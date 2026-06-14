Lopetegui: Szerencsénk volt, de büszke vagyok a csapatra

A négy évvel ezelőtti házigazda Katar második alkalommal szerepel világbajnokságon és első alkalommal szerzett pontot, amikor a találkozó 94. percében Huhi fejesével kiegyenlített, így a két szövetségi kapitány közül érthetően Julen Lopetegui volt a boldogabb a meccs utáni sajtótájékoztatón.

„Nagyon büszke vagyok a csapatra. Mondtam a fiúknak, hogy akkor is büszke lennék rájuk, ha nem egyenlítettünk volna, csupán a mai mérkőzésen mutatott mentalitás, hozzáállás és fegyelmezettség miatt. Végül aztán sikerült egyenlítenünk, a többi pedig már történelem. Néha kicsit szerencsésnek kell lenni, mi ma azok voltunk, és tettünk is azért, hogy azok legyünk, de hát az életben – és a sportban is – időnként kell egy kis szerencse. Úgyhogy ma boldogok lehetünk és örülhetünk játékosokkal együtt” – értékelt a katariak szövetségi kapitánya a találkozó utáni sajtótájékoztatón.

Kollégája, a svájci válogatotatt irányító Murat Yakin érthetően kevésbé volt elégedett a mérkőzés után.

„Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy mérkőzés utolsó öt percében elveszítsük a labdát. Hiányzott a szükséges okosság belőlünk, megadtuk az ellenfélnek az egyetlen lehetőséget az ellenfélnek a meccs végén, ők meg éltek is vele. A kapusukat nagyon szépen bemelegítettük a meccsen, a csapatból hiányzott a megfelelő mentális stabilitás és az ellenfél kapuja előtti kegyetlenség. Mindenesetre a folytatásra nézve a következő napokban le kell vonnunk a megfelelő következtetéseket és ha ezt sikerrel megtesszük, akkor jól fogunk majd kijönni ebből a helyzetből” – fogalmazott a svájciak 51 éves szövetségi kapitánya.

Szintén nem volt maradéktalanul elégedett a 13. világbajnoki meccsén szereplő svájci csapatkapitánya, Granit Xhaka, a 33 éves védekező középpályás szerint a katariak elleni produkció nem érdemelt három pontot.

„Minden egyes döntetlen vereséggel ér fel a világbajnokságon. Magunkba kell nézni, mert a ma mutatott játék egyszerűen nem érhetett három pontot” – véleményezte csapata produkcióját Xhaka és hozzá hasonlóan vélekedett a középpályás Denis Zakaria is.

„Egyértelmű, hogy ez számunkra lesújtó eredmény. Nem azt a mérkőzést játszottuk, amit szerettünk volna. Pedig rengeteg helyzetet alakítottunk ki, igaz, rengeteget el is hibáztunk és ezért csúnyán megfizettünk a végén” – mondta Zakaria.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-CSOPORT

Katar–Svájc 1–1 (0–1)

Santa Clara, San Francisco Bay Arena Stadion. 67 966 néző. Vezette: S. Martínez (hondurasi)

KATAR: Abunada – Al-Ui (Ahmed Fati, 60.), Pedro Miguel, Huhi, el-Amin – Gaber (Budiaf, 60.), Madibo (Manai, 79.), Laye – Edmilson Junior, Abduriszag (Alaeldin, 60.), Afif. Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui

SVÁJC: Kobel – Zakaria, Akanji, Elvedi – Aebischer (Rieder, 65.), Freuler (Jashari, 89.), Xhaka, R. Rodriguez (Muheim, 89.) – R. Vargas (Amdouni, 79.), Ndoye (Manzambi, 65.) – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Gólszerzők: Huhi (90+4.), ill. Embolo (17. – 11-esből)

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