Újpest: régi és új arcok érkeztek az utánpótlásba – hivatalos

Az Újpesten korábban már megforduló Simek akadémiai igazgatóként, míg Fehér tehetségfejlesztési igazgatóként tevékenykedik majd.

„Kulcsár Árpád NB I-es labdarúgó-múltja és egyetemi diplomája mellett azon kevesek egyike, akik minden, Magyarországon létező képzést sikeresen elvégeztek, amik az utánpótlással kapcsolatosak. Ő Szakmai Igazgatóként segíti majd a négyfős csapat munkáját. Mellette Sontra Tamás a negyedik érkező, aki Simekhez hasonlóan dolgozott már az UTE akadémiáján – mint igazgató –, és az MLSZ-nél is gyarapította tudását. Ő hivatalosan az Operatív Igazgató tisztséget tölti majd be az utánpótlásban” – mutatta be az új arcokat a klub, hozzátéve, hogy az eddig akadémiai igazgatóként dolgozó Polyák Attila a továbbiakban az UTE Focisuli irányításáért felel majd.

„Az utánpótlásban sem lehet egyik napról a másikra csodát tenni, itt talán még több időre, munkára és alázatra van szükség ahhoz, hogy az ember lássa a munkájának a gyümölcsét. Azért választottam ezt a négy szakembert az utánpótlásbázis élére, mert mindannyiukban bízom, hiszek abban, amit csinálnak, és tisztában vannak azzal, én mit várok el, mennyi munka vár rájuk, mert itt is teljes megújulásra van szükség” – nyilatkozta a döntésről Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója.