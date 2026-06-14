Perceken belül kezdődik a Haiti–Skócia összecsapás

A világbajnokság C-csoportjának második mérkőzésén Haiti és Skócia csap össze. A karibiak 52, a skótok 28 éve vártak az újabb világbajnoki mérkőzésükre.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

C-CSOPORT

HAITI–SKÓCIA 0–0

Foxborough, Boston Stadion. Vezeti: Musztafa Gorbal (algériai)

HAITI: Placide – Arcus, Adé, Delcroix, Expérience – Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence – Pierrot, Isidor. Szövetségi kapitány: Sébastien Migné.

A kispadon: Pierre, Duverger (kapusok), Thermoncy, Lacroix, Metusala, Duverne, Paugain, Sainté, Simon, Pierre, Casimir, Etienne, Nazon, Joseph, Fortune.

SKÓCIA: Gunn – Hickey, Hendry, Hanley, Robertson – Doak, McTominay, Ferguson, McGinn – Shankland, Adams. Szövetségi kapitány: Steve Clarke.

A kispadon: Kelly, Gordon (kapusok), Tierney, Souttar, Hyam, Patterson, Ralston, McKenna, Fletcher, Christie, McLean, Curtis, Dykes, Stewart, Hirst. ÉLŐ SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!