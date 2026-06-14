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Vb, C-csoport: Haiti–Skócia 0–1

Perceken belül kezdődik a Haiti–Skócia összecsapás

H. Á.H. Á.
2026.06.14. 02:59
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Fotó: Getty Images
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Skócia Haiti
A világbajnokság C-csoportjának második mérkőzésén Haiti és Skócia csap össze. A karibiak 52, a skótok 28 éve vártak az újabb világbajnoki mérkőzésükre.

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
C-CSOPORT
HAITI–SKÓCIA 0–0
Foxborough, Boston Stadion. Vezeti: Musztafa Gorbal (algériai)
HAITI: Placide – Arcus, Adé, Delcroix, Expérience – Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence – Pierrot, Isidor. Szövetségi kapitány: Sébastien Migné. 
A kispadon: Pierre, Duverger (kapusok), Thermoncy, Lacroix, Metusala, Duverne, Paugain, Sainté, Simon, Pierre, Casimir, Etienne, Nazon, Joseph, Fortune. 
SKÓCIA: Gunn – Hickey, Hendry, Hanley, Robertson – Doak, McTominay, Ferguson, McGinn – Shankland, Adams. Szövetségi kapitány: Steve Clarke. 
A kispadon: Kelly, Gordon (kapusok), Tierney, Souttar, Hyam, Patterson, Ralston, McKenna, Fletcher, Christie, McLean, Curtis, Dykes, Stewart, Hirst. 

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