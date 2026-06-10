„Ő a legnagyobb reményünk” – ezért figyel egész Mexikó Gilberto Morára

Időről időre felbukkan Mexikóban egy-egy csodagyerek, akire az egész ország rávetíti vágyait – a 2008-as születésű Gilberto Mora is ilyen. A Club Tijuana támadó középpályása már 15 lvesen bemutatkozott a mexikói élvonalban, első meccsén gólpasszt adott, néhány héttel később pedig a Liga MX történetének legfiatalabb gólszerzője lett. Tehetségéről sokat elárul, hogy 16 évesen már az A-válogatott kapujában állt, és miközben kortársai az utánpótlás-bajnokságokból próbáltak betörni a felnőttfutballba, ő idősebb ellenfelek között bizonyított. Nem véletlen, hogy sokan a 2026-os világbajnokság egyik legizgalmasabb játékosaként tekintenek rá, a nemzetközi tehetségfigyelő listákon is rendre szerepel a neve, miközben európai elit klubok érdeklődéséről cikkeznek vele kapcsolatban. Mexikóban úgy tartják, a következő tizenöt évben ő lehet a válogatott húzóembere, és már a nyári vb-n is fontos szerepet kaphat Javier Aguirre szövetségi kapitánytól.

A 8-szoros válogatott játékosról Guillermo Fontes Salazarral, a mexikói női utánpótlás-válogatottaknál dolgozó videóelemzővel beszélgettünk.

„Ő a legnagyobb reménységünk – mondta lapunknak Guillermo Fontes Salazar. – Hihetetlenül kreatív játékos, nyolcasként és tízesként is tud futballozni. A tavalyi U20-as világbajnokságon is kiválóan teljesített, pedig mindössze tizenhat volt, húszéves ellenfelekkel szemben kellett helytállnia. Tizenhét esztendős létére úgy gondolkodik, mint egy harmincas. A döntéshozatala, a labdakezelése, a mozgása a társak körül és ahogyan megtalálja a területeket a vonalak között vagy mögöttük, igazán különlegessé teszi. Mexikóban ritkán látunk olyan középpályásokat, akik ennyire intelligensen bánnak a labdával. Képes helyzeteket teremteni másoknak, és rendre a megfelelő döntést hozza. Technikailag és gondolkodásban szerintem a világ egyik legnagyobb tehetsége a korosztályában.”

Guillermo Fontes szerint Gilberto Mora már most megkerülhetetlen tagja a válogatottnak, minden bizonnyal megkapja az esélyt a bizonyításra.

„Biztos vagyok benne, hogy ott lesz a kezdőcsapatban, de ha valamiért mégis a cserék közé neveznék, akkor is fontos szerepe lesz a meccseken. Amióta bekerült a válogatottba, egyetlen pillanatig sem éreztem rajta megilletődöttséget. A társai folyamatosan keresik a labdával, azonnal alkalmazkodott a játékhoz.”