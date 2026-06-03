Nemzeti Sportrádió

Juhász Gábor lett a kick-box szövetség új elnöke

2026.06.03. 15:09
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Juhász Gábor (Fotó: MKBSZ)
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MKBSZ kick-box küzdősport elnökválasztás Juhász Gábor
Az eddigi alelnököt, Juhász Gábort választották meg a Magyar Kick-box Szakszövetség (MKBSZ) elnökének.

A szervezet szerdai beszámolója alapján az Esztergomban megtartott tisztújító közgyűlésen a megjelentek egyhangúlag választották meg a következő négy évre a szervezet vezetőjének, miután az eddigi elnök, Galambos Péter lemondott. Az eseményen arról is döntöttek, hogy három helyett négy alelnök lesz a továbbiakban. Az új posztra, illetve Juhász Gábor megüresedett helyére Olasz Attila és Mórádi Zsolt került az eddigi alelnökök, Dancsó Zoltán és Polgár Zsolt mellé. Mórádi a világszervezet és az európai szövetség elnökségi tagjaként az MKBSZ-ben a nemzetközi kapcsolatok felelőse lesz. A sportág legeredményesebb női versenyzőjeként pár éve visszavonult Kondár Anna főtitkárként segíti a szövetséget.

Juhász 35 éve foglalkozik a sportággal, korábban versenyzett a tatamis és a ringes szabályrendszerekben is, jelenleg a full-contact szakág szövetségi kapitánya, az MKBSZ alelnökeként az elmúlt 11 évben tevékenykedett, emellett saját egyesületét, a Titán Kick-box SE-t vezeti, ahol világ- és Európa-bajnokok nevelkedtek.

„Szeretném megújítani a szövetséget, bizottságokat létrehozni, amelyeknek munkát delegálnék. Szeretném a versenyrendszert is megreformálni, annak érdekében, hogy minél több új klub csatlakozzon a sportágunkhoz. Célom, hogy a kick-box itthon még jobban elterjedjen, a nemzetközi eredményességet növeljük, és a magyar kick-box rangját tovább emeljük” – fogalmazott Juhász.

A közlemény kitért rá: a kick-box Magyarországon az egyik legeredményesebb nem olimpiai sportág, az utánpótlás és felnőtt világ- és Európa-bajnokságokon rendszeresen a legjobbak között végez a magyar csapat.

 

MKBSZ kick-box küzdősport elnökválasztás Juhász Gábor
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