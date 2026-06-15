Gyökeressel és Isakkal rohamoznak Tunézia ellen a svédek – íme, a kezdőcsapatok
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
F-CSOPORT
SVÉDORSZÁG–TUNÉZIA– élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Monterrey, Estadio BBVA,, 4 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Yael Falcón Pérez (argentin)
SVÉDORSZÁG: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson, Karlström, Ayari, Gudmundsson – Nygren – Gyökeres, Isak. Szövetségi kapitány: Graham Potter (angol)
A kispadon: V. Johansson, Zettersröm (kapusok), Ekdal, H. Johansson. Smith, Starfelt, Stroud, Svensson, Bergvall, Sema, Svanberg, Zeneli, Ali, Elanga, Nilsson.
TUNÉZIA: Samah – Valery, Talbi, Rekik, Abdi – Kedira, Szkiri – Ben Szliman, Medzsbri, Ben Hamida – Szad. Szövetségi kapitány: Sabri Lamouchi (francia)
A kispadon: Dahmen, Ben Hasszin (kapusok), Arusz, Bronn, Neffati, Sihaui, Ben Uanesz, Ajari, Garbi, Mahmud, Tunekti, Asuri, Ellumi, Maszturi, Sauat.