Vini Jr. gratulált és köszöntötte a Real Madridban Cucurellát
A brazil válogatottal a világbajnokság nyolcaddöntőjéig jutó Vinícius Jr. a közösségi oldalán gratulált Marc Cucurellának, aki a spanyol válogatottal megnyerte a tornát.
Vini Jr. azt írta Cucurella trófeát csókoló képére, hogy „Gratulálunk és köszöntünk, Cucu!”.
Mint ismert, a spanyol válogatott kerethirdetésekor egyetlen Real Madrid-játékos sem volt a 26 fő között, de a torna alatt a klub szerződtette a Chelsea-től Cucurellát.
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