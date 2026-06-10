Itt a vb-főszezon: Pelétől Müllerig termelnek a gólvágók – videók!
1934: OLASZORSZÁG MEGSZERZI AZ ELSŐ VB-ARANYÉRMÉT
Olaszország is, Csehszlovákia is nyílt sisakkal játszott története első vb-döntőjében, főként a kapusokon – elsősorban a cseh legendán, Frantisek Plánickán – múlt, hogy nem született gól egészen a hajráig. A 71. percben aztán az 55 ezer néző döbbenetére a látogatók jutottak előnyhöz, mégpedig Antonín Puc ravasz lövése révén – a csatár éppen túl volt egy hosszú ápoláson, amit a rettegett Luis Montinak „köszönhetett”.
A következő tíz percben a csehszlovákok akár be is aranyozhatták volna a délutánjukat, de ez nem történt meg – Jirí Sobotka a kapu mellé, Frantisek Svoboda a kapufára lőtt –, így Raimundo Orsi a 81. percben remek alakítás végén egyenlített: jöhetett a hosszabbítás!
A játékosok többsége már alig állt a lábán, Giuseppe Meazza is sántikált – ám éppen ez vált az olaszok hasznára! A csehszlovák védők már nem ügyeltek eléggé a keveset mozgó csatárra, pedig még volt a lábában egy őrületesen jó indítás, amelyből Enrique Guaita beadott, Angelo Schiavio pedig nem kegyelmezett Plánickának. Odaát Gianpiero Combi a végén védett egy hatalmasat, de aztán jöhetett az ünneplés: Vittorio Pozzo csapatát világbajnokká avatták – a diadalból természetesen részt követelt magának a lelátón helyet foglaló Duce, azaz Benito Mussolini, a fasiszta olasz állam miniszterelnöke is... VIDEÓ ITT!
Két érdekesség: az Itália színeiben 33 évesen aranyérmet szerző Luis Monti máig az egyetlen labdarúgó, aki két ország csapatában is világbajnoki döntőt vívott (Argentínával 1930-ban második lett); Iváncsics Mihály az első magyar, aki vb-döntőn szerepelt – honfitársunk partjelzőként dolgozott a római fináléban.
|DÖNTŐ
|Róma
|Olaszország–Csehszlovákia
|2:1, hosszabbítás után
1962: LATISEV, SCHROJF, KIHAGYOTT HELYZETEK, MAGYAR KIESÉS
A magyar csapat ugyanolyan jól játszott a csehszlovákok elleni negyeddöntőben, ahogyan a chilei vb csoportkörében megszokhattuk – legalábbis a mezőnyben. Merthogy a gólszerzés sehogyan sem jött össze, Adolf Scherer viszont váratlanul már a 12. percben megszerezte a vezetést az ellenfélnek.
Egyenlítési, sőt fordítási lehetőség adódott bőven, csakhogy vagy a csatáraink hibáztak, vagy a remek napot kifogó Viliam Schrojf kapus brillírozott – vagy Nyikolaj Latisev játékvezető hibázott. Legalábbis a szovjet sporit mumusként megőrző magyar futballemlékezet így tartja, hiszen Tichy Lajos szabadrúgását követően a labda a lécről – szerintünk – a gólvonal mögé vágódott (VIDEÓ ITT!). Így volt-e, vagy sem, a végeredmény szempontjából ma már közömbös: Csehszlovákia 1:0-ra nyert, Magyarország nem jutott a négy közé. VIDEÓ ITT!
Két további csoportelső is kiesett a negyeddöntőben: az NSZK-t a jugoszlávok küldték haza Petar Radakovics hajrábeli közeli lövésével, míg a Szovjetuniót a házigazda Chile verte meg. Ez nem Lev Jasin vb-je volt: a nagyszerű szovjet kapus Leonel Sánchez távoli lövésénél nem állt a helyzet magaslatán. Hiába talált be Igor Csiszlenko is, egy perc múlva, Eladio Rojas bombájával újra Chile vezetett, és az Európa-bajnok végül nem jutott be az elődöntőbe. VIDEÓ ITT!
