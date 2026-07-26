Nemzeti Sportrádió

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NB I: Paks–Ferencváros 4–2

Iván duplájával győzött a Gyirmót a Csákvár ellen

BÁBICS NORBERTBÁBICS NORBERT
2026.07.26. 20:52
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A sárgában játszó Gyirmót megérdemelten győzött a Csákvár ellen. (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC)
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A labdarúgó NB II 1. fordulójában az újonc Gyirmót a legutóbb a hatodik helyen zárt, de a nyáron jelentős változásokon átesett Csákvárt fogadta. Benkő góljára háromszor is góllal válaszoltak a hazaiak.

LABDARÚGÓ NB II
1. FORDULÓ

GYIRMÓT FC GYŐR–AQVITAL FC CSÁKVÁR 3–1 (1–1)
Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 852 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Punyi Gyula, Mohos Milán)
GYIRMÓT: Papp L. – Csorba (Szabó M., 73), Lányi, Pejovics, Medgyes S. – Berecz Zs. – Iván A. (Kiss N., 73.), Rácz B. (Nagy T., 73.), Madarász (Kalmár Zs., 89.), Miknyóczki – Novák Cs. (Vasvári, 91.) Vezetőedző: Weitner Ádám
CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lorentz, Schmidtka (Lakatos K., 58.), Helembai (Kiss K., 82.) – Mészáros D. (Radics M., 71.) – Tömösvári (Zahorán, 82.), Ásványi D., Sipos Z. (Somfalvi, 58.)), Benkő – Pesti Z. Vezetőedző: Berndt András
Gólszerző: Iván A. (28. és 62.), Novák Cs. (46.), ill. Benkő (1.)

ÖSSZEFOGLALÓ
Alig kezdődött el a mérkőzés, máris előnybe került a vendég együttes. A saját térfeléről kapott passzal Benkő Péter megindult a bal oldalon, majd 16 méterről a bal felsőbe lőtt. 01. A gyirmótiak igyekeztek minél előbb egyenlíteni, de Bozó Mirkó állta a sarat, többször is bravúrt mutatott be a vendégek kapujában. A csákváriak kemény védekezése néha túl keménynek bizonyult: sorra kapták a sárga lapokat a kék mezesek. A 28. percben aztán sikerült betalálni a hazaiaknak: Iván Alex lövése a jobb alsóban kötött ki. 11. Az első félidő hátralévő részében inkább a gyirmótiak irányították a játékot, de az eredmény nem változott.

A második félidő aztán ugyanúgy kezdődött, mint az első: egy gyors góllal. A jobb oldalon Rácz Barnabás iramodott meg, a beadására pedig Novák  Csanád érkezett remekül, és a védőjét megelőzve közelről a hálóba lőtt. 21. Maradt támadásban a hazai csapat. A 62. percben egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után Iván Alex vette be a csákvári kaput. 31. Tíz perccel később Papp Lőrinc vetődve védte Benkő remek szabadrúgását, majd Lakatos ismétlésénél is résen volt a gyirmóti kapus. A gyirmótiak aztán átadták a területet a Csákvárnak, a vendégek azonban nem tudtak komolyabb helyzetet kialakítani. A hosszabbításban egy szabadrúgásból még szépíthetett volna a Csákvár, de ez a szabadrúgás már jóval gyengébbre sikerült Benkőnek. 

Összességében megérdemelt az újonc győzelme.

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