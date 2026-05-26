Real Madrid: Pérez kihívója szerint szarvashiba volt elküldeni Xabi Alonsót

Riquelme nem kertelt José Mourinhóval kapcsolatban – a portugál tréner érkezését kész tényként kezelte a nemzetközi futballsajtó, de Riquelme megjelenése elhalasztotta Mourinho kinevezését, akinek időközben (egy szerződési záradék lejárta nyomán) 15 millió euróra ugrott a kivásárlási ára.

„José Mourinho egy remek edző, de én úgy hiszem, hogy a Real Madridnak egy hosszú távú projektre van szüksége, nem egy rövid távú „tüneti kezelésre”. A közép- és hosszú távú tervezés terén teljes irányváltásra van szükség. Mourinhónak nem vagyok sem a rajongója, sem pedig a gyűlölője. Madridista vagyok” – fogalmazott Enrique Riquelme.

A 37 éves üzletember a mindössze fél évig tartó Xabi Alonso-féle időszakról is elmondta a véleményét.

„Személyesen nem ismerem Xabit, de remek szakembernek tartom. Játékosként legenda volt, a Leverkusen edzőjeként pedig történelmet írt. Kinevezése helyes döntés, elküldése szarvashiba volt – nem várhatjuk el, hogy valaki három hónap alatt rakjon össze egy sikeres projektet. (...) A klubnak be kellett volna állnia mögé, és hagyni, hogy gatyába rázza az öltözőt” – mondta Riquelme az időközben a Chelsea-hez szerződő baszk edzőről. Szerinte az Arbeloa-féle interregnum egy „kísérlet” volt, s egy ilyen kaliberű klubnál nem fér bele, hogy két eredménytelen, projekt nélküli év után kísérletezésbe fogjanak.

Riquelme a Pérez-féle sajtótájékoztatót kirobbantó, Valverde és Tchouaméni közötti verekedést is érintette. „Pérezék azt mondták, hogy a probléma az, hogy ez kiszivárgott a sajtóba, de szerintem nem a szivárgással van a gond. A valós probléma az, hogy a helyzet odáig fajult, hogy a verekedést egyesek normálisnak gondolják. Valami nagyon félrement a rendszerben” – mondta.

Az üzletember ezután a Pérez hírhedt sajtótájékoztatóján emlegetett Negreira-ügyet (a vád szerint az FC Barcelona 2001 és 2018 között összesen 8.4 millió eurót fizetett a spanyol játékvezetői bizottság akkori alelnökéhez köthető cégeknek – a szerk.) is kontextusba helyezte.

MARCA: KLOPP VAGY RAÚL ÜLHET LE A KISPADRA RIQUELME GYŐZELME ESETÉN A spanyol lap szakírója, Matías Prats a regnáló Pérezt nevezi meg, mint egyértelmű esélyest, de leszögezi, hogy Riquelme megjelenése friss levegőt hoz be a klub életébe, s jó dolognak tartja, hogy hosszú idő után ismét érveket ütköztethetnek, valamint projekteket, klubmodelleket és ötleteket vitathatnak meg a választás keretein belül. Prats információi szerint Riquelme számára az álomjelölt az edzői posztra Jürgen Klopp, de egy nemleges válasz esetén a korábban a klub tartalékcsapatánál dolgozó Raúl is befutó lehet.

„2024-ben mindenki tudott az ügyről, de a klub nagygyűlésén Pérezék azt mondták, hogy a Real Madridnak egy erős Barcára van szüksége. Amikor a Barca végül kilépett a Szuperligából, hirtelen a Negreira-ügy is fontossá vált a klub számára. Az FC Barcelona szempontjából vélhetően azért nem volt ennek az egésznek következménye, mert nem léptünk azonnal, amikor mindez megtörtént. Ha megtettük volna, talán máshogyan alakultak volna a dolgok” – mondta, majd érintett a klubtagok számára égető témákat is. Ilyen volt az, hogy a felújított Bernabéu Stadion nem ad érezhetően jobb meccsélményt a bérleteseknek („még mindig a szünet előtt tíz perccel kell elindulni, hogy az ember vehessen egy szendvicset”), valamint az is, hogy a klub a bérletesek és a helyi drukkerek helyett a nemzetközi turistákkal tölti meg a lelátókat.

Riquelme a folytatásban a terveiről is beszélt. Az üzletember szerint a Real Madridnál jelenleg nem létezik a sportigazgatói pozíció, de ez a helyzet értelemszerűen megváltozna abban az esetben, ha ő nyerné meg a választásokat. „Már tudom, ki lesz az, és a napokban be is fogjuk mutatni a nyilvánosságnak” – mondta. Az edzőkérdéssel kapcsolatban elmondta, hogy nagy rajongója Jürgen Klopp munkásságának, de más edzők munkáját is kedveli.

Az alicantei születésű vállalkozó azt is bejelentette, hogy két „nemzetközi szupersztár” szerződtetését tető alá hozta – a szóban forgó játékosok nevét a napokban fedi fel. Riquelmét arról is kérdezték, hogy esetleg Luís Figo is bekerülne-e a csapatába. Az elnökjelölt erre azt mondta, hogy a portugál ikon remek szakembernek tartja, de (miután Iker Casillas nevét is szóba hozták) elsősorban profilokat, nem jól hangzó neveket tervez a klub kulcspozícióiba jelölni.

Enrique Riquelme elmondta, hogy szerdán részleteiben is bemutatja a klub átalakítására vonatkozó terveit a pártoló tagoknak (sociók). Véleménye szerint ez „az elmúlt 120 év legnagyobb szabású projektje lesz a sociók szempontjából, amelyre mindenki büszke lesz”. Hozzátette, hogy a klubnak sokkal többet kell befektetnie a női csapatba is, mert az elfogadhatatlan, hogy a Real Madrid nincs ott a szakág legjobbjai között. Végül, de nem utolsósorban Riquelme nyilvános vitára hívta Florentino Pérezt, hogy „egészséges és tisztelettudó módon” ütköztessék projektjeiket.