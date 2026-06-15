Vb 2026: a jó kezdés a német sikerek titka – most is így lesz?

A német válogatott a labdarúgó világbajnokság E-csoportjában az újonc Curacao ellen lépett pályára először a vb-n, és ha már így alakult, nem kímélték a Karib-tengeri ország csapatát és 7–1-re győztek, ilyen rajt után pedig eddig mindig éremig jutottak.

A sort gyakorlatilag egy számunkra fájó emlékkel kell kezdenünk, hiszen az 1954-es vb első meccsén Törökországot győzték le 4–1-re, ezt követően pedig meg sem álltak a világbajnoki címig, amit éppen a magyar válogatott 3–2-es döntőbeli legyőzésével szereztek meg, pedig a csoportkörben még 8–3-ra kikaptak a mieinktől.

Az 1966-os angliai vb-n Svájc ellen nyitottak 5–0-s sikerrel és ezúttal egészen az ezüstéremig jutottak. 1990-ben Jugoszláviát győzték le a nyitányon 4–1-re (majd utána az Egyesült Arab Emirátusoknak rúgtak egy ötöst) és azután megszerezték harmadik világbajnoki címüket is az olaszországi vb-n. 2002-ben (két évvel egy csúfos Európa-bajnoki kudarc után, amikor még a csoportkörből sem jutottak tovább) Szaúd Arábiát tömték ki 8–0-ra, s végül csak a döntőben tudták megállítani őket a brazilok.

A hazai rendezésű 2006-os világbajnokság nyitómeccsén Costa Ricát győzték le 4–2-re, majd bronzérem lett a jutalmuk, míg négy évvel később Dél-Afrikában Ausztráliát verték 4–0-ra, s ugyancsak a dobogó harmadik fokára állhattak fel. Legutóbb 2014-ben jutottak a legjobb négy közé, a brazíliai vb-n pedig Portugália 4–0-s kiütésével alapozták meg későbbi világbajnoki címüket.

Jegyezzük meg azt is, hogy a németek nem csak gólzáporos rajt után tudtak eljutni a dobogóig: 1970-ben Marokkó 2–1-es legyőzése után lettek bronzérmesek, négy évvel később pedig úgy lettek világbajnokok, hogy az első meccsen „csak” 1–0-ra győzték le Chilét. 1982-ben Algériától kaptak ki 2–1-re, mégis döntőbe jutottak, míg négy évvel később Uruguay ellen kezdtek 1–1-es döntetlennel, s ugyancsak finálét játszhattak.

Persze, mindez csak statisztika, egyszer pedig minden sorozat megszakad, de mindenesetre ez jó előjel a németek számára.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

E-CSOPORT

Németország–Curacao 7–1 (3–1)

Houston, NRG Stadion, 68 021 néző. Vezette: Dzsajed (marokkói)

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich (Anton, 83.), Tah (Rüdiger, 72.), N. Schlotterbeck, Brown (Raum, 72.) – F. Nmecha (Goretzka, 72.), Pavlovic – L. Sané, Musiala (Undav, 64.), Wirtz – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

CURACAO: Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna, Chong (Kastaneer, 82.) – Locadia (Margaritha, 65.), Hansen (Antonisse, a szünetben). Szövetségi kapitány: Dick Advocaat

Gólszerző: F. Nmecha (6.), N. Schlotterbeck (38.), Havertz (45+5., 88. – az elsőt 11-esből), Musiala (47.), Brown (68.), Undav (78.), ill. Comenencia (21.)

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