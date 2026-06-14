Nemzeti Sportrádió

Lopetegui: Szerencsénk volt, de büszke vagyok a csapatra

H. Á.H. Á.
2026.06.14. 01:30
null
Lopeteguivel Katar megszerezte első vb pontját (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Katar Julen Lopetegui Svájc
Svájc 1–1-es döntetlent játszott Katarral az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság harmadik játéknapján, szombaton, a B-csoport második meccsén. A találkozó után az ázsiaiak szövetségi kapitánya, Julen Lopetegui érthetően elégedetten beszélt a sajtótájékoztatón, míg svájci kollégája, Murat Yakin kevésbé volt boldog a 94. percben kapott gól miatt elszalasztott győzelmet követően.

A négy évvel ezelőtti házigazda Katar második alkalommal szerepel világbajnokságon és első alkalommal szerzett pontot, amikor a találkozó 94. percében Huhi fejesével kiegyenlített, így a két szövetségi kapitány közül érthetően Julen Lopetegui volt a boldogabb a meccs utáni sajtótájékoztatón.

„Nagyon büszke vagyok a csapatra. Mondtam a fiúknak, hogy akkor is büszke lennék rájuk, ha nem egyenlítettünk volna, csupán a mai mérkőzésen mutatott mentalitás, hozzáállás és fegyelmezettség miatt. Végül aztán sikerült egyenlítenünk, a többi pedig már történelem. Néha kicsit szerencsésnek kell lenni, mi ma azok voltunk, és tettünk is azért, hogy azok legyünk, de hát az életben – és a sportban  is – időnként kell egy kis szerencse. Úgyhogy ma boldogok lehetünk és örülhetünk játékosokkal együtt” – értékelt a katariak szövetségi kapitánya a találkozó utáni sajtótájékoztatón.

Kollégája, a svájci válogatotatt irányító Murat Yakin érthetően kevésbé volt elégedett a mérkőzés után.

„Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy mérkőzés utolsó öt percében elveszítsük a labdát. Hiányzott a szükséges okosság belőlünk, megadtuk az ellenfélnek az egyetlen lehetőséget az ellenfélnek a meccs végén, ők meg éltek is vele. A kapusukat nagyon szépen bemelegítettük a meccsen, a csapatból hiányzott a megfelelő mentális stabilitás és az ellenfél kapuja előtti kegyetlenség. Mindenesetre a folytatásra nézve a következő napokban le kell vonnunk a megfelelő következtetéseket és ha ezt sikerrel megtesszük, akkor jól fogunk majd kijönni ebből a helyzetből” – fogalmazott a svájciak 51 éves szövetségi kapitánya.

Szintén nem volt maradéktalanul elégedett a 13. világbajnoki meccsén szereplő svájci csapatkapitánya, Granit Xhaka, a 33 éves védekező középpályás szerint a katariak elleni produkció nem érdemelt három pontot.

„Minden egyes döntetlen vereséggel ér fel a világbajnokságon. Magunkba kell nézni, mert a ma mutatott játék egyszerűen nem érhetett három pontot” – véleményezte csapata produkcióját Xhaka és hozzá hasonlóan vélekedett a középpályás Denis Zakaria is.

„Egyértelmű, hogy ez számunkra lesújtó eredmény. Nem azt a mérkőzést játszottuk, amit szerettünk volna. Pedig rengeteg helyzetet alakítottunk ki, igaz, rengeteget el is hibáztunk és ezért csúnyán megfizettünk a végén” – mondta Zakaria. 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
Katar–Svájc 1–1 (0–1) 
Santa Clara, San Francisco Bay Arena Stadion. 67 966 néző. Vezette: S. Martínez (hondurasi) 
KATAR: Abunada – Al-Ui (Ahmed Fati, 60.), Pedro Miguel, Huhi, el-Amin – Gaber (Budiaf, 60.), Madibo (Manai, 79.), Laye – Edmilson Junior, Abduriszag (Alaeldin, 60.), Afif. Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui
SVÁJC: Kobel – Zakaria, Akanji, Elvedi – Aebischer (Rieder, 65.), Freuler (Jashari, 89.), Xhaka, R. Rodriguez (Muheim, 89.) – R. Vargas (Amdouni, 79.), Ndoye (Manzambi, 65.) – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin
Gólszerzők: Huhi (90+4.), ill. Embolo (17. – 11-esből) 

ÉLŐ, SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!

