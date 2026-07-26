Őrületes izgalmak után Mathieu van der Poel nyert Párizsban

Fehér alapon egy méretes sárga 5-ös számjegy és egy korona. Ez a minta díszítette az UAE csapatának egyenpólóját a Tour de France utolsó szakaszát megelőző csapatbemutatón Thoiry városában. A színválasztás sem véletlen, Tadej Pogacar ötödször nyerte meg a sárga trikót, ezzel a Francia körverseny legtöbbszörös győzteseinek elit köréhez csatlakozott, míg a legjobb fiatalt illető fehér trikó Isaac del Toróé lett.

A bemutatót követően a kerékpárosok buszra szálltak – a tévében a Formula–1-es Magyar Nagydíjat követve –, Párizsba utaztak, a záró szakasz útvonalát ugyanis a tomboló erdőtüzek miatt lerövidítették 88 kilométerre. A versenyzők azonban nemcsak városnézésre mentek, kedélyes körözés helyett háromszor is meg kellett mászniuk a Montmartre emelkedőjét. Tavaly ugyanitt Wout van Aert leszakította az esőben Pogacart, a szlovén kerékpáros arra készült, hogy ezúttal szakaszsikert is ünnepelhet a Champs-Élysées-n. Előzetesen úgy tűnt, legalább két erős riválisa akarta keresztül húzni a számításait: a Párizs utcáin 2024-ben két olimpiai aranyat nyerő Remco Evenepoel és az utolsó erőpróbára rápihenő Mathieu van der Poel.

A megkülönböztető trikósok vezették fel a 158 tagú mezőnyt a Champs-Élysées-n, majd összeálltak a kerékpárosok a különböző közös fotókra. A francia főváros utcáin óriási tömeg figyelte a köröző bringásokat, akadtak, akik a Diadalív tetejéről követték nyomon az eseményeket. Menet közben a kerékpárosokat arról tájékoztatták, hogy az út felét követően neutralizálják a versenyt, így a hátralévő kilométereken bátran kockáztathattak.

Végül, 18 kilométer megtétele után elkezdődhetett az igazi verseny, a Tour egyik legaktívabb kerékpárosa, Baptiste Veistroffer indított támadást és alakított ki 15 másodperces előnyt, de ezt ledolgozta a főmezőny. A macskakövön sokan kaptak defektet, de mindannyian fel tudtak zárkózni. Veistroffer után Xabier Mikel Azparren és Thibault Guernalec tört előre, fél perces különbséget alakítottak ki.

A Sacré-Coeur Bazilika felé vezető meredek úton Azparren lépett el, mögötte már javában szerveződtek a csapatok. A defektet kapott Del Toro a kocsisor mögött harcolt a felzárkózásért. Mads Pedersen és Van der Poel tört előre, jött velük Pogacar is, Evenepoel viszont nem. Igazán nagy különbség nem alakult ki, felért a mezőny első fele, a másik viszont 45 másodperces lemaradással haladt 31 kilométerrel a vége előtt.

Tim Wellens vezetett fel és készített elő Pogacarnak a második mászás során, a szlovén tempóját csak Van der Poel bírta, Evenepoel a lejtmenetben gyújtotta be a rakétát és érte be az élen lévő riválisokat, hamarosan Pedersen is felküzdötte magát, a Decathlon pedig azért dolgozott, hogy felzárkózzon a mezőny első fele Pogacarékra. Törekvését siker koronázta, azonban még egyszer meg kellett mászni a Montmartre szűk és meredek emelkedőit.

Az utolsó emelkedőn Van der Poel támadását csak Pogacar bírta ki, de még le is kellett jönni és nagy sebességgel érkezett a mezőny mögöttük. A páros összenézett, ugyanis mindent beleadva nyomniuk kellett a hátralévő 9 kilométeren, ha ketten akartak küzdeni a győzelemért. Hat kilométerrel a vége előtt 10 másodperces előnnyel haladtak Van der Poelék, a háttérben szervezkedtek a főmezőny élén a sprintért küzdő csapatok. Az egy kilométeres kapuhoz érve öt másodpercre apadt a különbség, Van der Poel nyitott egy hosszú hajrát, és hiába küzdöttek a kiváló sprinterek, az Alpecin hollandja végül fél kerék előnnyel megnyerte a párizsi befutót.

„Megcsináltad, gratulálok” – mondta Pogacar a hollandnak a célban.

„Tavaly a betegségem miatt a tévében néztem az utolsó szakaszt, már akkor azon agyaltam, hogyan lehetne nyerni. Elképesztő csatát vívtam a világ legjobbjával, nagyon tisztelem Tadejt. Leszegett fejjel hajtottam az utolsó métereken, vártam, mikor előznek meg, de ez nem történt meg” – értékelt Van der Poel.

Folytatás 2027. július 2-án Edinburgh-ban, jövőre ugyanis Skóciában kezdődik a Francia körverseny.

KERÉKPÁR

113. TOUR DE FRANCE

21. (utolsó) szakasz (Párizs–Párizs, 88.7 km)

1. Mathieu van der Poel (holland, Alpecin) 1:58:49 óra

2. Philipsen (belga, Alpecin) azonos idővel

3. Pedersen (dán, Lidl-Trek) azonos idővel

…

30. Pogacar (szlovén, UAE) 17 másodperc hátrány

Az összetett végeredménye

1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 73:56:26 óra

2. Evenepoel (belga, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 6:26 perc hátrány

3. Del Toro (mexikói, UAE) 9:42 perc hátrány

A gyorsasági pontverseny végeredménye

1. (zöld trikóban) Mads Pedersen 539 pont

2. Philipsen 445 pont

3. Girmay (eritreai, NSN) 361 pont

A hegyi pontverseny végeredménye

1. (pöttyös trikóban) Richard Carapaz (ecuadori, EF Education) 156 pont

2. Pogacar 100 pont

3. V. Paret-Peintre (francia, Soudal Quick-Step) 99 pont

A fiatalok versenyének végeredménye

1. (fehér trikóban) Isaac del Toro 74:06:08 óra

2. Seixas (francia, Decathlon) 2:14 perc hátrány

3. Martinez (francia, Bahrain-Victorious) 3:20 perc hátrány

A csapatverseny végeredménye

1. Lidl-Trek 224:57:43 óra

2. UAE 36:57 perc hátrány

3. Red Bull-Bora-Hansgrohe 1:06:22 óra hátrány