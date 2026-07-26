Nem változott a paksiak stílusa: támadtak és győztek; Jenson Button: A Hungaroringet sohasem fogom elfelejteni!

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

A labdarúgó NB I vasárnapi játéknapján kétszer is hátrányban volt a Paks, végül a szokásos, megalkuvást nem ismerő támadójátékot produkálva 4–2-re nyerte meg az 1. forduló rangadóját a Ferencváros ellen. Erről és a nap másik két mérkőzéséről nyilatkozatokkal, elemzésekkel kiegészítve részletesen beszámolunk

Csapatkapitányként lőtt óriási gólt Szoboszlai Dominik. Első nyári felkészülési mérkőzésén a Liverpool 4–2-re legyőzte a Sunderlandet az Egyesült Államokban, Szoboszlai Dominik a második félidőben játszott, megkapta a csapatkapitányi karszalagot, bombagólt szerzett és gólpasszt is adott. Judi Ádám írása

Győzelmet ért a Columbusnak Gazdag Dániel pontos lövése. Gazdag Dániel megszerezte idénybeli harmadik gólját az MLS-ben, a következő játéknapon a Pintér Dánielt, Luis Suárezt és Lionel Messit is alkalmazó, címvédő Inter Miami ellen játszhat. Kamler János beszámolója

Jenson Button: A Hungaroringet sohasem fogom elfelejteni! Jenson Button húsz évvel ezelőtt, 2006. augusztus 6-án a Hungaroringen szerezte meg pályafutása első futamgyőzelmét a Hondával, ami nemcsak váratlan, de emlékezetes is volt, hiszen hetedik Formula–1-es idényében, több mint száz verseny után érte el. Emellett Zsoldos Barna és Vincze Szabolcs segítségével részletesen beszámolunk a Magyar Nagydíjon történtekről

Elképesztő fináléban Görögország legyőzött minket. Végletekig kiélezett mérkőzésen férfi vízilabda-válogatottunk 15–14-es vereséget szenvedett Görögországtól a Sydney-ben rendezett világkupadöntő fináléjában, így ezüstéremmel térhet haza. A döntőben történteket Krasznai Bence foglalta össze

Battai Sugár: csodaszép bronz! Nagyszerűen vívott egész nap Battai Sugár a hongkongi világbajnokságon, csak az elődöntő első felében „döccent egyet a szekér”: a debreceni kardvívó bronzérmet szerzett. Kovács Erika beszámolója

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