NS-infó: Szűcs Tamást a portugál élvonal 5. helyezettje szerződtetheti

A Nemzeti Sport értesülései szerint a négyszeres válogatott Szűcs Tamásért bejelentkezett a DVSC-nél portugál élvonalban 5. helyen végzett Familicao, és előrehaladott tárgyalások folynak a felek között a középpályás átigazolásáról.

Szűcs már a téli szerződéshosszabbításakor arról nyilatkozott, hogy kapott konkrét ajánlatot Nyugat-Európából. Akkor még nem érezte úgy, hogy eljött a váltás ideje, de azt a menedzsmentje is egyértelművé tette, a játékos célja, hogy amikor elérkezik az idő, szintet lépjen.