Kapcsolódó tartalom

Megbosszulta önmagát a futball: Katar a 94. percben egyenlített Svájc ellen a világbajnokságon

Sokáig úgy tűnt, a 2024-es Eb első csoportfordulójában Magyarország ellen is betaláló Breel Embolo tizenegyese dönt, de 26 lövésből nem tudott újabb gólt szerezni Svájc, ennek pedig súlyos ára lett.

Videó: ezzel a góllal szerezte meg történelme első vb-pontját Katar

Bualem Huhi 94. perces gólja pontot ért Svájc ellen.

Videó: íme, a 2026-os világbajnokság első tizenegyese

Naná, hogy a svájciak talizmánja, Breel Embolo értékesítette. Ezzel szerzett hazája vezetést Katar ellen.

A KATARI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Mahmud Abunada (Al-Rajjan), 22 Mesal Barsam (Al-Szadd), 21 Szalah Zakaria (Al-Duhail)
Védők: 14 Homam el-Amin (Cultural Leonesa – Spanyolország), 13 Ajub Al-Ui (Al-Garafa), 18 Szultan al-Brake (Al-Duhail), 16 Bualem Huhi (Al-Szadd), 25 Al-Hasmi al-Husszain (Al-Arabi), 4 Issza Laye (Al-Arabi), 3 Lucas Mendes (Al-Vakrah), 2 Pedro Miguel (Al-Szadd)
Középpályások: 12 Karim Budiaf (Al-Duhail), 5 Dzsasszem Gaber (Al-Arabi), 20 Ahmed Fati (Al-Arabi), 6 Abdulaziz Hatem (Al-Rajjan), 23 Asszim Madibo (Al-Vakrah), 26 Mohamed Manai (Al-Samal)
Támadók: 15 Juszuf Abduriszag (Al-Vakrah), 11 Akram Afif (Al-Szadd), 7 Ahmed Alaeldin (Al-Rajjan), 19 Almoez Ali (Al-Duhail), 24 Tahszin Dzsamsid (Al-Duhail), 17 Ahmed al-Ganehi (Al-Garafa), 10 Hasszan al-Hajdosz (Al-Szadd), 8 Edmilson Junior (Al-Duhail), 9 Mohammed Muntari (Al-Garafa)
Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui (spanyol)

A SVÁJCI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 21 Marvin Keller (Young Boys), 1 Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), 12 Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország)
Védők: 5 Manuel Akanji (Internazionale – Olaszország), 24 Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt – Németország), 18 Eray Cömert (Valencia – Spanyolország), 4 Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach – Németország), 25 Luca Jaquez (VfB Stuttgart – Németország), 2 Miro Muheim (Hamburger SV – Németország), 13 Ricardo Rodriguez (Real Betis – Spanyolország), 3 Silvan Widmer (Mainz – Németország)
Középpályások: 20 Michel Aebischer (Pisa – Olaszország), 8 Remo Freuler (Bologna – Olaszország), 14 Ardon Jashari (AC Milan – Olaszország), 22 Fabian Rieder (Augsburg – Németország), 15 Djibril Sow (Sevilla – Spanyolország), 10 Granit Xhaka (Sunderland – Anglia), 6 Denis Zakaria (AS Monaco – Franciaország)
Támadók: 23 Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), 7 Breel Embolo (Stade Rennais – Franciaország), 16 Christian Fassnacht (Young Boys), 26 Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf – Németország), 9 Johan Manzambi (Freiburg – Németország), 11 Dan Ndoye (Nottingham Forest – Anglia), 19 Noah Okafor (Leeds United – Anglia), 17 Ruben Vargas (Sevilla – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Murat Yakin

foci vb 2026 vb 2026 Katar Julen Lopetegui Svájc
Legfrissebb hírek

Jól kijönnek egymással a haiti és skót drukkerek

Foci vb 2026
10 perce

McTominay és Robertson is ott van a skótok kezdőjében Haiti ellen

Foci vb 2026
17 perce

Fél óráig lefutballozták Brazíliát, de Vinícius villanása elegendő volt a Marokkó elleni vb-döntetlenhez

Foci vb 2026
28 perce

Itt a vége, nem bírt egymással Brazília és Marokkó

Foci vb 2026
34 perce

Bulihangulat a haiti táborban is

Foci vb 2026
40 perce

Földön, vízen, levegőben...

Foci vb 2026
48 perce

Kilenc hónapos motorozás Kansas Citybe

Foci vb 2026
58 perce

Mindeközben Bostonban...

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik