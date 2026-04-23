Nagyon fontos győzelmet aratott a Levante és a Rayo; csak ikszelt a Villarreal a sereghajtóval
Iván Romero döntötte el a Sevilla elleni mérkőzést. A 38. percben kilenc méterről bombázott félmagasan a rövidbe, majd a 93. percben egy kontra végén passzolt az üres kapuba. A Levante így az előző négy mérkőzésén kilenc pontot gyűjtött, így már csak két pont a hátránya a 17., még bennmaradást érő helyen álló Sevillával szemben. 2–0
A Rayo Vallecano nagy lépést tett a bennmaradás felé, miután legyőzte az Espanyolt – a győztes gólt az öt perce beállt Sergio Camello szerezte a 87. percben, aki kihasználta a ziccerét szűk negyedórával azt követően, hogy a barcelonai Kike García tizenegyest hibázott. Most mindkét csapatnak 38 pontja van, azaz ötpontos távolságra vannak a már kieső helyen álló Alavésszel szemben. 1–0
Nicolas Pépé a 13. percben megismételt tizenegyesből szerzett vezetést a „sárga tengeralattjárónak” (az első büntetőt Dani Parejo kihagyta, ám hiába védett Aarón Escandell, újra kellett rúgatni a védők belépése miatt), és jó 55 percig a vendégeknél is volt az előny, aztán szerencsés góllal egyenlített a sereghajtó. Iljasz Saira lőtt 12 méterről, a labda megpattant, így becsapta Arnau Tenast. A hazaiak eldönthették volna a meccset, de nagyobb helyzete a dobogós együttesnek volt, ám Ayoze Pérez fejese után a labda a gólvonalra pattant, ezzel maradt a döntetlen, tehát a Villarreal csak egy ponttal tudta növelni előnyét az Atlético Madriddal szemben. Bár az Oviedo az előző öt meccsén 10 pontot szerzett, még így is hatpontos a hátránya a Sevillához képest. 1–1
SPANYOL LA LIGA
33. FORDULÓ – csütörtöki mérkőzések
Levante–Sevilla 2–0 (I. Romero 38., 90+3.)
Rayo Vallecano–Espanyol 1–0 (Camello 87.)
Oviedo–Villarreal 1–1 (Saira 69., ill. Pépé 13. – 11-esből)
Szerdán játszották
Barcelona–Celta Vigo 1–0 (Yamal 40. – 11-esből)
Elche–Atlético Madrid 3–2 (Affengruber 18., A. Silva 33., 75. – az elsőt 11-esből, ill. N. González 10., 36.)
Kiállítva: Almada (30., Atlético)
Real Sociedad–Getafe 0–1 (Gorrotxategi 29. – öngól)
Kedden játszották
Girona–Betis 2–3 (Cihankov 7., Unahi 68. – 11-esből, ill. Roca 23., Ezzalzuli 63., R. Riquelme 80.)
Real Madrid–Alavés 2–1 (K. Mbappé 30., Vinícius Júnior 50., ill. Toni Martínez 90+3.)
Athletic Bilbao–Osasuna 1–0 (Guruzeta 16.)
Kiállítva: Jauregizar (90+1., Athletic Bilbao)
Mallorca–Valencia 1–1 (Samu Costa 49., ill. Sadiq 67.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Barcelona
32
27
1
4
85–30
+55
82
|2. Real Madrid
32
23
4
5
67–30
+37
73
|3. Villarreal
32
19
5
8
57–37
+20
62
|4. Atlético Madrid
32
17
6
9
53–35
+18
57
|5. Betis
32
12
13
7
48–40
+8
49
|6. Celta Vigo
32
11
11
10
44–41
+3
44
|7. Getafe
32
13
5
14
28–32
–4
44
|8. Real Sociedad
32
11
9
12
49–49
0
42
|9. Athletic Bilbao
32
12
5
15
34–45
–11
41
|10. Osasuna
32
10
9
13
37–39
–2
39
|11. Rayo Vallecano
32
9
11
12
30–38
–8
38
|12. Espanyol
32
10
8
14
37–49
–12
38
|13. Girona
32
9
11
12
35–48
–13
38
|14. Valencia
32
9
9
14
35–47
–12
36
|15. Elche
32
8
11
13
42–49
–7
35
|16. Mallorca
32
9
8
15
40–49
–9
35
|17. Sevilla
32
9
7
16
39–53
–14
34
|18. Alavés
32
8
9
15
36–48
–12
33
|19. Levante
32
8
8
16
37–50
–13
32
|20. Oviedo
32
6
10
16
25–49
–24
28