Statisztikák: pazar mutatókkal robbant be a világbajnokságon a marokkóiak 18 éves szupertehetsége

A meccs embere? A mindösszesen 18 esztendős marokkói szupertehetség, Ajjub Buaddi fantasztikus meccset prodikált vb-bemutatkozás gyanánt Brazília ellen: 91 százalékos passzpontosság, 6 labdaszerzés, 9 megnyert párharc és három sikeres csel védekező középpályásként. Buaddit egyébiránt a Bayern München szerződtetheti ezen a nyáron a Lille-től.

Rossz meccs azért nem volt. Összesen 59 percig és 13 másodpercig volt játékban a labda, ami ez idáig a legtöbb ezen a világbajnokságon.

59:13 - The ball was in play for 59 minutes, 13 seconds in the match between Brazil and Morocco, the highest ball-in-play time so far at this year's FIFA World Cup.



Open. pic.twitter.com/Kv6WTZbWXs — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2026

Egyenlő. Vinícius Júnior gólja volt a 79. a vb-k történetében, amit egy Real Madrid-játékos szerzett. Ez idáig a Bayern München tartotta a rekordot, pontosan ennyivel, úgyhogy a BL-rekordgyőztes most egalizált.

79 - El @realmadrid (79) es el club cuyos jugadores han marcado más goles en la historia de la @fifaworldcup_es junto al @FCBayern (también 79). Clásico. pic.twitter.com/31KqDxS3Nm — OptaJose (@OptaJose) June 13, 2026

Örülhet a PSV Eindhoven is. Iszmail Szaibari 2014 óta a második PSV-játékos Georginio Wijnaldum után, aki gólt szerzett Brazília ellen.

2 - أصبح إسماعيل صيباري ثاني لاعب من آيندهوفن يسجل في شباك البرازيل بكأس العالم، بعد جورجينيو فينالدوم في نسخة 2014.



لمسة ذكية. 🇲🇦⚽ pic.twitter.com/Oahi88UKP1 — OptaArabi (@OptaArabi) June 13, 2026

A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI

🇧🇷 Brazil 1-1 Morocco 🇲🇦



Great idea for a film, but the director didn't know how to end that one.



Check out Morocco flatlining in the xG timeline: pic.twitter.com/hsIUZVKa6h — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 14, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

C-CSOPORT

BRAZÍLIA–MAROKKÓ 1–1 (1–1)

New York/New Jersey, 80 663 néző. Vezette: Slavko Vincic (szlovén)

BRAZÍLIA: Alisson – Ibanez (Danilo, a szünetben), Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Casemiro (Fabinho, a szünetben), Bruno Guimaraes (Danilo Santos, 80.) – Raphinha, Lucas Paquetá (Cunha, 61.), Vinícius Jr. – Igor Thiago (Luiz Henrique, 62.). Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti

MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad, Mazraui (Szalah-Eddin, 80.)– Buaddi, El-Ajnaui – Brahim Díaz (Talbi, 65.), Unahi (El-Murabet, 65.), El-Hanusz (Amaimuni, 80.) – Szaibari (Rahimi, 89.). Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi

Gólszerzők: Vinícius Jr. (32.), ill. Szaibari (21.)

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A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)

Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország),

Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 2 Éderson (Atalanta – Olaszország), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo)

Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Olympique Lyonnais – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)

A MAROKKÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Jasszin Bunu (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 12 Munir Mohamedi (RS Berkane), 22 Ahmed Reda Tagnauti (AS FAR)

Védők: 19 Juszef Belammari (Al-Ahli SC – Egyiptom), 14 Issza Diop (Fulham – Anglia), 2 Asraf Hakimi (PSG – Franciaország), 25 Reduan Halhal (Mechelen – Belgium), 3 Nusszair Mazraui (Manchester United – Anglia), 18 Sadi Riad (Crystal Palace – Anglia), 5 Marvan Szadan (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), 26 Anassz Szalah-Eddin (PSV – Hollandia), 13 Zakaria el-Uahbi (Genk – Belgium)

Középpályások: 24 Neil el-Ajnaui (AS Roma – Olaszország), 4 Szofjan Amrabat (Real Betis – Spanyolország), 6 Ajjub Buaddi (Lille – Franciaország), 23 Bilal el-Hanusz (VfB Stuttgart – Németország), 15 Szamir el-Murabet (Strasbourg – Franciaország), 11 Iszmael Szaibari (PSV – Hollandia), 8 Azzedin Unahi (Girona – Spanyolország)

Támadók: 21 Ajub Amaimuni (Eintracht Frankfurt – Németország), 10 Brahim Díaz (Real Madrid – Spanyolország), 16 Zsesszim Jasszin (Strasbourg – Franciaország), 20 Ajub el-Kabi (Olympiakosz – Görögország), 9 Szufian Rahimi (Al-Ain – Arab Emírségek), 17 Amin Szbai (Angers – Franciaország), 7 Semszdin Talbi (Sunderland – Anglia)

Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi