Harmincegy évvel ezelőtt sikerült meglepnie a Fradinak a Realt – videó!

Augusztus 8-án a Ferencvárosi TC nemzetközi felkészülési mérkőzésen fogadja a Real Madridot a Groupama Arénában – a két csapat legutóbb 1995. november 1-jén, az Üllői úton mérkőzött meg egymással. A Bajnokok Ligája csoportkörében rendezett összecsapáson – ekkor jutott be először magyar csapat a legrangosabb európai kupa ezen fázisába – a 36. percben egy FTC-kontra végén ifj. Albert Flórián emelte át a labdát Paco Buyo fölött a spanyol csapat kapujába. A Real egészen a 74. percig nem tudott rést találni az FTC védelmén, ekkor az akkor 18 éves, később a „királyi gárda” legendájává váló Raúl egyenlített – a döntetlennel a ferencvárosiaknak még a továbbjutásra is maradt esélyük, de a zöld-fehérek előbb 4–0-ra kikaptak Amszerdamban az Ajaxtól, majd az utolsó meccsen itthon 3–3-as döntetlent játszottak az idegenben 3–0-ra legyőzött svájci Grasshoppersszel, így csoportjuk 3. helyén végeztek.

JEGYZŐKÖNYV

Bajnokok Ligája, D-csoport, 4. forduló

Ferencváros–Real Madrid (spanyol) 1–1 (1–0)

Budapest, Üllői út, 17 000 néző, Vezette: Paul Durkin (angol)

Ferencváros: Hajdu – Telek – Hrutka, Kuznyecov – Páling, Nyilas, Lisztes, Keller – Albert (Nagy Zs. 46.) – Kopunovics (Zavadszky 80.), Kuntics (Vincze O. 89.)

Real Madrid: Buyo – Alkorta – Quique, Sanchís, Soler – M. Laudrup, Míchel (Luis Enrique 62.), Redondo – Raúl, Esnaider, Amavisca

Gólszerző: Albert (36.), ill. Raúl (74.)

Sárga lap: Kuznyecov (31.), Albert (41.), Páling (73.), ill. Esnaider (10.), Quique (40.), Redondo (61.)