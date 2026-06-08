„Nem vállalom a felelősséget” – Leclerc kifakadt a fékprobléma miatt
A múlt hétvégi Monacói Nagydíj előtt minden jel arra utalt, hogy Charles Leclerc ismét kiemelkedő teljesítményt nyújthat hazai közönsége előtt, és akár esélye is nyílhat megtörni Mercedes idei győzelmi sorozatát. Noha a pilóta az első szabadedzést az élen zárta, és a másodikon is csak csapattársa, Lewis Hamilton volt gyorsabb nála, már akkor arról beszélt, hogy jelentősen megnehezíti a dolgát a Kanadában is jelentkező fékprobléma.
Bár szombatra sem született megoldás, Leclerc többször is megvillant az időmérőn, és egészen az utolsó pillanatig úgy tűnt, akár a rajtelsőséget is megszerezheti. Az utolsó gyors köre azonban a falban ért véget, mint ahogyan a versenye is.
A monacói előtt ugyanakkor adott volt a lehetőség, hogy a negyedik rajtkockát akár a második helyre váltsa vasárnap, hiszen az első biztonsági autós szakaszig öt másodpercen belül autózott az időbüntetést kapó Hamiltonhoz képest. A Ferrari azonban váratlanul kihívta Leclerc-t is kerékcserére, aki így időt vesztett a büntetését letöltő márkatársa mögött. A versenyző azonnal jelezte a frusztrációját a döntés miatt, majd az újraindításnál falhoz csapta az autót.
Ugyan a pilóta épp azon a részen dobta el, ahol feltöredezett az aszfalt, nem akarta annak a számlájára írni a történeteket. „A fékek okozták a baleset. Nem segített az sem, hogy az aszfalt elkezdett feljönni, de az adatok önmagukért beszélnek. Rendkívül csalódott, szomorú és mérges vagyok. Kavarognak bennem az érzelmek. Nem tudom, mennyire mehetek bele a részletekbe, de ez egyszerűen elfogadhatatlan. A jelenlegi fékprobléma… nem nehéz vele dolgozni, hanem ebben a pillanatban lehetetlen.”
„Mindig nagyon őszinte vagyok, és bármennyi hibát is követek el, nem tudnék tükörbe nézni, ha kifogásokat keresnék. Ezért vagyok mindig ilyen egyenes a kamerák előtt, de a mostani balesetért nem vállalom a felelősséget. Tehetetlen vagyok. Ez már nem is fékezés. A fékre teszem a lábam, és történik valami… az első fékek sokkal jobban tönkrementek, mint amire számítottam, a hátsóknál pedig egyáltalán nem volt lassulás. Olyan volt, mintha egyáltalán nem is lennének hátsó fékek.”
A biztonsági autós szakasz alatt négyből három fékem nem működött, és nem tudtam újra életre kelteni őket. Semmi sem működött. Több dologgal is próbálkoztam, de semmi sem segített. Az egyetlen lehetőségem az lenne, hogy nem fékezek az utolsó kanyarban, de akkor amúgy is a falban kötök ki az egyesben. A lehető legkevésbé használtam a féket, szinte nem is nyomtam, csak rátettem a lábam a pedálra. A négy fékből három nem is működött. Ez a Formula–1-ben sosem jó hír. A bal első rendben volt, a jobb első csak félig, míg a két hátsó egyáltalán nem. Amikor azt mondom, hogy egyáltalán nem működött, az azt jelenti, hogy az adatok szerint nem volt lassulás, mintha nem is lettek volna féknyergek az autón.
„Ezzel küzdök már két versenyhétvége óta. Az egyetlen, amit mondhatok, hogy házon belül megvan a megoldás, és a következő futamtól át fogok állni a Lewis-féle konfigurációra, ami remélhetőleg egy előrelépést jelent majd – mutatott rá Leclerc, aki később valamival több részletet is elárult a házon belüli különbségről. – Volt némi különbség az autók fékjei között, de nem hiszem, hogy ez nekem hátrány lett volna. Azonban itt és Kanadában, ahol hideg a gumihőmérséklet, a kiszámíthatatlan és az abroncsok érzékenyek a határon való autózás miatt, egyszerűen rémálommá vált.”
