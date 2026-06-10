Nyolc piros lap, botrányba fulladt a brazil-amerikai női labdarúgó-mérkőzés

A vitákkal és dulakodással tarkított hajrában a játékvezető nyolc piros lapot adott a házigazdáknak: kiállította Arthur Elias szövetségi kapitányt és három segítőjét, a játékosok közül pedig Bia Zanerattót, Tarcianét, majd a lefújás után még két verekedő játékost. A brazilok így kilenc emberrel fejezték be a találkozót, majd a játékvezető rendőri védelemmel hagyta el a pályát.

A rendezők dühét fokozta, hogy 1–0-ra kikaptak, ráadásul Isabela öngóljával.

Az 55 144 néző előtt lejátszott meccsen – amely a jövő évi, brazíliai világbajnokságra történő felkészülést szolgálta – a 80. percben becserélték a hazaiak legendás csatárát, Martát. A negyvenéves, hatszor a világ legjobbjává választott klasszis a hazai vb-n is szeretne majd pályára lépni.