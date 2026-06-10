Kolbenheyer Zsuzsanna: A férfiválogatott él a helyzet adta lehetőséggel

– Az újabb hokiidény végén haladjunk kronológiai sorrendben az értékeléssel: mit szól az ICEHL és az Erste Liga 2025–2026-os kiírásához, hiszen előbbiben már két magyar csapat indult, utóbbit viszont újra külhoni együttes nyerte meg?

– A Ferencváros teljesítménye az osztrák ligában, ahhoz képest, hogy első idényét játszotta ott, mindenképpen pozitív, különösen az, ahogyan az idényt kezdte – mondta a Nemzeti Sportnak Kolbenheyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorongszövetség elnöke. – Sok meglepő győzelmük volt a zöld-fehéreknek, így annak ellenére elégedettek lehetünk az eredményeikkel, hogy nem jutottak be a rájátszásba. Közben a Fehérvárnak is jár a dicséret, hiszen nemcsak bejutott a playoffba, hanem az elődöntőig menetelt, amelyben a későbbi bajnok ejtette ki. Az nem igazán meglepő, hogy az Erste Ligának ismét erdélyi bajnoka lett, a magyar EL-csapatokból sok jó játékos igazolt a két ICEHL-együttesbe, a Volánba és a Ferencvárosba, ami egyébként a férfiválogatott érdeke is. A Budapest Jégkorong Akadémia HC sok fiatal magyar játékossal ugyanakkor kellemes meglepetést szerzett azzal, hogy az elődöntőig jutott, és hetedik meccset játszott a Brassóval, előtte pedig megnyerte az ob I-et.

– A következő idényben az Erste Ligában még kevesebb légiós lehet a csapatok meccskeretében. Mit vár a szabály szigorításától?

– Az eddigi nyolchoz képest már csak öt légiós lehet a következő kiírástól, reméljük, hogy az akadémiáról érkező játékosok ezáltal több lehetőséget kapnak. Egyértelmű, hogy ez a hazai hokisokat támogató döntés.

Ezzel párhuzamosan szeretnénk, hogy akik légiósként az Erste Ligában kapnak lehetőséget, magasabb polcról legyenek kiválasztva, a mennyiség helyett a minőség kapjon nagyobb hangsúlyt, hiszen ez ugyancsak a magyar fiatalok fejlődését szolgálná azáltal, hogy tanulhatnak tőlük.

Sokáig arra is volt esély, hogy az előző idényhez képest ne eggyel, hanem hárommal több csapat induljon az Erste Ligában, végül egy vállalja az indulást, azaz nő a létszám. Az egész akadémiai rendszernek az a lényege, hogy az onnan kikerülő fiatalok megállják a helyüket a felnőttmezőnyben, és megkapják a lehetőséget a fejlődésre, a bizonyításra. Tavaly augusztusban az U25-ös válogatott elutazott a Rusty-kupára, Erdélybe, és mindenkit meglepett azzal, hogy a Gyergyói HK-t és a Hydro Fehérvár AV19-et legyőzve megnyerte a tornát. Pedig főleg olyan játékosokból állt a válogatott, akik klubcsapataikban leginkább a harmadik, negyedik sorban játszottak. Bizonyították, hogy ha megkapják a lehetőséget, tudnak magas szinten hokizni. Arra ösztönözzük a honi edzőket, hogy ne féljenek kipróbálni, alkalmazni, mély vízbe dobni a fiatal tehetségeket.

– A klubidény végén Magyarország rendezte a női divízió 1/A világbajnokságot. Ugyan a feljutás nem sikerült a mieinknek, csak hajszálon múlott. Hogyan értékeli a szervezést és a csapat teljesítményét, amely először szerepelt világversenyen Delaney Collins irányításával?

