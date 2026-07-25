Ötgólos meccsen verte a DVTK az újoncot, góleső Fehérváron, kikapott a KTE Ajkán – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

1. FORDULÓ

Az NB II-es idénybeharangozónkat itt olvashatják el.

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A 19 órakor kezdődött mérkőzések végeredménye:

Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny 4–0 (Bedi 42., 59., Derekas 57., 68.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

BVSC-Zugló–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–0 – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–1 (M. Ramos 12., ill Vágó 50. –11-esből ) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

FC Ajka–Kecskeméti TE 3–1 (Németh E. 30., Tar 56., Selyem 62., ill. Szépe 70.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

17.30-kor kezdődött:

FC NAGYKANIZSA–DIÓSGYŐRI VTK 2–3 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Nagykanizsa, 2500 néző. Vezette: Derdák Marcell (Máyer Gábor, Király Zsolt)

FC NAGYKANIZSA: Gaál – Magyar M. (Puskás, 80.), Stefan, Horváth M., Pintér M. (Jován, 80.) – Kovács B., Lőrincz A. – Varga D. (Ekker, 70.), Kapornai, Heles (Lőrincz B., 62.) – Zsolnai. Vezetőedző: Jeney Gyula

DIÓSGYŐRI VTK: Bánhegyi – Kiss L. (Farkas R., 74.), Szatmári, Bárdos, Tamás M. (Bokros, 66.) – Holdampf – Babinszky, Bényei (Kovalenko, 66.), Vass L. – Molnár G. (Szabó II B., 86.), Borvető (Mucsányi, 86.). Vezetőedző: Takács Péter

Gólszerző: Kapornai (9.), Szatmári Cs. (90. – öngól), ill. Babinszky (28.), Molnár G. (75.), Borvető (83.)

MESTERMÉRLEG

Jeney Gyula: – Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz. Sajnos sokszor elveszítettük a labdát és kevesebbet birtokoltuk a reméltnél. Az eredményt kivéve elégedett vagyok a látottakkal.

Takács Péter: – Sok nézője előtt igazán ügyesen futballozott a Kanizsa, nagy csatában nyertük meg a mérkőzést.



AZ 1. FORDULÓ TOVÁBBI MŰSORA

Július 26., vasárnap

17.30: Szentlőrinc–Karcagi SC

19.00: Gyirmót FC Győr–Aqvital FC Csákvár

19.00: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC

Rajt előtti interjú Takács Péterrel, a DVTK és Pető Tamással, a Videoton FC Fehérvár vezetőedzőjével.