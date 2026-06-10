Nemzeti Sportrádió

Tóth Balázs: A második félidő sokkal jobban nézett ki, az első nem volt jó

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.06.10. 10:24
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Kovács PéterTóth Balász elárulta, mit modott Pécsi Árminnak, amikor helyet cseréltek (Fotó: Kovács Péter)
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labdarúgás magyar válogatott Tóth Balázs
Bő hatvan percet töltött a kazahok ellen 3–1-re megnyert mérkőzésen Debrecenben Tóth Balázs. A magyar válogatott kapusa Schäfer Andráshoz hasonlóan kritikus hangot ütött meg a találkozó után. Tóth Balázs azonban azt is elmondta, örül, hogy sokan játéklehetőséget kaptak a két júniusi felkészülési meccsen, köztük két roppant tehetséges fiatal kapus is.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–KAZAHSZTÁN 3–1 (0–1)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 19 595 néző. Vezette: Pavle Ilics (Milan Sutulovics, Nikola Djorovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. (Pécsi, 62.) – Osváth (Tóth R., 75.), W. Orbán, Markgráf, Styles (Nagy Zs., 62.) – Schäfer, Vitális (Kovács B., 62.) – Redzic (Lukács D., a szünetben), Szoboszlai, Tóth A. (Szűcs T., a szünetben) – Varga B. (Baráth P., 84.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
KAZAHSZTÁN: Anarbekov – Mrinszkij (Asirbek, 73.), Malij, Alip, Vorogovszkij (Szovet, 88.) – Karaman (Amir, 73.), Kuat (Tapalov, 73.), Orazov (Abrajev, 88.) – Szamorodov, Szatpajev (Toktibaj, 57.), Kenzsebek (Csesznokov, 57.). Szövetségi kapitány: Talgat Bajszufinov
Gólszerző: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)
Kiállítva: Szamorodov (63.)

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