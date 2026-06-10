Nemzeti Sportrádió

A Csíkszeredától igazolt az FCSB – hivatalos

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.06.10. 11:06
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Anderson Ceará távozik a Csíkszeredától (Fotó: Facebook/FK Csíkszereda)
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FK Csíkszereda FCSB Csíkszereda
Több napos alkudozás után megszületett az egyezség az FK Csíkszereda és a FCSB között Anderson Ceará eladásáról, a brazil szélső a bukaresti topcsapatban folytatja pályafutását.

Gigi Becali, a FCSB tulajdonosa már egy kedd esti televíziós interjúban elmondta, hogy megegyeztek a székelyföldi klubbal Anderson átigazolásáról, aki 2+2 éves szerződést köt új csapatával, első lépésben havi 15 ezer eurós fizetésért, ami a második szezon utáni hosszabbítás esetén 20 ezerre emelkedik. A csíkszeredai klub pedig szerda délelőtt jelentette be a közönségkedvenc futballista távozását. „Felejthetetlenek maradnak igazi brazilos cselei, fenomenális gólpasszai és gyönyörű góljai is, amelyekkel belopta magát szurkolóink szívébe” – áll az FK Facebook-oldalán közétett bejelentésben. A vételárról Szondy Zoltán, az FK elnöke nem kívánt nyilatkozni, csupán annyit mondott, hogy a Transfermarkton becsült értéke körüli összegért váltott klubot a 27 éves brazil játékos.   

A Santosnál nevelkedett Anderson 2024 februárjában szerződött Csíkszeredába, ahol a Liga 2-ben 36 mérkőzésen 4 gólt és 7 gólpasszt, a Superligában pedig 37 találkozón 6 gólt és 7 gólpasszt jegyzett. A román élvonal 2025–2026-os idényében két statisztikai kategóriában is kiemelkedett, ő szerezte a tizenhatoson kívülről a legtöbb gólt (5), és a nevéhez fűződött a legtöbb sikeres csel (91) is – Becalinak különösen ez utóbbi nyerte el a tetszését.  

 

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