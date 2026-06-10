Nemzeti Sportrádió

Tuchel szerint Anglia nem favorit, de álmodhat

2026.06.10. 11:18
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Thomas Tuchel (Fotó: Getty Images)
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Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya úgy véli, csapata nem tartozik az esélyesek közé a csütörtökön kezdődő világbajnokságon, ettől függetlenül jó formában készül a rajtra és álmodhat arról, hogy a végén magasba emeli a győztesnek járó trófeát.

 

A legtöbb bukméker a favoritok közé sorolja a szigetországi együttest, a német szakvezető szerint azonban ellenük dolgozik, hogy az első és eddigi egyetlen vb-címük óta már hatvan év telt el. Egy hasonlattal is élt: úgy véli, Anglia végső sikere olyan lenne, mintha egy korábban egyetlen tornát sem nyerő teniszező diadalmaskodna Wimbledonban.

„Nem tartozunk az esélyesek köréhez. Nem is tartozhatunk, hiszen sok-sok év óta nem nyertünk – fogalmazott Tuchel az angolok utolsó felkészülési mérkőzése előtt Orlandóban, ahol szerdán Costa Rica lesz az ellenfél. – Vannak rutinos győztesek a mezőnyben, akiknek az előző tornákon több sikerélményben volt részük. Ezek az esélyesek, mi pedig versenyzünk a trófeáért. Ez olyan, mint amikor elmész Wimbledonba, amit soha nem nyertél meg. Nem vagy favorit, de természetesen győzhetsz a végén, mint mindenki más. Persze mi is győzni szeretnénk, tudjuk, hogy ehhez mit kell tennünk, elsősorban higgadtan gondolkodni és lépésről lépésre haladni.”

Tuchel először vezet válogatottat egy vb-n, de azt mondta, korábbi klubtapasztalatai, Bajnokok Ligája-menetelései során sok hasznos tudást gyűjtött azzal kapcsolatban, hogyan közelítsen meg egy tornát.

„Azt gondolom és ez a meggyőződésem, hogy ha valaki bejut a negyeddöntőbe, akkor már eljuthat a végső sikerig. Ezzel együtt azt hiszem, nem kell egy egészként tekinteni a világbajnokságra, és arra kell fókuszálnunk, amit befolyásolhatunk. Jelenleg edzőtáborban vagyunk, aztán következik a csoportszakasz, ezekre figyelünk. Hiszek, hiszünk magunkban. Van egy álmunk, amivel azonban felelősség, kemény munka, elkötelezettség, fegyelem és olykor csalódás, visszaesés is jár. Ez mind benne van, de merünk álmodni és ez fontos.”

Az angolok jövő szerdán, Dallasban kezdenek 2018-as elődöntős ellenfelük, Horvátország ellen, majd Ghána és Panama lesz még az ellenfelük az L-csoportban.

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)
Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea FC), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Tino Livramento (Newcastle United), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)
Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)
Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (FC Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)
Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)

 

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