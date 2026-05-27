Távozik a Barca kétszeres aranylabdás játékosa – hivatalos

2026.05.27. 09:10
Az FC Barcelona a hivatalos honlapján közölte, hogy az idény végén, szerződése lejártával távozik a klub női csapatától Alexia Putellas.

A 32 éves középpályás 14 év után int búcsút a katalán óriásnak. A 2012-ben a Levantétől szerződtetett labdarúgó meghatározó játékosa volt a Barcának, s igazi „trófeahalmozóként” távozik: a spanyol bajnokságot, valamint a Királyné-kupát egyaránt tízszer, a Spanyol Szuperkupát négyszer, míg a Bajnokok Ligáját háromszor nyerte meg a katalán klub színeiben. Az elsősorban a pálya bal szélén bevethető játékos 507 tétmeccsen (ezzel második a vonatkozó örökranglistán) 232 gólt szerzett gránátvörös-kékben – olvasható a klub közleményében.

A női Aranylabdát két ízben (2021, 2022) megnyerő Putellas következő klubja még nem ismert, de a BBC információi szerint az angol élvonalban (WSL) érdekelt London City Lionesses áll a legközelebb a katalán klasszis szerződtetéséhez. 

 

