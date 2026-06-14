Lopetegui: Szerencsénk volt, de büszke vagyok a csapatra
A négy évvel ezelőtti házigazda Katar második alkalommal szerepel világbajnokságon és első alkalommal szerzett pontot, amikor a találkozó 94. percében Huhi fejesével kiegyenlített, így a két szövetségi kapitány közül érthetően Julen Lopetegui volt a boldogabb a meccs utáni sajtótájékoztatón.
„Nagyon büszke vagyok a csapatra. Mondtam a fiúknak, hogy akkor is büszke lennék rájuk, ha nem egyenlítettünk volna, csupán a mai mérkőzésen mutatott mentalitás, hozzáállás és fegyelmezettség miatt. Végül aztán sikerült egyenlítenünk, a többi pedig már történelem. Néha kicsit szerencsésnek kell lenni, mi ma azok voltunk, és tettünk is azért, hogy azok legyünk, de hát az életben – és a sportban is – időnként kell egy kis szerencse. Úgyhogy ma boldogok lehetünk és örülhetünk játékosokkal együtt” – értékelt a katariak szövetségi kapitánya a találkozó utáni sajtótájékoztatón.
Kollégája, a svájci válogatotatt irányító Murat Yakin érthetően kevésbé volt elégedett a mérkőzés után.
„Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy mérkőzés utolsó öt percében elveszítsük a labdát. Hiányzott a szükséges okosság belőlünk, megadtuk az ellenfélnek az egyetlen lehetőséget az ellenfélnek a meccs végén, ők meg éltek is vele. A kapusukat nagyon szépen bemelegítettük a meccsen, a csapatból hiányzott a megfelelő mentális stabilitás és az ellenfél kapuja előtti kegyetlenség. Mindenesetre a folytatásra nézve a következő napokban le kell vonnunk a megfelelő következtetéseket és ha ezt sikerrel megtesszük, akkor jól fogunk majd kijönni ebből a helyzetből” – fogalmazott a svájciak 51 éves szövetségi kapitánya.
Szintén nem volt maradéktalanul elégedett a 13. világbajnoki meccsén szereplő svájci csapatkapitánya, Granit Xhaka, a 33 éves védekező középpályás szerint a katariak elleni produkció nem érdemelt három pontot.
„Minden egyes döntetlen vereséggel ér fel a világbajnokságon. Magunkba kell nézni, mert a ma mutatott játék egyszerűen nem érhetett három pontot” – véleményezte csapata produkcióját Xhaka és hozzá hasonlóan vélekedett a középpályás Denis Zakaria is.
„Egyértelmű, hogy ez számunkra lesújtó eredmény. Nem azt a mérkőzést játszottuk, amit szerettünk volna. Pedig rengeteg helyzetet alakítottunk ki, igaz, rengeteget el is hibáztunk és ezért csúnyán megfizettünk a végén” – mondta Zakaria.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
Katar–Svájc 1–1 (0–1)
Santa Clara, San Francisco Bay Arena Stadion. 67 966 néző. Vezette: S. Martínez (hondurasi)
KATAR: Abunada – Al-Ui (Ahmed Fati, 60.), Pedro Miguel, Huhi, el-Amin – Gaber (Budiaf, 60.), Madibo (Manai, 79.), Laye – Edmilson Junior, Abduriszag (Alaeldin, 60.), Afif. Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui
SVÁJC: Kobel – Zakaria, Akanji, Elvedi – Aebischer (Rieder, 65.), Freuler (Jashari, 89.), Xhaka, R. Rodriguez (Muheim, 89.) – R. Vargas (Amdouni, 79.), Ndoye (Manzambi, 65.) – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin
Gólszerzők: Huhi (90+4.), ill. Embolo (17. – 11-esből)
A KATARI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Mahmud Abunada (Al-Rajjan), 22 Mesal Barsam (Al-Szadd), 21 Szalah Zakaria (Al-Duhail)
Védők: 14 Homam el-Amin (Cultural Leonesa – Spanyolország), 13 Ajub Al-Ui (Al-Garafa), 18 Szultan al-Brake (Al-Duhail), 16 Bualem Huhi (Al-Szadd), 25 Al-Hasmi al-Husszain (Al-Arabi), 4 Issza Laye (Al-Arabi), 3 Lucas Mendes (Al-Vakrah), 2 Pedro Miguel (Al-Szadd)
Középpályások: 12 Karim Budiaf (Al-Duhail), 5 Dzsasszem Gaber (Al-Arabi), 20 Ahmed Fati (Al-Arabi), 6 Abdulaziz Hatem (Al-Rajjan), 23 Asszim Madibo (Al-Vakrah), 26 Mohamed Manai (Al-Samal)
Támadók: 15 Juszuf Abduriszag (Al-Vakrah), 11 Akram Afif (Al-Szadd), 7 Ahmed Alaeldin (Al-Rajjan), 19 Almoez Ali (Al-Duhail), 24 Tahszin Dzsamsid (Al-Duhail), 17 Ahmed al-Ganehi (Al-Garafa), 10 Hasszan al-Hajdosz (Al-Szadd), 8 Edmilson Junior (Al-Duhail), 9 Mohammed Muntari (Al-Garafa)
Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui (spanyol)
A SVÁJCI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 21 Marvin Keller (Young Boys), 1 Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), 12 Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország)
Védők: 5 Manuel Akanji (Internazionale – Olaszország), 24 Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt – Németország), 18 Eray Cömert (Valencia – Spanyolország), 4 Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach – Németország), 25 Luca Jaquez (VfB Stuttgart – Németország), 2 Miro Muheim (Hamburger SV – Németország), 13 Ricardo Rodriguez (Real Betis – Spanyolország), 3 Silvan Widmer (Mainz – Németország)
Középpályások: 20 Michel Aebischer (Pisa – Olaszország), 8 Remo Freuler (Bologna – Olaszország), 14 Ardon Jashari (AC Milan – Olaszország), 22 Fabian Rieder (Augsburg – Németország), 15 Djibril Sow (Sevilla – Spanyolország), 10 Granit Xhaka (Sunderland – Anglia), 6 Denis Zakaria (AS Monaco – Franciaország)
Támadók: 23 Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), 7 Breel Embolo (Stade Rennais – Franciaország), 16 Christian Fassnacht (Young Boys), 26 Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf – Németország), 9 Johan Manzambi (Freiburg – Németország), 11 Dan Ndoye (Nottingham Forest – Anglia), 19 Noah Okafor (Leeds United – Anglia), 17 Ruben Vargas (Sevilla – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Murat Yakin