A negyeddöntő egyetlen korábbi csoportelsőnek hozott szerencsét: Brazíliának, amely az előző mérkőzésén már belekóstolt a sérült Pelé nélküli játékba. Nos, az angolok ellen már gördülékenyebben ment, mint a csoportkörben Puskásék ellen: a pályája csúcsán lévő Garrincha előbb fejelt egy gólt, majd – az angolok egyenlítése után – a második félidő elején szabadrúgásával előkészített egyet Vavának, kisvártatva pedig remek távoli lövéssel maga állította be a 3:1-es végeredményt. VIDEÓ ITT!
A mérkőzésről egy mókás képsor is bejárta a világot: az első félidőben a pályára tévedt egy kutya, több játékost kicselezett, végül azonban megadta magát az egyik angolnak, a hozzá „négy lábon” közelítő Jimmy Greavesnek. VIDEÓ ITT!
A kutya rájött, hogy átverték, és befogása közben, alighanem inkább ijedtében, mint bosszúból, alaposan levizelte Greavest, így aztán a Tottenham rettegett gólvágója a meccs hátralévő részét …khm, nedves szerelésben volt kénytelen végigfutballozni.
Állítólag Garrincha annyira szórakoztatónak találta a történteket, hogy később befogadta a kutyust – az O Cruzeiro című hajdani hetilap címoldala arról árulkodik, hogy a sztori legalábbis nem alaptalan.
A kutyus nevet is kapott a szélsőtől: a „Bi” a brazil válogatott második világbajnoki címére utal – merthogy a chilei torna végén a selecao ugyanúgy ott lesz a dobogó tetején, mint négy évvel korábban Svédországban.
|NEGYEDDÖNTŐ
|Arica
|Chile–Szovjetunió
|2:1
|Santiago
|Jugoszlávia–NSZK
|1:0
|Vina del Mar
|Brazília–Anglia
|3:1
|Rancagua
|Csehszlovákia–Magyarország
|1:0
1970: NAGY GÓLVÁGÓK NAGY NAPJA
Az első mexikói vb csoportkörének sorsolása úgy hozta, hogy Brazília és az NSZK mindig ugyanazon a napon lépett pályára, ami biztosíték volt a publikum jó szórakozására. Ezen a napon mindkét válogatott gólzáporos meccset játszott – és lett százszázalékos teljesítménnyel csoportelső. A brazilok Pelé (2) és Jairzinho góljaival verték a románokat. VIDEÓ ITT!
A leóni mérkőzést a két kiváló gólvágó teljesítménye alapján így is írhatnánk: Gerd Müller–Teófilo Cubillas 3:1. A nyugatnémet bombázó négy napon belül a második mesterhármasát könyvelte el, és a perui sem szégyenkezhetett, összesítésben már öt gólnál járt! VIDEÓ ITT!
S ha már gólhalmozók: a szovjet Anatolij Bisovec másodszor duplázott négy nap leforgása alatt, csapata Salvador elleni győzelmében és továbbjutásában oroszlánrésze volt. VIDEÓ ITT!
A svédek csak a lefújás előtti pillanatokban találtak be Uruguaynak, és a sovány győzelem nem volt elég a továbbjutáshoz. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Mexikóváros
|Szovjetunió–Salvador
|2–0
|Puebla
|Svédország–Uruguay
|1–0
|Guadalajara
|Brazília–Románia
|3–2
|León
|NSZK–Peru
|3–1
1978: MAGYAR BÚCSÚ HÁROM VERESÉGGEL
A magyar válogatott – akárcsak ellenfele, Franciaország – biztos kiesőként várta az utolsó argentínai mérkőzését, és nem is sikerült változtatni a tendencián: sima vereség lett a Mar del Plata-i fellépés vége. Zombori Sándor remek felső sarkos gólján kívül legfeljebb azt idézhetjük fel némi derűvel, hogy a franciák egy helyi csapattól kölcsönzött, meglehetősen bizarr szerelésben, zöld, fehér, kék színösszeállításban kényszerültek pályára lépni, mert tévedésből ugyanúgy fehéret vittek a meccsre, mint a mieink... VIDEÓ ITT! (VITRAY TAMÁS KOMMENTÁLÁSÁVAL)
Az A-csoport első helye az olaszoké lett, akik Roberto Bettega góljával némi meglepetésre legyőzték a házigazda Argentínát. VIDEÓ ITT!
