Madarász (Kalmár Zs., 89.), Miknyóczki – Novák Cs. (Vasvári, 90+1.) Vezetőedző: Weitner Ádám

CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lorentz, Schmidtka (Lakatos K., 58.), Helembai (Kiss K., 82.) – Mészáros D. (Radics M., 71.) – Tömösvári (Zahorán, 82.), Ásványi D., Sipos Z. (Somfalvi, 58.), Benkő – Pesti Z. Vezetőedző: Berndt András

Gólszerző: Iván A. (28., 62.), Novák Cs. (46.), ill. Benkő (1.)

MESTERMÉRLEG

Weitner Ádám: – Nem úgy terveztük a kezdést, hogy az elején bombagólt kapjunk… Csapatom mentális erejét is jelzi, hogy innen tudtunk nyerni jól játszó ellenfelünkkel szemben. Győzelmünket idősebb Horváth Ferenc emlékének ajánljuk.

Berndt András: – Jól kezdtük a mérkőzést, de sajnos nem tudtunk élni a lélektani előnnyel. Egy hármas állásnál is volt még esélyünk visszakapaszkodni.

SOROKSÁR SC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezette: Takács Tamás (László István Sándor, Bán Kristóf Patrik)

SOROKSÁR: Jova – Lukács D., Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. – Varga Z. (Vass Á., 61.), Köböl (Bencze M., 81.), Vattay, Kálnoki-Kis (Lukács L., 69.) – Kuznyecov (Szász, 81.), Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

MEZŐKÖVESD: Winter – Ternován, Varjas, Csörgő, Vajda S. – Csirmaz (Mamusits, 57.), Rab (Ottucsák, a szünetben), Zachán, Lőrinczy (Silling, 65.) – Keresztes (Hajdú R., 81.), Kovács P. (Vörös B., 57.). Vezetőedző: Máté Péter

Gólszerző: Kékesi (76.)

MESTERMÉRLEG

Korolovszky Gábor: – Nagyon örülök a győzelemnek. Az első félidőt el kell felejteni, a másodikban már jól játszottunk. Egy szép fejes döntötte el a találkozót.

Máté Péter: – Szerintem ez egy gyenge mérkőzés volt. Túl sok hibával játszottunk és kissé idegesen is.

SZENTLŐRINC–KARCAGI SC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Gaál Ákos (Kulman Tamás, Topálszki Szabin)

SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Bolla G., Kiss-Szemán – Szolgai, Máté Cs. – Varga B. (Harsányi I., 82.), Galambos (Pálfalvi, 90.), Czérna (Kun, 64.) – Sámson (Rideg, 64.). Vezetőedző: Nikházi Márk

KARCAG: Gergely R. – Győri Á. (Lólé, 75.), Szekszárdi T., Fazekas L., Fábián – Szűcs K., Asztalos (László D., 85.) – Fekete O. (Horváth M., 90.), Székely D. (Györgye, 75.), Pap Zs. (Halácsi, a szünetben) – Kohut. Vezetőedző: Varga Attila

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Akkor kellene fogni a fejünket, ha nem lettek volna lehetőségeink, de voltak.

Varga Attila: – Hosszú, kimerítő utazást követően érkeztünk meg. Nem vagyok a célfutball híve, most mégis kifejezetten kértem a csapattól, hogy ezzel próbálkozzunk. Bejött.

A szombati találkozók jegyzőkönyveit itt találják meg.

A 2. FORDULÓ MŰSORA

Augusztus 1., szombat

17.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Videoton FC Fehérvár

19.00: Diósgyőri VTK–Szentlőrinc

19.00: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka

19.00: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC

19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Gyirmót FC Győr

Augusztus 2., vasárnap

17.30: Karcagi SC–Soroksár SC

19.00: Aqvital FC Csákvár–FC Nagykanizsa