Nemzeti Sportrádió

Kisebb változtatásokkal rendezik meg a hétvégén a vitorlázók Mihálkovics Kupáját

2026.06.10. 09:50
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Fotó: Facebook/Mihálkovics Kupa
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Mihálkovics Kupa Balaton vitorlázás
Az alacsony vízállás miatt kisebb változtatásokkal rendezik meg a hétvégén az 58. Mihálkovics Kupa-Sungrow Nagydíjat, a Kékszalag utáni második legjelentősebb többnapos balatoni vitorlás regattát.

 

Horváth Péter, a szombati és vasárnapi futamból álló verseny főszervezője az MTI-nek elmondta: annak érdekében, hogy a mélyjárású hajók ne akadjanak fenn a homokpadon, idén a bójákat a parttól két-háromszáz méterrel beljebb helyezik el, ettől azonban a verseny távja nem módosul.

A főszervező kiemelte: a több mint fél évszázados múltra visszatekintő Mihálkovics-kupa családias atmoszférájának és prémium minőségének megőrzése érdekében idén is limitálják a nevezések számát, az előzetes várakozások szerint több mint 150 hajó áll majd rajthoz Balatonföldváron, és ez csaknem 1000 vitorlázó részvételét jelenti a kétnapos eseményen.

Horváth Péter szerint a verseny mára messze túlmutat egy hagyományos balatoni regatta keretein, hiszen a hazai vitorlás közösség egyik meghatározó nyári találkozópontjává vált. A szervezők célja ezúttal is az, hogy a résztvevők ne csupán egy professzionálisan megszervezett versenyen induljanak, hanem olyan komplex élmény részesei legyenek, amely a vízen és a parton egyaránt emlékezetes marad a számukra.

A vízen zajló küzdelem most is komoly presztízsűnek ígérkezik: a klasszikus egytestű hajók abszolút győztese, valamint a 14 ranglistázó hajóosztály minden kormányosa ugyanis egy-egy Pulsar órával gazdagodik. Emellett a kategóriák dobogósai további prémium díjazásban és egyedi, az eseményhez méltó érmekben részesülnek. A mezőnyben ott lesz többek között a tavaly fantasztikus Kékszalag-rekordot felállító Raiffeisen Audi Fifty-Fifty, a Mihálkovics Speed Race-en tavalyi győztes RSM katamarán, a korábbi Kékszalag-csúcstartó Nemere, valamint a Balaton legrégebbi vitorlása, az 1896-ban épített Kishamis.

A szombati futam 10, a vasárnapi 9 órakor rajtol Balatonföldvárról, ahol a Galamb-szigeten ismét színvonalas és színes vízparti programokkal várják a résztvevőket a szervezők.

A Mihálkovics-kupát először 1968-ban rendezték meg, a verseny névadója az 1848-ban született Felsőpulyai Mihálkovics Tivadar, akinek a nevéhez fűződik a balatoni evezős- és vitorlássport fellendítése.
 

 

Mihálkovics Kupa Balaton vitorlázás
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