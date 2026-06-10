Nemzeti Sportrádió

Nyolc piros lap, botrányba fulladt a brazil-amerikai női labdarúgó-mérkőzés

2026.06.10. 10:23
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Egyesült Államok Brazília felkészülés
Botrányba fulladt a Brazília–Egyesült Államok női felkészülési labdarúgó-mérkőzés Fortalezában.

 

A vitákkal és dulakodással tarkított hajrában a játékvezető nyolc piros lapot adott a házigazdáknak: kiállította Arthur Elias szövetségi kapitányt és három segítőjét, a játékosok közül pedig Bia Zanerattót, Tarcianét, majd a lefújás után még két verekedő játékost. A brazilok így kilenc emberrel fejezték be a találkozót, majd a játékvezető rendőri védelemmel hagyta el a pályát.

A rendezők dühét fokozta, hogy 1–0-ra kikaptak, ráadásul Isabela öngóljával.

Az 55 144 néző előtt lejátszott meccsen – amely a jövő évi, brazíliai világbajnokságra történő felkészülést szolgálta – a 80. percben becserélték a hazaiak legendás csatárát, Martát. A negyvenéves, hatszor a világ legjobbjává választott klasszis a hazai vb-n is szeretne majd pályára lépni.

 

Egyesült Államok Brazília felkészülés
Legfrissebb hírek

Szavak helyett tettek – belecsapott a munkába a Ferencváros

Labdarúgó NB I
1 órája

Fordított a magyar válogatott, Schäfer bombagólja is kellett a kazahok legyőzéséhez Debrecenben

Magyar válogatott
15 órája

Norvégia az élmezőnyben, a címvédő Argentína csak 8. – a világbajnokság tíz legértékesebb kerete

Foci vb 2026
2026.06.08. 21:36

Nem engedték be az Egyesült Államokba Afrika legjobb játékvezetőjét

Foci vb 2026
2026.06.08. 17:27

Elhagyhatja a kórházat Christian Eriksen

Minden más foci
2026.06.08. 11:25

Wesley sérülés miatt kikerült a brazil vb-keretből, egy MU-ba tartó középpályás váltja – hivatalos

Foci vb 2026
2026.06.07. 18:40

Vb-felkészülés: győztek főpróbájukon a brazilok, nyertek az argentinok is

Foci vb 2026
2026.06.07. 08:35

Gól és gólpassz Havertztől, a németek legyőzték a társházigazda amerikaiakat

Foci vb 2026
2026.06.06. 22:37
Ezek is érdekelhetik