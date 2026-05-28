Anthony Gordon közel 70 millió fontért igazolhat Barcelonába – sajtóhír

2026.05.28. 10:00
Anthony Gordon lehet a Barcelona első nyári szerzeménye (Fotó: Getty Images)
Sajtóhírek szerint a Barcelona több mint 69 millió fontos üzletet köthet a Newcastle Uniteddel Anthony Gordon átigazolása kapcsán.

Mint már egy ideje köztudott, a Bajnokok Ligájában idén remek teljesítményt nyújtó Anthony Gordonért hónapok óta sorban áll már számos nagycsapat. Ugyan a Bayern München is bejelentkezett a válogatott támadóért, megegyezni nem tudtak. Állítólag a bajorok sokallták a Newcastle által elvárt összeget – írja a BBC.

Az angol portál úgy tudja, a Barcelona 80 millió euró (69.3 millió font) fejében csap le a játékosra. Az átigazolás folyamatában a Newcastle diktálta a tempót, hiszen a játékosnak 2030-ig élő szerződése van. A játékos még a világbajnokság kezdete előtt véglegesíti átigazolását, utána utazik az angol válogatottal az Egyesült Államokba.

A Newcastle úgy tűnik, tanult a tavalyi esetből, amikor a Liverpool a nyár végén szerződtette Alexander Isakot, így a „szarkáknak” sietniük kellett, hogy pótolják a svéd támadót. 

Gordon átigazolása esetén az Everton is jól járhat, a liverpooli csapat kapja az összeg 15 százalékát. A játékos klubváltását az átigazolásokban sokszor jól értesült Fabrizio Romano is megosztotta. A transzferguru információi szerint a játékos a héten Barcelonába utazik, hogy átessen az orvosi vizsgálaton és aláírja szerződését a katalánokkal. Amennyiben az összeg pontos, úgy Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann és Neymar Jr. után Gordon lehet a Barcelona történelmének ötödik legdrágább igazolása.

 

 

 

