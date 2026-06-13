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Vb, C-csoport: Brazília–Marokkó 1–1

Triatlon Eb: Dévay Márk ötödik, Kropkó Márta hatodik

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.13. 23:20
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Dévay Márk (Fotó: Facebook/triatlonszovetseg)
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triatlon Kropkó Márta triatlon Eb Dévay Márk
Dévay Márk az ötödik, Kropkó Márta a hatodik helyen végzett a triatlonosok spanyolországi Európa-bajnokságán, Tarragonában.

Az olimpiai távú versenyben, amelyben a résztvevők 1.5 kilométert úsztak, 40 kilométert kerékpároztak, végül 10 kilométert futottak, Dévay Márk a hazai szövetség közösségi oldalának tudósítása szerint remekül kezdett, elsőként jött ki a vízből, majd a kerékpáros szakaszon is magabiztosan haladt az élmezőnyben, a dobogós helyekért zajló csatában végül a futás során tudták a legjobbak maguk mögé szorítani.

Dévay Zsombor is jól szerepelt, a kerékpározásban szépen zárkózott fel, majd egy erős futással a 11. helyen fejezte be az Eb-t. Kiss Gergely a 16. pozícióban ért célba, a tavaly Eb-ezüstérmes Bicsák Bence ezúttal 27. lett, míg Hóbor Zalán a 39. helyen futott be.

A női mezőnyben Kropkó Márta az úszást követően másodikként jött ki a vízből, majd a kerékpáros szakaszon is végig szépen helyezkedett az élmezőnyben, egy bukásba is belekeveredett, de felállt, továbbment, és nagyot küzdve lett hatodik. Peszleg Dominika a 43. helyen zárt, Sarcia Borbála pedig nem tudta befejezni a versenyt.

TRIATLON EURÓPA-BAJNOKSÁG, TARRAGONA

Férfiak
Európa-bajnok: Oliver Conway (Nagy-Britannia) 1:47:08 óra
2. Micahel Gar (Nagy-Britannia) 1:47.47
3. Roberto Sánchez (Spanyolország) 1:48:00
...5 Dévay Márk 1:48:29
...11. Dévay Zsombor 1:49:01
...16. Kiss Gergely 1:49:22
...27. Bicsák Bence 1:50:45
...39. Hóbor Zalán 1:52:56

Nők
Európa-bajnok: Lisa Tertsch (Németország) 2:00:56 óra
2. Jolien Vermeylen (Belgium) 2:00:58
3. Valenytina Rjaszova (Oroszország) 2:01:03
...6. Kropkó Márta 2:02:11
...43. Peszleg Dominika 2:10:42

 

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