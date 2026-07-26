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Verstappen versenye a túlélésről szólt, de dobogóra állt a Magyar Nagydíjon

H. L.H. L.
2026.07.26. 20:44
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Verstappen magát is meglepte a hungaroringi második helyével (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
F1 Magyar Nagydíj Max Verstappen Red Bull Formula–1 Hungaroring
Max Verstappen egy küzdelmes verseny végén másodikként ért célba a Formula–1-es Magyar Nagydíjon. A négyszeres világbajnok egyáltalán nem számított arra, hogy dobogóra állhat a Hungaroringen.

Max Verstappen egész hétvégén a Red Bullra panaszkodott: az időmérő végén furcsa aerodinamikai anomália vezetett a megforgásához, és arról beszélt, hogy náluk nem a gumi, hanem az autó kopik, majd a verseny korai szakaszában újabb problémákról számolt be. A négyszeres világbajnok így vívott ádáz csatát a nála egyértelműen gyorsabbnak tűnő Lewis Hamiltonnal, sőt, nemcsak maga mögött tartotta a ferrarist, hanem az első kerékcserék után meg is előzte őt a pályán. 

A holland végül a második helyen szelte át a célvonalat egy olyan verseny végén, ami a túlélésről szólt számára. „Nem számítottam rá, hogy a dobogóra állhatok, de keményen megdolgoztunk érte. Úgy érzem, a rajtom elég jól sikerült, rendben átjutottam az első és a második kanyaron is. Az első bokszkiállás után sikerült visszaelőznöm Lewist az egyes kanyar féktávján. Ezután már csak az volt a cél, hogy életben tartsuk a gumikat, és stratégiailag is a megfelelő döntéseket hozzunk. Mindezeket figyelembe véve nagyon boldog vagyok, hogy a második helyen végeztem.”

Verstappen szép előzést mutatott be Hamilton ellen, a holland szerint az volt az egyetlen esélye a futamon. „Láttam, hogy ez lesz az egyetlen igazi lehetőségem, ezért belevágtam. Féktávokon erősek vagyunk, ez sokat segített. Mindent kézben tartottam.”

 

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MAGYAR NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1. NorrisMcLaren-Mercedes-
  2. VerstappenRed Bull-Ford15.080 mp h.
  3. AntonelliMercedes18.728 mp h.
  4. LeclercFerrari23.840 mp h.
  5. HamiltonFerrari24.540 mp h.
  6. HadjarRed Bull-Ford55.488 mp h.
  7. RussellMercedes57.503 mp h.
  8. LawsonRacing Bulls-Ford1 kör h.
  9. HülkenbergAudi1 kör h.
10. LindbladRacing Bulls-Ford1 kör h.
11. BortoletoAudi1 kör h.
12. GaslyAlpine-Mercedes1 kör h.
13. StrollAston Martin-Honda1 kör h.
14. AlonsoAston Martin-Honda1 kör h.
15. ColapintoAlpine-Mercedes2 kör h.
16. OconHaas-Ferrari2 kör h.
17. AlbonWilliams-Mercedes2 kör h.
18. SainzWilliams-Mercedes2 kör h.
19. BearmanHaas-Ferrari2 kör h.
FELADTÁK megtett körök
PiastriMcLaren-Mercedes55
PérezCadillac-Ferrari48
BottasCadillac-Ferrari13

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
  1. Kimi Antonelli219
  2. Lewis Hamilton169
  3. George Russell160
  4. Charles Leclerc138
  5. Lando Norris128
  6. Max Verstappen109
  7. Oscar Piastri  82
  8. Isack Hadjar  68
  9. Liam Lawson  43
10. Pierre Gasly  42
11. Arvid Lindblad  23
12. Franco Colapinto  19
13. Oliver Bearman  18
14. Gabriel Bortoleto  10
15. Carlos Sainz    6
16. Alexander Albon    5
17. Esteban Ocon    3
18. Nico Hülkenberg    2
19. Fernando Alonso    1
KONSTRUKTŐRÖK 
  1. Mercedes379
  2. Ferrari307
  3. McLaren-Mercedes210
  4. Red Bull-Ford177
  5. Racing Bulls-Ford  66
  6. Alpine-Mercedes  61
  7. Haas-Ferrari  21
  8. Audi  12
  9. Williams-Mercedes  11
10. Aston Martin-Honda    1
11. Cadillac-Ferrari    0
41. MAGYAR NAGYDÍJ
JÚLIUS 24., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:19.075
2. szabadedzés1. Hamilton 1:18.729
JÚLIUS 25., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:17.939
Időmérő1. Norris 1:17.207
JÚLIUS 26., VASÁRNAP
A verseny 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Antonelli
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00

 

F1 Magyar Nagydíj Max Verstappen Red Bull Formula–1 Hungaroring
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