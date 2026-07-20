Vini Jr. gratulált és köszöntötte a Real Madridban Cucurellát

Vini Jr. azt írta Cucurella trófeát csókoló képére, hogy „Gratulálunk és köszöntünk, Cucu!”.

Mint ismert, a spanyol válogatott kerethirdetésekor egyetlen Real Madrid-játékos sem volt a 26 fő között, de a torna alatt a klub szerződtette a Chelsea-től Cucurellát.