Pogacar fontolgatja, hogy rajthoz áll az idei Vueltán is – sajtóhír

Merckx nem kívánt összehasonlításokba bocsátkozni, mivel vélekedése szerint „minden korszaknak megvannak a maga bajnokai”. Ugyanakkor képesnek tartja Pogacart arra, amit még senki nem ért el a férfi mezőnyben, azaz egy naptári évben megnyerni a három háromhetest, sorrendben a Giro d'Italiát, a Tourt és a Vuelta a Espanát.

„Ha valaki képes erre, az ő. Amennyiben a körülmények megfelelőek, meg tudja csinálni” – vélekedett Merckx. Szerinte ehhez Pogacarnak rendkívül erős, mély kerettel rendelkező csapatra lenne szüksége, amely „képes hatékonyan uralni a versenyeket, hogy ne pazarolja az energiát a szakaszok közben”.

Eddig nyolc férfi kerékpáros tudta megnyerni mindhárom Grand Tour-viadalt pályafutása során, Merckxen kívül ez a brit Chris Froome-nak, a spanyol Alberto Contadornak, az olasz Vincenzo Nibalinak és Felice Gimondinak, továbbá Hinault-nak és Anquetilnek, illetve a dán Jonas Vingegaard-nak sikerült. Utóbbi az idei Giro megnyerésével tette teljessé kollekcióját, ehhez az olasz körversenyen egyszer, a Touron immár ötször diadalmaskodó Pogacarnak már csak a Vuelta hiányzik.

Márpedig sajtóhírek szerint a szlovén klasszis fontolgatja, hogy rajthoz áll az augusztus 22-én kezdődő spanyol háromhetesen. Amennyiben sikerrel járna, először kerülne be egy év alatt két kerékpáros is a szűk elitklubba. Merckx szót ejtett honfitársáról, a Touron második helyen zárt Remco Evenepoelról, akit „a halandók között a legjobbnak” nevezett. Meglátása szerint az olimpiai bajnok Evenepoel, aki 2022-ben megnyerte a Vueltát, a világ legjobb időfutammenője, ugyanakkor „nem hiszem, hogy valaha képes lesz felvenni a versenyt a legjobb formában lévő Pogacarral az emelkedőkön”.

KERÉKPÁR

113. TOUR DE FRANCE

21. (utolsó) szakasz (Párizs–Párizs, 88.7 km): 1. Mathieu van der Poel (holland, Alpecin) 1:58:49 óra, 2. Philipsen (belga, Alpecin) azonos idővel, 3. Pedersen (dán, Lidl-Trek) a. i., …30. Pogacar (szlovén, UAE) 17 másodperc hátrány. Az összetett végeredménye: 1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 73:56:26 óra, 2. Evenepoel (belga, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 6:26 perc h., 3. Del Toro (mexikói, UAE) 9:42 p h. A gyorsasági pontverseny végeredménye: 1. (zöld trikóban) Mads Pedersen 539 pont, 2. Philipsen 445, 3. Girmay (eritreai, NSN) 361. A hegyi pontverseny végeredménye: 1. (pöttyös trikóban) Richard Carapaz (ecuadori, EF Education) 156 pont, 2. Pogacar 100, 3. V. Paret-Peintre (francia, Soudal Quick-Step) 99. A fiatalok versenyének végeredménye: 1. (fehér trikóban) Isaac del Toro 74:06:08 óra, 2. Seixas (francia, Decathlon) 2:14 p h., 3. Martinez (francia, Bahrain-Victorious) 3:20 p h. A csapatverseny végeredménye: 1. Lidl-Trek 224:57:43 óra, 2. UAE 36:57 p h., 3. Red Bull-Bora-Hansgrohe 1:06:22 óra h.