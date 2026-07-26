Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–Ferencváros 4–2

Három pontot ért a remek fejes Soroksáron

GELEI JÓZSEFGELEI JÓZSEF
2026.07.26. 18:29
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A mezőkövesdi védelemnek vasárnap Soroksáron kell helytállnia (Archív fotó, forrás: Mezőkövesd Zsóry FC)
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A labdarúgó NB II 1. fordulójában a Soroksár együttese küzdelmes, de kevés helyzetet hozó mérkőzésen megérdemelten tartotta otthon a három pontot a kapura semmi veszélyt nem jelentő Mezőkövesd ellen. A győztes gólt a hajrában Kékesi Alexander fejelte (1–0).

LABDARÚGÓ NB II
1. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1–0 (0–0)
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezette: Takács Tamás (László István Sándor, Bán Kristóf Patrik)
SOROKSÁR: Jova – Lukács D., Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. – Varga Z. (Vass Á., 61.), Köböl (Bencze M., 81.), Vattay, Kálnoki-Kis (Lukács L., 69.) – Kuznyecov (Szász, 81.), Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
MEZŐKÖVESD: Winter – Ternován, Varjas, Csörgő, Vajda S. – Csirmaz (Mamusits, 57.), Rab (Ottucsák, 46.), Zachán, Lörinczy (Silling, 65.) – Keresztes  (Hajdú R., 81.), Kovács P. (Vörös B., 57.). Vezetőedző: Máté Péter
Gólszerző: Kékesi (76.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Küzdelmes, de alacsony színvonalú mérkőzést vívott a két együttes. Az első félidőben csupán egyetlen helyzetet sikerült feljegyezni, akkor viszont Winter Dániel bravúrral hárította Kuznyecov Dániel tíz méteres lövését. A Mezőkövesd ugyan többet birtokolta a labdát, de a kapura semmi veszélyt nem jelentett, Jova Leventének egyetlen komolyabb védést sem kellett bemutatnia a kilencven perc alatt. 
A szünet után a hazaiak már több lehetőségecskét is kidolgoztak, de az utolsó passzokba rendre hiba csúszott, így egészen a hajráig nem sikerült a kapuba találniuk. Amint az ilyenkor lenni szokott, egy jól sikerült pontrúgás aztán mégis három pontot eredményezett: az előrehúzódó Kékesi Alexander remek fejesével megérdemelten nyert a hazai együttes. 1–0

Az NB II-es idénybeharangozónkat itt olvashatják el.

PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a Soroksár az idényt új edzővel – Máté Péterrel – kezdő Mezőkövesddel.

 

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