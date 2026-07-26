Littler nem kegyelmezett Gerwyn Price-nak a WMP döntőjében

A még mindig csak 19 éves Luke Littlert megközelíteni sem tudta senki a héten Blackpoolban zajló World Matchplay tornáján, komoly ellenállás nélkül masírozott be pályafutása során – és sorozatban – másodszor a viadal döntőjébe. Ahol Gerwyn Price volt az ellenfele, aki 2023 óta először jutott nagy PDC-tornán a döntőbe, és 2022 óta először játszhatott a hagyományosan a nyár legjelentősebb versenyének tartott blackpooli torna utolsó mérkőzésén. Az előjelek azonban nemcsak ezért nem a walesi korábbi világbajnok sikerét ígérték, hanem azért is, mert a Littler elleni legutóbbi kilenc meccsét sorozatban elvesztette.

S bizony a vasárnap esti finálé sem úgy indult, hogy annak végén majd Price örülhet, miután Littler valósággal repülőrajtot vett: 1–1 után sorozatban öt leget nyerve már 6–1-re vezetett – elsőre ráadásul egy demoralizáló 167-es kiszállóval vette el ellenfele kezdését.

"YOU SPITEFUL YOUNG MAN" 😮‍💨



Luke Littler delivers a CRUSHING 167 checkout to lead Gerwyn Price 3-1!



📺 https://t.co/xXnQhVoUPy#MatchplayDarts pic.twitter.com/DyUJFsPN8F — PDC Darts (@OfficialPDC) July 26, 2026

A meccs közepén Price legalább tartani tudta az eredményt, de miután a kiszállókkal (továbbra is) hatékonyan bánó angol tini 128-ról, majd 127-ről is befejezte a leget – utóbbi a harmadik brékjét jelentette –, 9–3 után olybá tűnt, vége a döntő érdemi részének.

Hamar kiderült, hogy hiába jár a walesi kimagaslónak számító 104-es átlag fölött, gyakorlatilag esélye sincs az ekkor 113-as átlag fölött járó Littler ellen, még úgy sem, hogy a végén azért még valamelyest kozmetikázott az eredményen, de kiderült, hiába minden erőfeszítést, Littlert ma sem lehetett legyőzni. Alig egy óra alatt 18–9-re lemosta Gerwyn Price-t, aki ezzel sorozatban tizedik alkalommal is legyőzött.

LITTLER GOES BACK-TO-BACK 🏆



Luke Littler completes the greatest World Matchplay campaign in history, averaging 111.04 across the tournament… 🤯



Littler defeats Gerwyn Price 18-9 in the final to claim his second Phil Taylor Trophy 🙌



📺 https://t.co/xXnQhVoUPy#MatchplayDarts pic.twitter.com/mRk9dYbuhj — PDC Darts (@OfficialPDC) July 26, 2026

A 19 éves angol dartsos a World Matchplay 33 éve íródó történetében a döntők valaha volt legmagasabb átlagával, 111.53-mal diadalmaskodott, míg Price-nak az nyújthat – sovány – vigaszt, hogy az ő 104.97-es átlagánál jobbal még senki nem szenvedett vereséget a fináléban, és az eddigi 33 döntőből ez a teljesítmény 24 alkalommal elég lett volna a győzelemhez.

Luke Littler lifts the Phil Taylor Trophy at the Winter Gardens for the second year straight after a ridiculous campaign… 🌟 pic.twitter.com/uQAdKThby5 — PDC Darts (@OfficialPDC) July 26, 2026

DARTS

WORLD MATCHPLAY

DÖNTŐ

Luke Littler (angol, 1., 111.53)–Gerwyn Price (walesi, 7., 104.97) 18–9