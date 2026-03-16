Joan Laporta marad az FC Barcelona elnöke – hivatalos

Joan Laportát újraválasztották a FC Barcelona elnökévé, így további öt évig irányítja a katalán klubot.
A 63 éves ügyvéd, aki ezúttal is Víctor Fontot győzte le, mint 2021-ben, s a szavazatok 68.18 százalékát gyűjtötte be. A 114 ezer pártoló tag közül több mint 48 ezer adta le a voksát.
Laporta korábban 2003 és 2010 között is irányította az FC Barcelonát, abban az időszakban, amikor Josep Guardiola vezetőedző labdarúgócsapata – többek között Lionel Messivel, Andrés Iniestával, Xavival, Sergio Busquetscel – sikert sikerre halmozott.
Az újraválasztott elnök, aki a választási procedúra miatt a múlt hónapban lemondott, júliustól lép ismét hivatalba.
Legfrissebb hírek
Gyász: elhunyt az FC Barcelona korábbi elnöke
Spanyol labdarúgás
2026.03.13. 12:34
Ezek is érdekelhetik