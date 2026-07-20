Nemzeti Sportrádió

Vini Jr. gratulált és köszöntötte a Real Madridban Cucurellát

I. SZ.I. SZ.
2026.07.20. 20:11
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Real Madrid vb 2026 vb-hírfolyam Vinícius Júnior Marc Cucurella
A brazil válogatottal a világbajnokság nyolcaddöntőjéig jutó Vinícius Jr. a közösségi oldalán gratulált Marc Cucurellának, aki a spanyol válogatottal megnyerte a tornát.

Vini Jr. azt írta Cucurella trófeát csókoló képére, hogy „Gratulálunk és köszöntünk, Cucu!”.

Mint ismert, a spanyol válogatott kerethirdetésekor egyetlen Real Madrid-játékos sem volt a 26 fő között, de a torna alatt a klub szerződtette a Chelsea-től Cucurellát.

 

Real Madrid vb 2026 vb-hírfolyam Vinícius Júnior Marc Cucurella
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