„Nem vállalom a felelősséget” – Leclerc kifakadt a fékprobléma miatt

„Mindig nagyon őszinte vagyok, és bármennyi hibát is követek el, nem tudnék tükörbe nézni, ha kifogásokat keresnék. Ezért vagyok mindig ilyen egyenes a kamerák előtt, de a mostani balesetért nem vállalom a felelősséget. Tehetetlen vagyok. Ez már nem is fékezés. A fékre teszem a lábam, és történik valami… az első fékek sokkal jobban tönkrementek, mint amire számítottam, a hátsóknál pedig egyáltalán nem volt lassulás. Olyan volt, mintha egyáltalán nem is lennének hátsó fékek.”

A biztonsági autós szakasz alatt négyből három fékem nem működött, és nem tudtam újra életre kelteni őket. Semmi sem működött. Több dologgal is próbálkoztam, de semmi sem segített. Az egyetlen lehetőségem az lenne, hogy nem fékezek az utolsó kanyarban, de akkor amúgy is a falban kötök ki az egyesben. A lehető legkevésbé használtam a féket, szinte nem is nyomtam, csak rátettem a lábam a pedálra. A négy fékből három nem is működött. Ez a Formula–1-ben sosem jó hír. A bal első rendben volt, a jobb első csak félig, míg a két hátsó egyáltalán nem. Amikor azt mondom, hogy egyáltalán nem működött, az azt jelenti, hogy az adatok szerint nem volt lassulás, mintha nem is lettek volna féknyergek az autón.

„Ezzel küzdök már két versenyhétvége óta. Az egyetlen, amit mondhatok, hogy házon belül megvan a megoldás, és a következő futamtól át fogok állni a Lewis-féle konfigurációra, ami remélhetőleg egy előrelépést jelent majd – mutatott rá Leclerc, aki később valamival több részletet is elárult a házon belüli különbségről. – Volt némi különbség az autók fékjei között, de nem hiszem, hogy ez nekem hátrány lett volna. Azonban itt és Kanadában, ahol hideg a gumihőmérséklet, a kiszámíthatatlan és az abroncsok érzékenyek a határon való autózás miatt, egyszerűen rémálommá vált.”

Nagyon megválogatom a szavaimat, de most nem igazán találom őket. Idiótának tűnök. Amikor az embert a saját hibája miatt nézik hülyének, az oké, de ez szinte már veszélyes. Megvan a megoldás, és a következő versenytől Lewis irányába fogok mozdulni, ami meg fogja oldani azokat a problémákat, amikkel küzdök. Lehet, hogy Lewis konfigurációjának is megvannak az árnyoldalai, de nekem most csak a stabilitás kell. Ennyi.

Ugyan Leclerc nem részletezte, milyen különbségek vannak a két autó között, egyes sajtóértesülések szerint Hamilton már a Japán Nagydíjon átváltott a Mercedes által is használt, így a versenyző számára is ismerős Carbon Industrie féktárcsáira, amelyeket továbbra is Brembo féknyergekkel és más alkatrészekkel használ. Ezt természetesen nem verte nagy dobra a Ferrari, hiszen együttműködése már 50 éve tart a Brembóval, amelyik Leclerc nyilatkozata után hivatalos közleményt is kiadott.

A cég közölte, hogy meglepte Leclerc monacói verseny utáni kijelentése, és kiemelte: egyelőre nem tudja, mi okozta a versenyző által tapasztalt problémákat. Éppen ezért különösen fontos, hogy a mérnökökkel együttműködve most részletesen áttanulmányozzák a telemetriaadatokat, hogy beazonosítsák a hibát. A Brembo emellett hangsúlyozta, hogy az F1-ben mércét jelent, és számára az innováció, a teljesítmény és a megbízhatóság az elsődleges.