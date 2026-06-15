Nemzeti Sportrádió

Gyökeressel és Isakkal rohamoznak Tunézia ellen a svédek – íme, a kezdőcsapatok

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 02:55
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Alexander Isak és Viktor Gyökeres is a kezdőben (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Svédország kezdőcsapatok Tunézia
A szövetségi kapitányok kijelölték a kezdőcsapatokat a Svédország–Tunézia labdarúgó-világbajnoki mérkőzésre. A svédeknél a támadók között szerepel Viktor Gyökeres és Alexander Isak is.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
F-CSOPORT
SVÉDORSZÁG–TUNÉZIA– élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Monterrey, Estadio BBVA,, 4 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Yael Falcón Pérez (argentin)
SVÉDORSZÁG: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson, Karlström, Ayari, Gudmundsson – Nygren – Gyökeres, Isak. Szövetségi kapitány: Graham Potter (angol)
A kispadon: V. Johansson, Zettersröm (kapusok), Ekdal,  H. Johansson. Smith, Starfelt, Stroud, Svensson, Bergvall, Sema, Svanberg, Zeneli, Ali, Elanga, Nilsson.
TUNÉZIA: Samah – Valery, Talbi, Rekik, Abdi – Kedira, Szkiri – Ben Szliman, Medzsbri, Ben Hamida – Szad. Szövetségi kapitány: Sabri Lamouchi (francia) 
A kispadon: Dahmen, Ben Hasszin (kapusok), Arusz, Bronn, Neffati, Sihaui, Ben Uanesz, Ajari, Garbi, Mahmud, Tunekti, Asuri, Ellumi, Maszturi, Sauat.

 

foci vb 2026 Svédország kezdőcsapatok Tunézia
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