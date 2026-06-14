Nemzeti Sportrádió

Negyedik lett a Veszprém az ifi kézilabda BL-ben

2026.06.14. 11:42
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Negyedik helyen zárt a Veszprém az ifi BL-ben (Fotó: Veszprém Handball Academy)
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férfi kézilabda Veszprém HC Barcelona Gulyás István
A Veszprém HA 29–27-re kikapott a Barcelonától a férfi európai ifjúsági kézilabdaliga vasárnapi bronzmérkőzésén Dormagenben.

 

Az európai szövetség honlapja szerint Gulyás István vezetőedző – tavaly ezüstérmes – csapatában Iváncsik Máté hét, Körösi Botond pedig hat gólt szerzett.

A Veszprém a szombati elődöntőben 35–27-re kapott ki a német Füchse Berlintől.

FÉRFI KÉZILABDA IFJÚSÁGI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, HELYOSZTÓK
Bronzmérkőzés
Barca (spanyol)–Veszprém Handball Academy 29–27 (12–14)
Döntő
11.30: Füchse Berlin (német)–GOG (dán) (Tv: Sport1)

 

férfi kézilabda Veszprém HC Barcelona Gulyás István
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