Rácáfolt az esélylatolgatókra Tunézia is, amely gól nélküli döntetlent csikart ki a címvédő NSZK ellen, és ezzel hozzásegítette Lengyelországot a csoport első helyének megszerzéséhez. A lengyelek elsősorban a duplázó Zbigniew Bonieknek köszönhették Mexikó legyőzését. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Mar del Plata
|Franciaország–Magyarország
|3–1
|Buenos Aires
|Olaszország–Argentína
|1–0
|Rosario
|Lengyelország–Mexikó
|3–1
|Córdoba
|NSZK–Tunézia
|0–0
1986: HARMADJÁRA VÉGRE NYERNEK, ÍGY TOVÁBBJUTNAK AZ OLASZOK
Bár a magyarok már lejátszották az utolsó csoportmérkőzésüket, gyakorlatilag ezen a játéknapon vált véglegessé, hogy az irapuatói csapással kezdődő szereplés korai kieséssel párosul. Bár Argentína az égbe ugró Jorge Valdano fejese révén már a 3. percben vezetést szerzett Bulgária ellen, végül beérte a 2–0-s győzelemmel (Diego Maradona remek beadásából Jorge Burruchaga fejelte a második gólt), így a nyeretlen bolgárok jobb gólkülönbségük révén a mieink előtt maradtak a harmadik helyezettek versenyében. A hat csoportból négy harmadik jutott tovább, és a bolgárok tűntek az egyik gyenge láncszemnek – egészen eddig a játéknapig. VIDEÓ ITT!
Az olaszok megszenvedtek Dél-Koreával, de a kiváló formában lévő Alessandro Altobelli a duplájával megmentette őket, továbbjutottak. A világbajnok támadó sorozatban a negyedik vb-meccsén szerzett gólt: Mexikóban mindhárom csoporttalálkozón betalált, ezt megelőzően pedig az 1982-es vb-döntőben ő adta meg a kegyelemdöfést az NSZK-nak – de erről majd később. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Puebla
|Olaszország–Dél-Korea
|3–2
|Mexikóváros
|Argentína–Bulgária
|2–0
1990: MATTHÄUS, KLINSMANN, VÖLLER – MICSODA TRIÓ!
A duplák napja az olaszországi világbajnokságon: a brazilok Careca két góljával verték a svédeket (VIDEÓ ITT!), az amerikaiakat lemosó csehszlovákoknál Tomás Skuhravy duplázott (VIDEÓ ITT!), és ugyancsak kétszer talált a kapuba a nyugatnémetek csapatkapitánya, az akkoriban már az Intert erősítő, tehát hazai pályán játszó Lothar Matthäus. S ha már német gólszerzők és Olaszország: a jugók ellen szintén betaláló Jürgen Klinsmann is interes volt akkoriban, míg Rudi Völler a Romát erősítette. Hogy rohan az idő: azóta mind a hárman voltak már szövetségi kapitányok... VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Firenze
|Csehszlovákia–Egyesült Államok
|5–1
|Torino
|Brazília–Svédország
|2–1
|Milánó
|NSZK–Jugoszlávia
|4–1
1998: ÖNGÓL KELLETT A BRAZILOK ELSŐ SIKERÉHEZ
Ronaldo, Rivaldo és Roberto Carlos is pályára lépett a címvédő braziloknál, ám ahhoz, hogy a franciaországi torna nyitó mérkőzését megnyerjék Skócia ellen, egy öngólra volt szükségük: a 73. percben Cafú közeli kísérlete után Jim Leighton kapusról Tom Boydra pattant a labda, az egyik legtapasztaltabb skót játékosról pedig a kapuba... A torna első gólját a brazil César Sampaio szerezte fejjel-vállal, John Collins büntetőből egyenlített. VIDEÓ ITT!
