Nemzeti Sportrádió

A Maccabi Tel-Aviv bejelentette az ETO-tól távozó Vanharen szerződtetését

K. Zs.K. Zs.
2026.06.10. 11:26
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Steven Vanharen (jobbra) a magyar bajnoki aranyéremmel a nyakában (Fotó: Nagy Gábor)
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Steven Vanharen ETO FC Maccabi Tel-Aviv
Az izraeli Maccabi Tel-Aviv szerdán bejelentette, hogy szerződtette sportigazgatónak Steven Vanharent, aki mostanáig a labdarúgó NB I-ben szereplő ETO FC-nél látott el hasonló feladatkört.

A győri sportigazgatói posztról két év után a napokban távozó Steven Vanharen hasonló időtartamra írt alá a Maccabinak, amely az előző idényt az izraeli bajnokság harmadik helyén fejezte be, viszont az országos kupát megnyerte.

„Megtisztelő, hogy ilyen gazdag múltú, ambiciózus csapathoz csatlakozhatok – idézi a klubhonlap a 46 éves belga szakembert. – A Maccabi vezetőivel folytatott tárgyalások során egyértelművé vált, hogy hasonlóak az elképzeléseink, ugyanúgy képzeljük el a jövő építését. Nagyon várom a közös munkát, mindent megteszek a klub elé tűzött célok eléréséért.”

Mint ismert, az NB I legutóbbi idényét megnyerő ETO-tól távozott a vezetőedző Borbély Balázs is – ő az FTC trénereként kezdte meg a felkészülést a következő kiírásra.

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Az FTC bejelentette, hogy megállapodott a bajnok ETO FC-től távozó sikeredzővel, ő veszi át a lemondott Robbie Keane helyét a csapat élén.

Távozik az ETO FC sportigazgatója is – hivatalos

A szakember két évet dolgozott a győrieknél.

 


 

 

Steven Vanharen ETO FC Maccabi Tel-Aviv
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