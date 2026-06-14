Negyedik lett a Veszprém az ifi kézilabda BL-ben

Az európai szövetség honlapja szerint Gulyás István vezetőedző – tavaly ezüstérmes – csapatában Iváncsik Máté hét, Körösi Botond pedig hat gólt szerzett.

A Veszprém a szombati elődöntőben 35–27-re kapott ki a német Füchse Berlintől.

FÉRFI KÉZILABDA IFJÚSÁGI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, HELYOSZTÓK

Bronzmérkőzés

Barca (spanyol)–Veszprém Handball Academy 29–27 (12–14)

Döntő

11.30: Füchse Berlin (német)–GOG (dán) (Tv: Sport1)