Nemzeti Sportrádió

NS-infó: Szűcs Tamást a portugál élvonal 5. helyezettje szerződtetheti

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.06.14. 00:54
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Fotó: Kovács Péter
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DVSC Szűcs Tamás Famalicao Debrecen
A Nemzeti Sport külföldi kollégától úgy értesült, hogy a 21 éves Szűcs Tamást a portugál élvonalban 5. helyen végzett Famailicao szerződtetheti a DVSC-től.

A Nemzeti Sport értesülései szerint a négyszeres válogatott Szűcs Tamásért bejelentkezett a DVSC-nél portugál élvonalban 5. helyen végzett Familicao, és előrehaladott tárgyalások folynak a felek között a középpályás átigazolásáról.

Szűcs már a téli szerződéshosszabbításakor arról nyilatkozott, hogy kapott konkrét ajánlatot Nyugat-Európából. Akkor még nem érezte úgy, hogy eljött a váltás ideje, de azt a menedzsmentje is egyértelművé tette, a játékos célja, hogy amikor elérkezik az idő, szintet lépjen.

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„Bár konkrét ajánlataim voltak Nyugat-Európából, úgy éreztem, most az szolgálja leginkább a fejlődésemet, ha maradok.”

 

Nos, külföldi forrásaink szerint most elérkezett az idő. Nem kizárt, hogy jövő héten már Portugáliába is utazhat a debreceni születésű, de a Honvédnál nevlkedett középpályás, aki 2024-ben a dán Köbenhavn utánpótlásából került a DVSC-hez. A következő repülőgép Budapestről Portóba hétfőn délután indul, Portó 40 kilométerre található Vila Nova de Famalicaótól...

 

DVSC Szűcs Tamás Famalicao Debrecen
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