Perceken belül kezdődik a Haiti–Skócia összecsapás
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
C-CSOPORT
HAITI–SKÓCIA 0–0
Foxborough, Boston Stadion. Vezeti: Musztafa Gorbal (algériai)
HAITI: Placide – Arcus, Adé, Delcroix, Expérience – Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence – Pierrot, Isidor. Szövetségi kapitány: Sébastien Migné.
A kispadon: Pierre, Duverger (kapusok), Thermoncy, Lacroix, Metusala, Duverne, Paugain, Sainté, Simon, Pierre, Casimir, Etienne, Nazon, Joseph, Fortune.
SKÓCIA: Gunn – Hickey, Hendry, Hanley, Robertson – Doak, McTominay, Ferguson, McGinn – Shankland, Adams. Szövetségi kapitány: Steve Clarke.
A kispadon: Kelly, Gordon (kapusok), Tierney, Souttar, Hyam, Patterson, Ralston, McKenna, Fletcher, Christie, McLean, Curtis, Dykes, Stewart, Hirst.