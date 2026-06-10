A Maccabi Tel-Aviv bejelentette az ETO-tól távozó Vanharen szerződtetését

A győri sportigazgatói posztról két év után a napokban távozó Steven Vanharen hasonló időtartamra írt alá a Maccabinak, amely az előző idényt az izraeli bajnokság harmadik helyén fejezte be, viszont az országos kupát megnyerte.

„Megtisztelő, hogy ilyen gazdag múltú, ambiciózus csapathoz csatlakozhatok – idézi a klubhonlap a 46 éves belga szakembert. – A Maccabi vezetőivel folytatott tárgyalások során egyértelművé vált, hogy hasonlóak az elképzeléseink, ugyanúgy képzeljük el a jövő építését. Nagyon várom a közös munkát, mindent megteszek a klub elé tűzött célok eléréséért.”

Mint ismert, az NB I legutóbbi idényét megnyerő ETO-tól távozott a vezetőedző Borbély Balázs is – ő az FTC trénereként kezdte meg a felkészülést a következő kiírásra.