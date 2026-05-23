La Liga: kiesett a Mallorca és a Girona

A La Liga utolsó fordulójában a kieső zónában vagy annak környékén helyet foglaló csapatok szolgáltatták a legizgalmasabb kérdéseket. Az már hetekkel ezelőtt eldőlt, hogy az Oviedo utolsó helyezettként búcsúzik az élvonaltól, de a másik két kieső kiléte még bizonytalan volt. A forduló előtt a Mallorca és a Girona állt kieső helyen, de veszélyeztetett helyzetben volt a Levante, az Elche és matematikailag még az Osasuna is, igaz, a navarraiaknak már egy döntetlen elég lett volna az Getafe ellen az élvonalbeli tagság megőrzéséhez.

A kalkulációkat tekintve a legfontosabb mérkőzést Gironában rendezték, ahol a katalán csapat közvetlen riválisát, a meccs előtt két ponttal jobban álló Elchét látta vendégül. Az első félidő hajrájában a vendégek szerezték meg a vezetést, és abban a pillanatban biztos bennmaradónak érezhették magukat. A második félidő elején azonban hamar egyenlített a Girona, amely ezzel életben tartotta a bennmaradási reményeit – de még a vonal alatt volt és szüksége lett volna még minimum egy gólra.

Eközben a Mallorca is megszerezte a vezetést hazai pályán az Oviedo ellen, majd a 80. perc után újabb két gólt szerzett és ezzel a saját feladatát lényegében elvégezte – ennek ellenére továbbra is kieső helyen állt, mivel a Girona nem vezetett az Elche ellen.

Az a bizonyos második Girona gól pedig nem született meg a Montoliviben, ezzel pedig mindkét csapat rosszul járt: a Mallorca hiába győzte le 3–0-ra az Oviedót, búcsúzott az élvonaltól, akárcsak a Girona, amely hazai pályán csak 1–1-et játszott az Elchével.

Ami pedig a nemzetközi kupaszereplést érő helyezéseket illeti: a hatodik helyen az utolsó fordulóban a Sevillát 1–0-ra legyőző Celta Vigo végzett, s kvalifikálta magát az Európa-ligába a kupagyőztes Real Sociedad társásában. A Konferencialigában pedig a Getafe indulhat, köszönhetően annak, hogy 1–0-ra legyőzte az Osasunát, amely bár vereséget szenvedett, az eredmények kedvező alakulása miatt megőrizte helyét az élvonalban.

A La Liga 2025–2026-os idénye a pünkösdvasárnap zárul, a Villarreal–Atlético Madrid mérkőzés a harmadik helyről dönt.

SPANYOL LA LIGA

38. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Alavés–Rayo Vallecano 1–2 (T. Martínez 13., ill. Camello 73., Nteka 90.)

Betis–Levante 2–1 (Ezzaizuli 5., Fornals 68., ill. Espí 45+1.)

Celta Vigo–Sevilla 1–0 (Moriba 51.)

Espanyol–Real Sociedad 1–1 (R. Fernández 65., ill. Óskarsson 29.)

Getafe–Osasuna 1–0 (L. Milla 59.)

Girona–Elche 1–1 (Á. Mártínez 48., ill. Á. Rodríguez 39.)

Mallorca–Oviedo 3–0 (Pablo Torre 41., M. Morlanes 82., Muriqi 87.)

Real Madrid–Athletic Bilbao 4–2 (G. García 12., Bellingham 41., Mbappé 51., B. Díaz 88., ill. Guruzeta 45+1., Izeta 90+1.)

Valencia–Barcelona 3–1 (Javi Guerra 66., Rioja 71., G. Rodríguez 90+7., ill. Lewandowski 61.)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

21.00: Villarreal–Atlético Marid (Tv: Spíler2)