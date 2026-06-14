Statisztikák: öt meccs után továbbra sincs európai siker a vb-n

Történelmi büntető. A mérkőzésen Breel Embolo tizenegyesével szerzett vezetést Svájc. Az európai csapatnak ez a 13. világbajnoksága és a 42. meccse, de ez volt az első büntetője a vébék történelmében, természetesen a tizenegyespárbajokat nem számítva. Ez volt egyébként az idei világbajnokság első tizenegyese.

Switzerland at the World Cup:



13 tournaments

42 matches



Just scored their first ever penalty. pic.twitter.com/f4ea9lvgKr — StatMuse FC (@statmusefc) June 13, 2026

24! Svájcnak 24 esélye volt, míg Katarnak csak négy, ebből viszont mindkét csapat egy-egy gólt ért el.

Chances created:



24 — Switzerland

...

4 — Qatar



FT: Qatar 1-1 Switzerland pic.twitter.com/VFRi9WAsu6 — StatMuse FC (@statmusefc) June 13, 2026

93 perc 59 másodperc. Bualem Huhi a 94. percben, egészen pontosan 93 perc 59 másodperc játék után fejjel egyenlített. Ez volt a vb-csoportkörének harmadik legkésőbbi egyenlítő gólja. A rekordot Silvestre Varela tartja, aki Egyesült Államok ellen 94 perc 34 másodperc elteltével talált be 2014-ben, míg a második helyen Luis Hernández 1998-as Hollandia elleni találata áll.

93:59 - Boualem Khoukhi’s equaliser for Qatar is the third-latest equaliser in the group stages of the FIFA World Cup on record (since 1966), behind only Silvestre Varela for Portugal v USA in 2014 (94:34) and Luis Hernández for Mexico v Netherlands in 1998 (94:04).



Upset. pic.twitter.com/Fou7EI2eZR — OptaJoe (@OptaJoe) June 13, 2026

Nyeretlen a kontinensünk. Európai csapat még nem nyert meccset a világbajnokságon. Csehország kikapott Dél-Koreától, míg Bosznia-Hercegovina Kanadával, Svájc pedig Katarral döntetlent játszott.

European teams so far at the 2026 World Cup:



0 wins

2 draws

1 loss pic.twitter.com/NNnvhfzNG2 — StatMuse FC (@statmusefc) June 13, 2026

A mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatói

🇶🇦𝐐𝐚𝐭𝐚𝐫 𝟏-𝟏 𝐒𝐰𝐢𝐭𝐳𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝🇨🇭



A stoppage-time header from captain Boualem Khoukhi earns Qatar their first ever World Cup point.



The Swiss pay for their wastefulness. Their total of 26 shots was the most they have had in a World Cup game on record (since 1966). pic.twitter.com/0z6N2kaPtV — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 13, 2026

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-CSOPORT

Katar–Svájc 1–1 (0–1)

Santa Clara, Levi's Stadion. Vezeti: S. Martínez (hondurasi)

KATAR: Abunada – Al-Ui (Ahmed Fati, 60.), Pedro Miguel, Huhi, el-Amin – Gaber (Budiaf, 60.), Madibo (Manai, 79.), Laye – Edmilson Junior, Abduriszag (Aladelin, 60.), Afif. Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui

SVÁJC: Kobel – D. Zakaria, Akanji, Elvedi – Aebischer (Rieder, 65.), Freuler (Jashari, 89.), Xhaka, R. Rodriguez (Muheim, 89.) – R. Vargas (Amdouni, 79.), Ndoye (Manzambi, 65.) – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Gólszerzők: Huhi (90+4.), ill. Embolo (17. – 11-esből)

A KATARI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Mahmud Abunada (Al-Rajjan), 22 Mesal Barsam (Al-Szadd), 21 Szalah Zakaria (Al-Duhail)

Védők: 14 Homam el-Amin (Cultural Leonesa – Spanyolország), 13 Ajub Al-Ui (Al-Garafa), 18 Szultan al-Brake (Al-Duhail), 16 Bualem Huhi (Al-Szadd), 25 Al-Hasmi al-Husszain (Al-Arabi), 4 Issza Laye (Al-Arabi), 3 Lucas Mendes (Al-Vakrah), 2 Pedro Miguel (Al-Szadd)

Középpályások: 12 Karim Budiaf (Al-Duhail), 5 Dzsasszem Gaber (Al-Arabi), 20 Ahmed Fati (Al-Arabi), 6 Abdulaziz Hatem (Al-Rajjan), 23 Asszim Madibo (Al-Vakrah), 26 Mohamed Manai (Al-Samal)

Támadók: 15 Juszuf Abduriszag (Al-Vakrah), 11 Akram Afif (Al-Szadd), 7 Ahmed Alaeldin (Al-Rajjan), 19 Almoez Ali (Al-Duhail), 24 Tahszin Dzsamsid (Al-Duhail), 17 Ahmed al-Ganehi (Al-Garafa), 10 Hasszan al-Hajdosz (Al-Szadd), 8 Edmilson Junior (Al-Duhail), 9 Mohammed Muntari (Al-Garafa)

Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui (spanyol)

A SVÁJCI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 21 Marvin Keller (Young Boys), 1 Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), 12 Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország)

Védők: 5 Manuel Akanji (Internazionale – Olaszország), 24 Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt – Németország), 18 Eray Cömert (Valencia – Spanyolország), 4 Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach – Németország), 25 Luca Jaquez (VfB Stuttgart – Németország), 2 Miro Muheim (Hamburger SV – Németország), 13 Ricardo Rodriguez (Real Betis – Spanyolország), 3 Silvan Widmer (Mainz – Németország)

Középpályások: 20 Michel Aebischer (Pisa – Olaszország), 8 Remo Freuler (Bologna – Olaszország), 14 Ardon Jashari (AC Milan – Olaszország), 22 Fabian Rieder (Augsburg – Németország), 15 Djibril Sow (Sevilla – Spanyolország), 10 Granit Xhaka (Sunderland – Anglia), 6 Denis Zakaria (AS Monaco – Franciaország)

Támadók: 23 Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), 7 Breel Embolo (Stade Rennais – Franciaország), 16 Christian Fassnacht (Young Boys), 26 Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf – Németország), 9 Johan Manzambi (Freiburg – Németország), 11 Dan Ndoye (Nottingham Forest – Anglia), 19 Noah Okafor (Leeds United – Anglia), 17 Ruben Vargas (Sevilla – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Murat Yakin