Kajak-kenu: huszonegy magyar érem vasárnap a szegedi korosztályos Eb-n

Szombat volt az első döntős nap a csütörtökön kezdődő szegedi U23-as és ifjúsági kajak-kenu Európa-bajnokságon, amelyen ismét számos éremre számíthattunk a magyar válogatottól. A csapat erejét jól mutatta, hogy minden A-döntőben szerepelt legalább egy egységünk, amely szombat délelőtt három arany- és egy bronzéremmel kezdte meg a gyűjtést.

Vasárnap aztán huszonegy másik dobogósnak is tapsolhatott a magyar közönség. A sort Kollek Bálint kezdte meg, aki az U23-asok között K1 500 méteren tudott nyerni, hozzá még aranyérmesként csatlakozott később Hofer Bianka és Leskó Vivien (ifjúsági K2 500), Győre Panna (U23 C1 200), Varga Zalán, Lánczi Zaránd, Gyarmati Levente és Uram Kristóf (ifjúsági K4 500), Hudi-Kadler Panni, Gazdag Lili, Németh Helka és Kalmár Nóra (ifjúsági K4 500), Fojt Sára, Gombás Alíz, Tölgyesi Flóra és Pető Hanna (U23 K4 500), Kis-Batka Iringó, Kis-Batka Imola, Mitropoulos Iliász és Mészáros Milán (U23 C4 mix 500), Kollek pedig újabb első helynek örülhetett, Avar Tamással, Juhász Mátéval és Kaed Ádám Saiddal az U23-asok között K4 500-on.

Ezüstérmes lett Fojt Sára (U23, K1 500), Pálinkás Ármin és Mayer Hunor (ifjúsági K2 500), Péter Zsolt Zsombor és Barna Dávid Zsombor (ifjúsági C2 500), Samu Péter és Hidvégi Zalán (U23 K2 500), Poszpischil Luca és Hamar Léna (ifjúsági C2 500), Barna Dávid Zsombor (ifjúsági C1 500), Bebők Lara (ifjúsági K1 200), Molnár Ádám (ifjúsági C1 200), Matkovics Vanda és Molnár Csepke (U23 C2 200), illetve Fodor Benedek, Vágovics Eszter, Zs. Somló Zsuzsanna és Vígh József (ifjúsági C4 mix 500).

Harmadikként zárt Kis-Batka Iringó és Kis-Batka Imola (U23 C2 500), Gombás Alíz és Pető Hanna (U23 K2 500), illetve Poszpischil Luca (ifjúsági C1 200).

A magyar válogatott 25 éremmel (11 arany, 10 ezüst és 4 bronz) zárta az eseményt,

ezzel a legeredményesebb lett a nemzetek között.

(Kiemelt képünkön: Kollek Bálint két aranyérmet szerzett vasárnap Forrás: MKKSZ)