Nagyon megválogatom a szavaimat, de most nem igazán találom őket. Idiótának tűnök. Amikor az embert a saját hibája miatt nézik hülyének, az oké, de ez szinte már veszélyes. Megvan a megoldás, és a következő versenytől Lewis irányába fogok mozdulni, ami meg fogja oldani azokat a problémákat, amikkel küzdök. Lehet, hogy Lewis konfigurációjának is megvannak az árnyoldalai, de nekem most csak a stabilitás kell. Ennyi.
Ugyan Leclerc nem részletezte, milyen különbségek vannak a két autó között, egyes sajtóértesülések szerint Hamilton már a Japán Nagydíjon átváltott a Mercedes által is használt, így a versenyző számára is ismerős Carbon Industrie féktárcsáira, amelyeket továbbra is Brembo féknyergekkel és más alkatrészekkel használ. Ezt természetesen nem verte nagy dobra a Ferrari, hiszen együttműködése már 50 éve tart a Brembóval, amelyik Leclerc nyilatkozata után hivatalos közleményt is kiadott.
A cég közölte, hogy meglepte Leclerc monacói verseny utáni kijelentése, és kiemelte: egyelőre nem tudja, mi okozta a versenyző által tapasztalt problémákat. Éppen ezért különösen fontos, hogy a mérnökökkel együttműködve most részletesen áttanulmányozzák a telemetriaadatokat, hogy beazonosítsák a hibát. A Brembo emellett hangsúlyozta, hogy az F1-ben mércét jelent, és számára az innováció, a teljesítmény és a megbízhatóság az elsődleges.
MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY ELŐZETES VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|-
|2.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|6.271 mp h.
|3.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|23.394 mp h.
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|24.261 mp h.
|5.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|26.553 mp h.
|6.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|29.010 mp h.
|7.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|30.369 mp h.
|8.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|33.413 mp h.
|9.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|37.140 mp h.
|10.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|41.899 mp h.
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|42.748 mp h.
|12.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|43.353 mp h.
|13.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|44.102 mp h.
|14.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|48.964 mp h.
|15.
|Sergio Pérez*
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|49.153 mp h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|70
|feladta
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|64
|feladta
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|56
|feladta
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|43
|feladta
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|27
|feladta
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|15
|feladta
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|0
|feladta
|*: utólag 10 másodperces időbüntetést kapott.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
GYŐZELEM
DOBOGÓ
PONTSZERZÉS
PONT
|1.
|Kimi Antonelli
5
6
9
156
|2.
|Lewis Hamilton
–
3
9
90
|3.
|George Russell
1
2
7
88
|4.
|Charles Leclerc
–
2
8
75
|5.
|Oscar Piastri
–
2
6
60
|6.
|Lando Norris
–
1
6
58
|7.
|Max Verstappen
–
1
6
43
|8.
|Isack Hadjar
–
1
3
29
|9.
|Liam Lawson
–
–
5
26
|10.
|Pierre Gasly
–
–
6
26
|11.
|Oliver Bearman
–
–
4
18
|12.
|Franco Colapinto
–
–
3
15
|13.
|Arvid Lindblad
–
–
3
13
|14.
|Carlos Sainz
–
–
3
6
|15.
|Alexander Albon
–
–
2
5
|16.
|Esteban Ocon
–
–
2
3
|17.
|Gabriel Bortoleto
–
–
1
2
|18.
|Fernando Alonso
–
–
1
1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|244
|2.
|Ferrari
|165
|3.
|McLaren-Mercedes
|118
|4.
|Red Bull-Ford
|72
|5.
|Alpine-Mercedes
|41
|6.
|Racing Bulls-Ford
|39
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|2
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|72. MONACÓI NAGYDÍJ
|JÚNIUS 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:13.978
|2. szabadedzés
|1. Hamilton 1:13.026
|JÚNIUS 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:12.720
|Időmérő
|1. Antonelli 1:12.051
|JÚNIUS 7., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Hadjar
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00