Volt öngól a másik mérkőzésen is, a marokkói Juszef Sippo fejelte; csapata hiába vezetett kétszer is, Norvégia elcsípett egy pontot – a döntetlent érő gólt Dan Eggen fejelte, aki ezzel jóvátette a két marokkói találat előtti bizonytalankodásait. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Saint-Denis
|Brazília–Skócia
|2–1
|Montpellier
|Marokkó–Norvégia
|2–2
2002: SZÜLETÉSNAPI MESTERHÁRMAS PAULETA MÓDRA
Van-e élet az amerikaiaktól elszenvedett megdöbbentő vereség után? És a Dél-Koreától kapott, szintén nem éppen papírformára szabott zakó után? Portugália és Lengyelország is megpróbált pozitív választ adni a maga kérdésére, s mivel egymás ellen játszottak, ez csak egyiküknek sikerülhetett: a hajrában csúcsra járó gólgyártás végeztével Pauleta mesterhármassal lepte meg nemzetét és az 50. születésnapját ünneplő Antonio Oliveira szövetségi kapitányt, továbbá lőtt egy gólt Rui Costa is – azaz a két európai csapat közül Portugália maradt életben. VIDEÓ ITT!
Eközben a lengyelverő Dél-Korea és a portugálveszejtő Egyesült Államok döntetlenre végzett egymással. Clint Mathis hosszú adogatást követő góljával (VIDEÓ ITT!) az amerikaiak szereztek vezetést, majd a büntetőt is hárító Brad Friedel vezérletével a hajráig tartották az előnyüket, végül a csereként beálló An Dzsung Hvan fejjel egyenlített (VIDEÓ ITT!). Hozzá még lesz szerencsénk… Ami a sajátos gólörömöt illeti, a koreai játékosok az az évi Salt Lake City-i téli olimpián kizárt gyorskorcsolyázójuk, Kim Tung Szung tiszteletére, szolidaritásuk jeléül adták elő.
Belgium némi meglepetésre a második meccsét sem tudta megnyerni, mivel Marc Wilmots gólját a tunéziai Rauf Buzajen remek szabadrúgással megválaszolta. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Tegu
|Dél-Korea–Egyesült Államok
|1–1
|Csönzsu
|Portugália–Lengyelország
|4–0
|Oita
|Tunézia–Belgium
|1–1
2006: A SOCA WARRIORS MEGHÓDÍTJA A PUBLIKUMOT
Az utóbbi évtizedekben – legalábbis a létszám 48 csapatosra duzzasztásáig – már ritkaságnak számított, ha egy világbajnoki játéknapon két újonc válogatott is bemutatkozott, a németországi tornán azonban ez történt. Sőt Trinidad és Tobago – ez ugyebár csak az egyik újonc – pontot is szerzett! A második félidő java részében emberhátrányban játszó, nagy közönségsikert arató Soca Warriors a veterán kapus, Shaka Hislop vezérletével féken tartotta a Zlatan Ibrahimoviccsal és Henrik Larssonnal rohamozó svédeket. VIDEÓ ITT!
Játéka révén a másik újonc, Elefántcsontpart is rászolgált volna a pontra, csakhogy az ellenfél, Argentína is kiváló napot fogott ki. José Pékerman csapata az első félidőben kétgólos előnyt szerzett – Hernán Crespo és Javier Saviola góljában is oroszlánrésze volt a játékmesternek, Juan Román Riquelmének –, és bár a fordulás után az „elefántok” négy csatárral rohamoztak, csak szépíteni tudtak Didier Drogba révén. VIDEÓ ITT!
Anglia a frankfurti hőségben már a 3. percben előnybe került Paraguay ellen – David Beckham szabadrúgását Carlos Gamarra a saját kapujába csúsztatta –, de játéka csalódást okozott, a három pont megszerzéséhez szerencse is kellett. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Frankfurt
|Anglia–Paraguay
|1–0
|Dortmund
|Trinidad és Tobago–Svédország
|0–0
|Hamburg
|Argentína–Elefántcsontpart
|2–1
KATARI KITÉRŐ
A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!
2022. NOVEMBER 24.: URUGUAY–DÉL-KOREA 0–0. Gólokat nem, kapufákat viszont hozott a mérkőzés: az első félidőben Diego Godín fejelt a jobb kapufára, a másodikban, annak is a vége felé egy másik uruguayi, Federico Valverde bombája pattant ki ugyancsak a kapufáról. A meccs mindazonáltal nem volt egyoldalú, a dél-koreaiaknak is akadtak helyzeteik. Ezzel a mérkőzéssel kikerekedett egy vb-rekord: először fordult elő egy világbajnokságon, hogy nyolc különböző válogatott kezdett 0–0-val. Uruguay sorozatban az ötödik vb-csoportmeccsén nem kapott gólt. VIDEÓ ITT!
(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)