Nemzeti Sportrádió

Ötgólos meccsen verte a DVTK az újoncot, góleső Fehérváron, kikapott a KTE Ajkán – ez történt az NB II-ben

P. Gy.P. Gy.
2026.07.25. 18:52
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Fölényes győzelemmel kezdett a Videoton a Kozármisleny ellen (Fotó: vidi.hu)
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DVTK NB II Fehérvár Szeged Ajka KTE Kecskemét Tiszakécske BVSC Nagykanizsa Kazincbarcika NB II 1. forduló Diósgyőr Kozármisleny labdarúgó NB II Szeged-Csanád Grosics Akadémia Videoton élő eredménykövető
Nem panaszkodhatnak a szurkolók a a labdarúgó NB II nyitányára, hiszen összesen 15 gól esett az 1. forduló öt szombati mérkőzésén. Késő délután a Diósgyőr hátrányból felállva tudott nyerni Nagykanizsán, ahol a bajnokság első gólját az újonccsapat játékosa, Kapornai Ákos lőtte. Az esti folytatásban a Videoton Bedi és Derekas duplájával fölényesen verte a Kozármislenyt, az Ajka pedig némi meglepetésre 3–1-re legyőzte a Kecskemétet. Nem esett gól a BVSC és a Kazincbarcika fővárosi találkozóján, míg a Szeged egy tizenegyesgóllal egy pontot elhozott Tiszakécskéről. Vasárnap újabb három mérkőzéssel zárul a forduló.

LABDARÚGÓ NB II
1. FORDULÓ

Az NB II-es idénybeharangozónkat itt olvashatják el.
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A 19 órakor kezdődött mérkőzések végeredménye:
Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny 4–0 (Bedi 42., 59., Derekas 57., 68.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
BVSC-Zugló–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–0 – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–1 (M. Ramos 12., ill Vágó 50. 11-esből ) – vége ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
FC Ajka–Kecskeméti TE 3–1 (Németh E. 30., Tar 56., Selyem 62., ill. Szépe 70.) – vége ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
17.30-kor kezdődött:
FC NAGYKANIZSA–DIÓSGYŐRI VTK 2–3 (1–1) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Nagykanizsa, 2500 néző. Vezette: Derdák Marcell (Máyer Gábor, Király Zsolt)
FC NAGYKANIZSA: Gaál – Magyar M. (Puskás, 80.), Stefan, Horváth M., Pintér M. (Jován, 80.) – Kovács B., Lőrincz A. – Varga D. (Ekker, 70.), Kapornai, Heles (Lőrincz B., 62.) – Zsolnai. Vezetőedző: Jeney Gyula
DIÓSGYŐRI VTK: Bánhegyi – Kiss L. (Farkas R., 74.), Szatmári, Bárdos, Tamás M. (Bokros, 66.) – Holdampf – Babinszky, Bényei (Kovalenko, 66.), Vass L. – Molnár G. (Szabó II B., 86.), Borvető (Mucsányi, 86.). Vezetőedző: Takács Péter
Gólszerző: Kapornai (9.), Szatmári Cs. (90. – öngól), ill. Babinszky (28.), Molnár G. (75.), Borvető (83.)
MESTERMÉRLEG
Jeney Gyula: – Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz. Sajnos sokszor elveszítettük a labdát és kevesebbet birtokoltuk a reméltnél. Az eredményt kivéve elégedett vagyok a látottakkal.
Takács Péter: – Sok nézője előtt igazán ügyesen futballozott a Kanizsa, nagy csatában nyertük meg a mérkőzést.

AZ 1. FORDULÓ TOVÁBBI MŰSORA
Július 26., vasárnap
17.30: Szentlőrinc–Karcagi SC
19.00: Gyirmót FC Győr–Aqvital FC Csákvár
19.00: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC

Rajt előtti interjú Takács Péterrel, a DVTK és Pető Tamással, a Videoton FC Fehérvár vezetőedzőjével.

 

DVTK NB II Fehérvár Szeged Ajka KTE Kecskemét Tiszakécske BVSC Nagykanizsa Kazincbarcika NB II 1. forduló Diósgyőr Kozármisleny labdarúgó NB II Szeged-Csanád Grosics Akadémia Videoton élő eredménykövető
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