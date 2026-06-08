Nemzeti Sportrádió

Rekordot döntött Roberto Martínez a portugál válogatott élén

2026.06.08. 14:16
Fotó: Getty Images
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Portugália portugál labdarúgó-válogatott portugál válogatott Roberto Martínez
A csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő portugál labdarúgó-válogatott Roberto Martínez szövetségi kapitánysága alatt érte el a legrövidebb időn belül a száz gólt.

Martínez 2023 januárja óta irányítja a portugál csapatot, az elmúlt három és fél év alatt a szombati, Chile ellen 2–1-re megnyert barátságos mérkőzés volt a 39. összecsapása, ezen született meg a századik találat. Az eddigi rekordot António Oliveira tartotta, akinek 2000 és 2002 között 43 találkozóra volt szüksége ehhez a teljesítményhez, korábban Luiz Felipe Scolari 46, Fernando Santos pedig 52 összecsapással produkálta ezt a teljesítményt.

Összességében csak az említett négy szakember irányítása alatt ért el legalább száz gólt a kétszeres Nemzetek Ligája-győztes, korábbi Európa-bajnok és világbajnoki bronzérmes együttes. Az örökranglistát Fernando Santos vezeti 226 találattal, megelőzve Scolarit (144), Oliveirát (102) és Martínezt. Egyébiránt Martínez büszkélkedhet a portugál válogatott történetének legjobb győzelmi százalékával (69,23), Humberto Coelhót (66,7) és a brazil Otto Glóriát (63,3) megelőzve.

A portugál válogatott a K-csoportban szerepel a világbajnokságon, és jövő hét szerdán a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen kezdi meg szereplését, hat nappal később Üzbegisztán, majd június 27-én Kolumbia lesz az ellenfele.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő vb valamennyi összecsapását az M4 Sport élőben közvetíti.

 

Portugália portugál labdarúgó-válogatott portugál válogatott Roberto Martínez
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