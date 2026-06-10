„Ő a legnagyobb reményünk” – ezért figyel egész Mexikó Gilberto Morára
Időről időre felbukkan Mexikóban egy-egy csodagyerek, akire az egész ország rávetíti vágyait – a 2008-as születésű Gilberto Mora is ilyen. A Club Tijuana támadó középpályása már 15 lvesen bemutatkozott a mexikói élvonalban, első meccsén gólpasszt adott, néhány héttel később pedig a Liga MX történetének legfiatalabb gólszerzője lett. Tehetségéről sokat elárul, hogy 16 évesen már az A-válogatott kapujában állt, és miközben kortársai az utánpótlás-bajnokságokból próbáltak betörni a felnőttfutballba, ő idősebb ellenfelek között bizonyított. Nem véletlen, hogy sokan a 2026-os világbajnokság egyik legizgalmasabb játékosaként tekintenek rá, a nemzetközi tehetségfigyelő listákon is rendre szerepel a neve, miközben európai elit klubok érdeklődéséről cikkeznek vele kapcsolatban. Mexikóban úgy tartják, a következő tizenöt évben ő lehet a válogatott húzóembere, és már a nyári vb-n is fontos szerepet kaphat Javier Aguirre szövetségi kapitánytól.
A 8-szoros válogatott játékosról Guillermo Fontes Salazarral, a mexikói női utánpótlás-válogatottaknál dolgozó videóelemzővel beszélgettünk.
„Ő a legnagyobb reménységünk – mondta lapunknak Guillermo Fontes Salazar. – Hihetetlenül kreatív játékos, nyolcasként és tízesként is tud futballozni. A tavalyi U20-as világbajnokságon is kiválóan teljesített, pedig mindössze tizenhat volt, húszéves ellenfelekkel szemben kellett helytállnia. Tizenhét esztendős létére úgy gondolkodik, mint egy harmincas. A döntéshozatala, a labdakezelése, a mozgása a társak körül és ahogyan megtalálja a területeket a vonalak között vagy mögöttük, igazán különlegessé teszi. Mexikóban ritkán látunk olyan középpályásokat, akik ennyire intelligensen bánnak a labdával. Képes helyzeteket teremteni másoknak, és rendre a megfelelő döntést hozza. Technikailag és gondolkodásban szerintem a világ egyik legnagyobb tehetsége a korosztályában.”
Guillermo Fontes szerint Gilberto Mora már most megkerülhetetlen tagja a válogatottnak, minden bizonnyal megkapja az esélyt a bizonyításra.
„Biztos vagyok benne, hogy ott lesz a kezdőcsapatban, de ha valamiért mégis a cserék közé neveznék, akkor is fontos szerepe lesz a meccseken. Amióta bekerült a válogatottba, egyetlen pillanatig sem éreztem rajta megilletődöttséget. A társai folyamatosan keresik a labdával, azonnal alkalmazkodott a játékhoz.”
A világbajnokság egyik legfiatalabbjának számító középpályás zsenialitása azonban nem abban rejlik, hogy öt embert kicselezve jut el a kapuig, más erényeket csillogtat.
„Nem olyan futballista, mint Diego Maradona vagy Lionel Messi, aki átszlalomoz a pályán. Ő pontosan tudja, mikor kell egy érintővel játszani, mikor kettővel, illetve mikor kell megtartania a labdát. Letisztult játék jellemzi, de az egyszerű futball a legnehezebb. Nem fürgébb a többieknél, csak azért tűnik gyorsabbnak, mert egy ütemmel mindenki előtt jár gondolkodásban.”
A fizikai adottságai ugyanakkor továbbra is kérdéseket vetnek fel. Ha majd a mindössze 168 centiméter magas támadó középpályás Európába szerződik, jóval nagyobb irammal kell megbirkóznia, mint amihez szokott.
„A legfontosabb, amiben fejlődnie kell, az intenzitás: a presszing, a párharcok, a magas tempó fenntartása kilencven percen keresztül. A döntéshozatalával nincs probléma, de az európai futball más sebességű. Ugyanakkor a személyisége miatt nem féltem, nyitott a tanulásra, az új kihívásokra. A mexikói futball egyik problémája hosszú ideje az, hogy sokan nem vállalják az európai költözéssel járó kockázatot, mondván, otthon kényelmesebb. Gilberto Mora azonban nem elégszik meg azzal, ahová eddig jutott, ez reménykeltő az egész ország számára.”
Szakértőnk amondó, a következő klubválasztása kulcsfontosságú lesz.
„Két út tűnik optimálisnak. Az egyik Hollandia, ahol ráérezhetne az európai futball ritmusára és intenzitására, majd onnan léphetne tovább – Edson Álvarez vagy Irving Lozano karrierútja jó példa lehet előtte is. A másik Spanyolország, mert az intelligens, labdabirtoklásra építő futball tökéletesen illene hozzá. Az átigazolása szinte biztosan megdönti a mexikói rekordot, amely jelenleg tizenötmillió euró. Nem zárható ki, hogy negyven-negyvenöt milliót kapjon érte a Tijuana. Ezt arra alapozom, hogy Rafa Márquez óta szerintem ő Mexikó legnagyobb tehetsége, az elmúlt huszonöt év legnagyobb ígérete.”
LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG
JÚNIUS 11.,CSÜTÖRTÖK
21.00: Mexikó–Dél-Afrika
Mexikóváros, Azték Stadion
A MEXIKÓI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Carlos Acevedo (Santos Laguna), 13 Guillermo Ochoa (AEL Limassol – Ciprus), 1 Raúl Rangel (Guadalajara)
Védők: 20 Mateo Chávez (AZ – Hollandia), 23 Jesús Gallardo (Toluca), 3 César Montes (Lokomotiv Moszkva – Oroszország), 15 Israel Reyes (América), 2 Jorge Sánchez (PAOK – Görögország), 5 Johan Vásquez (Genoa – Olaszország)
Középpályások: 25 Roberto Alvarado (Guadalajara), 4 Edson Álvarez (Fenerbahce – Törökország), 24 Luis Chávez (Dinamo Moszkva – Oroszország), 8 Álvaro Fidalgo (Real Betis – Spanyolország), 26 Brian Gutiérrez (Guadalajara), 6 Érik Lira (Cruz Azul), 19 Gilberto Mora (Tijuana), 17 Orbelín Pineda (AEK Athén – Görögország), 7 Luis Romo (Guadalajara), 18 Obed Vargas (Atlético Madrid – Spanyolország)
Támadók: 11 Santiago Giménez (AC Milan – Olaszország), 14 Armando González (Guadalajara), 21 César Huerta (RSC Anderlecht – Belgium), 9 Raúl Jiménez (Fulham – Anglia), 22 Guillermo Martínez (UNAM), 16 Julián Quinones (Al-Kvadszija – Szaúd-Arábia), 10 Alexis Vega (Toluca)
Szövetségi kapitány: Javier Aguirre