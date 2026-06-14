NS-infó: Szűcs Tamást a portugál élvonal 5. helyezettje szerződtetheti
A Nemzeti Sport értesülései szerint a négyszeres válogatott Szűcs Tamásért bejelentkezett a DVSC-nél portugál élvonalban 5. helyen végzett Familicao, és előrehaladott tárgyalások folynak a felek között a középpályás átigazolásáról.
Szűcs már a téli szerződéshosszabbításakor arról nyilatkozott, hogy kapott konkrét ajánlatot Nyugat-Európából. Akkor még nem érezte úgy, hogy eljött a váltás ideje, de azt a menedzsmentje is egyértelművé tette, a játékos célja, hogy amikor elérkezik az idő, szintet lépjen.
Nos, külföldi forrásaink szerint most elérkezett az idő. Nem kizárt, hogy jövő héten már Portugáliába is utazhat a debreceni születésű, de a Honvédnál nevlkedett középpályás, aki 2024-ben a dán Köbenhavn utánpótlásából került a DVSC-hez. A következő repülőgép Budapestről Portóba hétfőn délután indul, Portó 40 kilométerre található Vila Nova de Famalicaótól...