– A feljutás sajnos nem sikerült, mert az a furcsa helyzet állt elő, hogy hiába verték meg a lányok az első helyezett Franciaországot és a harmadik Olaszországot is, a Szlovákiától elszenvedett vereség miatt csak másodikok lettünk. A franciák és az olaszok is olimpiai indulók voltak, ebből látszik, hogy ha kicsit szerencsésebben alakul a kvalifikáció a milánói játékokra, az alsóházi résztvevőkkel, a németekkel, japánokkal és a már említett két csapattal egyértelműen felvettük volna a versenyt. Egy pont hiányzott a hazai vb-n a feljutáshoz, amit az évek óta mumusainknak számító, végül negyedik helyen végző szlovákok ellen megszerezhettünk volna. Volt egy rossz napja a csapatnak és ez megkérte az árát, de biztosan tudom, hogy a következő idényben újult erővel vágnak bele a lányok a feljutás kiharcolásába. Rendezési szempontból viszont sikeres esemény volt, sok nézővel, jó hangulattal és igazán elismerő visszajelzésekkel, a Nemzetközi Jégkorongszövetség sportigazgatójától és fejlesztési igazgatójától egyaránt.

– A nők után a férfiakon volt a sor, hogy világbajnokságon bizonyítsanak, és Majoross Gergely vezetésével ismét sikerült kivívni a bennmaradást az elitben. Elégedett a stáb munkájával?

– Sokat változott a férfiválogatott játéka a herningi vébé óta. A torna utáni első elemzések egyike a mesterséges intelligencia támogatásával a két elit-vb minden mozzanatát részletesen összehasonlította. Már ebből is egyértelműen látszott, hogy bár a pontjaink számában nem volt változás, a játék képében, a különböző meccshelyzetekre való reagálásban rengeteg. Különösen abban, ahogy a nálunk magasabban rangsorolt válogatottak játékához igazodni tudtunk. Iszonyatosan nehéz feladat benn maradni az elitben. Tudjuk, nincsenek oroszok, fehéroroszok a vb-n, de nem törvényszerű, hogy valaki kihasználja a helyzet adta lehetőséget, a magyar jégkorong viszont él vele. Reálisan nézve nem tartozunk a szűk elithez, mégis Németországban már sorozatban a harmadik A-csoportos világbajnokságunkon játszhatunk 2027-ben, és minden ilyen torna minden egyes harmada nagyszerű tanulási lehetőség, amit nem lehet edzéseken, felkészülési mérkőzéseken szimulálni. Hiszen amikor testközelből érzi valaki, mondjuk, a svájci játékosok sebességét, látja a képességeit, akkor tudja igazán, hová lehet még több munkával eljutni.

– Mostanra az is eldőlt, hogy a 2027-es vb düsseldorfi csoportjában lesznek a mieink, amelybe alulról Kazahsztán jutott fel. Talán a zürichinél is nehezebbnek ígérkezik a bennmaradás jövőre. Sikerülhet?

– Már a herningi is elképesztően erős nyolcas volt, arról sem voltam meggyőződve, hogy az idei vébén a könnyebb csoportba kerültünk, és most is úgy látom, ha a másikba kerülünk, talán kicsit könnyebb dolgunk lehetne. De hát ez jutott, erre kell felkészülni, és úgy gondolom, Majoross Gergely és a stábja tudása nagyon nagy, és tudom, hogy mindent megtesznek azért, hogy felkészítsék a csapatot a következő tornára. Szerencsére idény közben a Nemzetek Európai Kupája jó alkalom arra, hogy a mi szintünkön vagy annál magasabban lévő ellenfelekkel készüljünk. Az sem baj, ha a felkészülés során több a vereség, mint a győzelem, ha az a fejlődésünket szolgálja.

– Ha sikerülne megint benn maradni, újra terítékre kerülhetne a hazai A-csoportos vb-rendezés?

– Korábbi, erre irányuló törekvésünk a kormánygarancia hiánya miatt bukott el. Az idő rövidsége miatt erről még nem volt lehetőség egyeztetni az újonnan felálló kormányzattal, de a jövőben természetesen beszélünk róla.

– Volt már, lehetett egyáltalán ilyen kevés idő alatt alkalom egyeztetni az új sportvezetőséggel?

– Telefonon már igen. A sportért felelős államtitkárt viszonylag későn nevezték ki, neki most muszáj időt adni, hogy átvegye az államtitkárságot, és elkezdje a munkát. Kapcsolatban vagyunk, de én sportszakember vagyok, és ahogy az elmúlt két elnöki évemben, úgy továbbra is azt képviselem, hogy a sport – amennyire lehetséges – legyen politikamentes. Ahogy eddig, úgy ezután is mindent meg fogok tenni a sportágamért, és biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk a közös hangot az új vezetőséggel.