Joan Laporta marad az FC Barcelona elnöke – hivatalos

A 63 éves ügyvéd, aki ezúttal is Víctor Fontot győzte le, mint 2021-ben, s a szavazatok 68.18 százalékát gyűjtötte be. A 114 ezer pártoló tag közül több mint 48 ezer adta le a voksát.

Laporta korábban 2003 és 2010 között is irányította az FC Barcelonát, abban az időszakban, amikor Josep Guardiola vezetőedző labdarúgócsapata – többek között Lionel Messivel, Andrés Iniestával, Xavival, Sergio Busquetscel – sikert sikerre halmozott.

Az újraválasztott elnök, aki a választási procedúra miatt a múlt hónapban lemondott, júliustól lép ismét hivatalba.