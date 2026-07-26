Verstappen versenye a túlélésről szólt, de dobogóra állt a Magyar Nagydíjon
Max Verstappen egész hétvégén a Red Bullra panaszkodott: az időmérő végén furcsa aerodinamikai anomália vezetett a megforgásához, és arról beszélt, hogy náluk nem a gumi, hanem az autó kopik, majd a verseny korai szakaszában újabb problémákról számolt be. A négyszeres világbajnok így vívott ádáz csatát a nála egyértelműen gyorsabbnak tűnő Lewis Hamiltonnal, sőt, nemcsak maga mögött tartotta a ferrarist, hanem az első kerékcserék után meg is előzte őt a pályán.
A holland végül a második helyen szelte át a célvonalat egy olyan verseny végén, ami a túlélésről szólt számára. „Nem számítottam rá, hogy a dobogóra állhatok, de keményen megdolgoztunk érte. Úgy érzem, a rajtom elég jól sikerült, rendben átjutottam az első és a második kanyaron is. Az első bokszkiállás után sikerült visszaelőznöm Lewist az egyes kanyar féktávján. Ezután már csak az volt a cél, hogy életben tartsuk a gumikat, és stratégiailag is a megfelelő döntéseket hozzunk. Mindezeket figyelembe véve nagyon boldog vagyok, hogy a második helyen végeztem.”
Verstappen szép előzést mutatott be Hamilton ellen, a holland szerint az volt az egyetlen esélye a futamon. „Láttam, hogy ez lesz az egyetlen igazi lehetőségem, ezért belevágtam. Féktávokon erősek vagyunk, ez sokat segített. Mindent kézben tartottam.”
MAGYAR NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1. Norris
|McLaren-Mercedes
|-
|2. Verstappen
|Red Bull-Ford
|15.080 mp h.
|3. Antonelli
|Mercedes
|18.728 mp h.
|4. Leclerc
|Ferrari
|23.840 mp h.
|5. Hamilton
|Ferrari
|24.540 mp h.
|6. Hadjar
|Red Bull-Ford
|55.488 mp h.
|7. Russell
|Mercedes
|57.503 mp h.
|8. Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|9. Hülkenberg
|Audi
|1 kör h.
|10. Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|11. Bortoleto
|Audi
|1 kör h.
|12. Gasly
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|13. Stroll
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|14. Alonso
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|15. Colapinto
|Alpine-Mercedes
|2 kör h.
|16. Ocon
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|17. Albon
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|18. Sainz
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|19. Bearman
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|55
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|48
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|13
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|219
|2.
|Lewis Hamilton
|169
|3.
|George Russell
|160
|4.
|Charles Leclerc
|138
|5.
|Lando Norris
|128
|6.
|Max Verstappen
|109
|7.
|Oscar Piastri
|82
|8.
|Isack Hadjar
|68
|9.
|Liam Lawson
|43
|10.
|Pierre Gasly
|42
|11.
|Arvid Lindblad
|23
|12.
|Franco Colapinto
|19
|13.
|Oliver Bearman
|18
|14.
|Gabriel Bortoleto
|10
|15.
|Carlos Sainz
|6
|16.
|Alexander Albon
|5
|17.
|Esteban Ocon
|3
|18.
|Nico Hülkenberg
|2
|19.
|Fernando Alonso
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|379
|2.
|Ferrari
|307
|3.
|McLaren-Mercedes
|210
|4.
|Red Bull-Ford
|177
|5.
|Racing Bulls-Ford
|66
|6.
|Alpine-Mercedes
|61
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Audi
|12
|9.
|Williams-Mercedes
|11
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|41. MAGYAR NAGYDÍJ
|JÚLIUS 24., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:19.075
|2. szabadedzés
|1. Hamilton 1:18.729
|JÚLIUS 25., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:17.939
|Időmérő
|1. Norris 1:17.207
|JÚLIUS 26., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Norris, 2. Verstappen, 3. Antonelli
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00