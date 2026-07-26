Verstappen versenye a túlélésről szólt, de dobogóra állt a Magyar Nagydíjon

Max Verstappen egész hétvégén a Red Bullra panaszkodott: az időmérő végén furcsa aerodinamikai anomália vezetett a megforgásához, és arról beszélt, hogy náluk nem a gumi, hanem az autó kopik, majd a verseny korai szakaszában újabb problémákról számolt be. A négyszeres világbajnok így vívott ádáz csatát a nála egyértelműen gyorsabbnak tűnő Lewis Hamiltonnal, sőt, nemcsak maga mögött tartotta a ferrarist, hanem az első kerékcserék után meg is előzte őt a pályán.

A holland végül a második helyen szelte át a célvonalat egy olyan verseny végén, ami a túlélésről szólt számára. „Nem számítottam rá, hogy a dobogóra állhatok, de keményen megdolgoztunk érte. Úgy érzem, a rajtom elég jól sikerült, rendben átjutottam az első és a második kanyaron is. Az első bokszkiállás után sikerült visszaelőznöm Lewist az egyes kanyar féktávján. Ezután már csak az volt a cél, hogy életben tartsuk a gumikat, és stratégiailag is a megfelelő döntéseket hozzunk. Mindezeket figyelembe véve nagyon boldog vagyok, hogy a második helyen végeztem.”

Verstappen szép előzést mutatott be Hamilton ellen, a holland szerint az volt az egyetlen esélye a futamon. „Láttam, hogy ez lesz az egyetlen igazi lehetőségem, ezért belevágtam. Féktávokon erősek vagyunk, ez sokat segített. Mindent kézben tartottam.”