Triatlon Eb: Dévay Márk ötödik, Kropkó Márta hatodik

Az olimpiai távú versenyben, amelyben a résztvevők 1.5 kilométert úsztak, 40 kilométert kerékpároztak, végül 10 kilométert futottak, Dévay Márk a hazai szövetség közösségi oldalának tudósítása szerint remekül kezdett, elsőként jött ki a vízből, majd a kerékpáros szakaszon is magabiztosan haladt az élmezőnyben, a dobogós helyekért zajló csatában végül a futás során tudták a legjobbak maguk mögé szorítani.

Dévay Zsombor is jól szerepelt, a kerékpározásban szépen zárkózott fel, majd egy erős futással a 11. helyen fejezte be az Eb-t. Kiss Gergely a 16. pozícióban ért célba, a tavaly Eb-ezüstérmes Bicsák Bence ezúttal 27. lett, míg Hóbor Zalán a 39. helyen futott be.

A női mezőnyben Kropkó Márta az úszást követően másodikként jött ki a vízből, majd a kerékpáros szakaszon is végig szépen helyezkedett az élmezőnyben, egy bukásba is belekeveredett, de felállt, továbbment, és nagyot küzdve lett hatodik. Peszleg Dominika a 43. helyen zárt, Sarcia Borbála pedig nem tudta befejezni a versenyt.

TRIATLON EURÓPA-BAJNOKSÁG, TARRAGONA

Férfiak

Európa-bajnok: Oliver Conway (Nagy-Britannia) 1:47:08 óra

2. Micahel Gar (Nagy-Britannia) 1:47.47

3. Roberto Sánchez (Spanyolország) 1:48:00

...5 Dévay Márk 1:48:29

...11. Dévay Zsombor 1:49:01

...16. Kiss Gergely 1:49:22

...27. Bicsák Bence 1:50:45

...39. Hóbor Zalán 1:52:56

Nők

Európa-bajnok: Lisa Tertsch (Németország) 2:00:56 óra

2. Jolien Vermeylen (Belgium) 2:00:58

3. Valenytina Rjaszova (Oroszország) 2:01:03

...6. Kropkó Márta 2:02:11

...43. Peszleg Dominika 2:10:42